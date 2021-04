SKATTEDEBATT: Kulturminister Abid Raja hentet mange velgere fra Asker og Bærum i forrige valgkamp og er innvalgt fra Akershus. Nå stiller han som toppkandidat for alle de tre gamle fylkene i Viken. Han ber Venstre si nei til en rekke skatteinnstramminger. Foto: Frode Hansen

Raja advarer mot arveavgift og formuesskatt

Abid Raja sier nei til flere skatteskjerpelser på Venstres landsmøte og langer ut mot SV og Rødts rikingretorikk. Raja er kjøpt og betalt, mener Bjørnar Moxnes.

VG kunne lørdag fortelle at formuesforvaltere ber folk ta arveoppgjøret før et eventuelt regjeringsskifte.

Nå kan selv regjeringspartiet Venstre si ja til å gjeninnføre arveavgiften på sitt digitale landsmøte, men nestleder Abid Raja advarer partiet.

Raja, som hentet mange velgere i Asker og Bærum forrige valg, ber landsmøtet stemme ned en rekke forslag fra programkomiteen om skatt.

– Vi i Venstre var med på å fjerne arveavgiften selv i 2014. Den rammet vilkårlig og var urettferdig. Særlig rammer den generasjonsskifter i familiene og distriktsarbeidsplasser. Vi bør ikke gjeninnføre dette, sier Raja til VG.

Nei, nei, nei

Venstre-nestlederen sier til VG at han støtter flertallet i programkomiteen som vil senke formuesskatten.

Mindretallet i komiteen, blant annet bestående av Unge Venstre-leder Sondre Hansmark, har tatt dissens og ønsker en moderat formuesskatt.

– Vi skal fortsette å senke formuesskatten og på sikt fjerne den. Skatten favoriserer utenlandske eiere, sier Raja.

Han sammenligner Aas Bryggeri i Drammen og Carlsberg fra Danmark, som han sier må konkurrere på ulike vilkår.

FORMUESSKATT: Abid Raja bruke Aas Bryggeri Drammen som eksempel på en bedrift som må betale formuesskatt (og kanskje arveavgift) og dermed konkurrerer på ulike vilkår fra enkelte konkurrenter med utenlandske eiere, som Carlsberg fra Danmark. Foto: Jan Ovind

Raja vil også be landsmøte beholde rentefradraget, forbedre opsjonsskatteordningen, si nei til å egenandel på sykelønn, nei til et nytt trinn i inntektsskatten og nei til å skattlegge barnetrygden.

– Trinnskatten som er foreslått er diffus og vanskelig og forstå. Den kan vi la ligge, sier han.

– Du advarer mot en rekke skattegrep foreslått av programkomiteen. Hvorfor tar de feil på så mange områder?

– Parti snekrer ofte et partiprogram. Her er det mye jeg er uenig med Sveinung Rotevatn (leder i programkomiteen – journ. anmerkn.) om, men denne spennvidden finner vi i alle partier. For meg er det viktig som nestleder, regjeringsmedlem og tidligere finanspolitiker å fortelle om konsekvensene av forslagene, sier han.

VENSTRE-LEDER: Guri Melby har sitt første landsmøte som partileder i Venstre denne helgen. Det foregår digitalt. Foto: Terje Bringedal

Kritisk til riking-angrep

Fredag lovet SV-leder Audun Lysbakken høyere skatt, høyere arveavgift og høyere formuesskatt på partiets landsmøte, som foregår samtidig som Venstres.

Raja går ut mot det han kaller Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes sin retorikk om rikinger i Norge.

– Jeg vil advare mot den retorikken som Lysbakken og Moxnes fører, som handler om å flå og ta de rike, sier Raja og legger til:

– Store bedrifter rundt om i hele landet sysselsetter folk i hundretusentall. Hvis ikke private skaper arbeidsplasser, så vil alle ende opp med å jobbe i offentlige eller statlige jobber. Vi kan ikke statliggjøre Norge, sier han.

VIL TA RIKINGENE: SV-leder Audun Lysbakken lovet høyere skatt, mer formuesskatt og arveavgift for de rike på SVs landsmøte fredag. Han får kritikk fra Abid Raja, som mener rikingretorikken bommer. Foto: Helge Mikalsen

Han mener at ingen bedriftseiere sier nei til skatt, men at mange mener formuesskatten er urettferdig fordi den favoriserer utlendinger som slipper å betale den – selv om de eier bedrifter i Norge.

– Hele retorikken går på at de rike er fiender av Norge, har skodd seg og forsøker å slippe unna skatt, sier han.

VG har kontaktet Lysbakken for en kommentar gjennom SVs kommunikasjonsavdeling, men foreløpig ikke fått svar.

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Berit Roald

– Kjøpt og betalt

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fyrer tilbake om Abid Rajas forhold til Norges rikinger.

– Abid Raja er kjøpt og betalt. Han har i årevis fått millioner for å drive valgkamp fra Norges rikeste dagligvarebaroner og eiendomshaier. Dette er folk som har beriket seg på Venstres skattekutt og krisepolitikk, mens arbeidsfolk og mindre aktører i kulturlivet, serveringsbransjen og andre sektorer har måttet gå for lut og kaldt vann, sier Moxnes til VG.

Han sier at det er arbeidsfolk som er de virkelige verdiskaperne, ikke rikingene. Og bekrefter at de skal skattes mye hardere.

- Det er riktig at Rødt vil øke skattene kraftig for de aller rikeste med millioninntekt, arv over 5 millioner og formue over 10 millioner, selskapsoverskudd og utbytter, sier han.