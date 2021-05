FRITIDSKLUBB: Ungdomshuset Riverside på Grønland har vært stengt i nesten et halvt år. Foto: Helge Mikalsen

Fritidsklubber stengt i fem måneder: − Relasjoner må bygges opp på nytt

Ekspertutvalg peker på fritidsklubber som et tilbud som må prioriteres høyt. I Oslo har de måttet holde stengt siden november.

Fredag la regjeringen frem en rapport laget av et Peder Kjøs-ledet ekspertutvalg om livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk under pandemien.

Utvalget har kommet med 31 konkrete forslag til tiltak (se hele listen nederst i saken).

Blant tiltakene som foreslås er å styrke fritidstilbud for barn og unge. Ekspertutvalget mener dette er spesielt viktig i områder som har hatt stor tiltaksbyrde over lengre perioder.

– Mange har glede av dem

Utvalgsleder og psykolog Peder Kjøs sier til VG at han mener at fritidsklubbene bør prioriteres høyt.

– Fritidsklubbene er en mellomting mellom psykiske folkehelsetiltak og et fritidstilbud. Mange sårbare og utsatte ungdommer benytter seg av klubbene, og mange har glede av dem, sier han.

PSYKOLOG: Peder Kjøs er lederen av ekspertgruppen som har levert en rapport om psykisk helse og rusbruk til regjeringen. Foto: Torstein Bøe

Utvalgets konklusjon er nettopp at de som allerede var i sårbare situasjoner før pandemien, er de som har fått det verst.

– Særlig barn og unge som har foreldre som ikke takler situasjonen godt, men der har også barnevernstjenester og lignende vært gode på å stille opp, sier Kjøs.

Han tror det kan være tungt å starte opp fritidsklubbene igjen etter pandemien.

– Det er en stor jobb å holde det gående og sørge for at ungdommene kommer. Det er nok ikke sånn at alle bare møter opp den første dagen det er åpent igjen, sier han, og legger til:

– Sosiale relasjoner til voksne må bygges opp på nytt, sier han.

Viktig for å forebygge

Dét er daglig leder ved Riverside Ungdomshus i Oslo Carl Thomas Skalleberg enig i.

Carl Thomas Skalleberg er daglig leder ved ungdomshuset Riverside på Grønland i Oslo. Foto: Privat

– Det at unge kan møtes i trygge omgivelser med kompetente voksne er viktig for å forebygge psykisk uhelse, rusproblemer, kriminalitet og lignende, sier Skalleberg.

Han påpeker at ansatte ved fritidsklubbene kan fange opp problemer ungdommen har tidlig.

Høsten 2020 og våren 2021 gjennomførte Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus en medlemsundersøkelse for å kartlegge pandemiens virkning på aktiviteten i klubbene.

Tilbakemeldingene fra fritidsklubbene er at de har mistet kontakt med de eldste ungdommene, særlig i områder med restriksjoner for VGS-elever og ungdomsskoleelever.

Stengt siden november

I Oslo har fritidsklubbene vært stengt for innendørsaktivitet siden den sosiale nedstengingen startet i november.

Riverside er blant tilbudene som havner i skjæringspunktet mellom fritidsaktivitet og helse- og velferdstilbud, mener Skalleberg.

– Unge kan komme hit og henge, spille kort og være sammen, men mange kommer også fordi de kan få råd og veiledning, hjelp med å skrive en jobbsøknad og lignende. Vi bruker mye tid på det.

– Møtes på digitale flater

Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen, forteller til VG at de har gjort konkrete vurderinger om fritidsklubbene gjennom hele pandemien.

– Vi har forsøkt å unngå å ha dem stengt for mye. Derfor har vi for eksempel i perioder hatt åpent på et minimumsnivå med egne smittevernveiledere for klubbene, sier Hansen.

Likevel har det vært vanskeligere etter at det muterte viruset kom til byen, som førte til høyere smitte blant barn og unge i Oslo. Hansen legger til at de har vært tilgjengelige selv om lokalene er stengt.

– Ungdomsarbeiderne ringer, inviterer til å møtes på digitale flater, på spillplattformer og har arrangert aktiviteter i mindre grupper utendørs og drevet oppsøkende arbeid der ungdom er. Under nedstengingen har det i enkelte sammenhenger også vært gitt muligheter for en-til-en samtaler for unge som har opplevd situasjonen som særlig utfordrende, sier byråden.

Fritidsklubbene er satt i trinn 2 i Oslos gjenåpningsplan.

Viktig med rause åpningstider

Ungdomshuset har hatt begrenset kapasitet gjennom pandemien. I over fem måneder har de holdt helt stengt.

Skalleberg er enig med Kjøs om at det blir tøft å starte opp tilbudet igjen.

– Jeg er redd vi må bruke lang tid på å få til de samme besøkstallene som vi hadde før, og ha det samme trykket.

Han tror det blir viktig å ha rause åpningstider når det åpnes for tilbudene.

– Det har vi hatt fordel av. Riverside er vanligvis åpent hver dag, også i helgene. Ungdommene vet at de ikke trenger å tenke på åpningstider. Det tror jeg er viktig fremover.

