SPERRET AV: Politiet sperret i helgen av området i Lier hvor det ble funnet beinrester fredag. Foto: Hallgeir Vågenes

Funn av levninger i Lier: Kripos bistår for å fastslå identitet

Kripos bistår Sør-Øst politidistrikt i arbeidet med å identifisere levningene av det som trolig er et voksent menneske som ble funnet i Lier fredag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kripos bekrefter til VG at de nå bistår Sør-Øst politidistrikt etter at det fredag ble funnet beinrester i et skogholt på Tranby i Lier.

Politiet bekreftet lørdag formiddag at det høyst sannsynlig er beinrester fra et voksent menneske som er funnet, men de har foreløpig ikke kunne anslå hvor gamle levningene er.

Det er den nasjonale ID-gruppen hos Kripos som bistår i identifiseringsarbeidet av beinrestene.

– Gruppen er sammensatt av en rekke forskjellige profesjoner, som rettspatologer, rettsodontologer, fingeravtrykkseksperter, krimteknikere, med videre, opplyser Jonas Fabritius Christoffersen til VG.

Han henviser til Sør-Øst politidistrikt for ytterligere informasjon om saken.

– Så vidt jeg vet er det helt rutinemessig, sier påtalejurist Erik Hassel i Sør-Øst politidistrikt om bistanden fra Kripos.

Ifølge Hassel avventer politiet nå svar på de rettsmedisinske undersøkelsene.

– De er ventet i løpet av uken, sier han.

– Har dere begynt å sjekke dette opp mot savnetsaker i distriktet?

– Vi venter som sagt på svar på de undersøkelsene som gjøres, sier påtalejuristen.

Skal hente ut DNA

Det var fredag ettermiddag at en forbipasserende turgåer oppdaget beinrestene, delvis liggende oppå og delvis under jorden i området.

Funnet ble gjort i umiddelbar nærhet til avkjøring 22 på nordsiden av E18 gjennom Tranby.

Politiet opplyste i helgen at det dreide seg om flere beinrester, men de har ikke ønsket å gå noe nærmere inn på hvor mange det skal dreie seg om. De vet heller ikke hvor lenge levningene har ligget der, eller om det er snakk om en kvinne eller mann.

Foto: Hanna Hjardar

– Vi vet ikke hvor gamle de er. Beinrestene bærer preg av å ha ligget en stund. De kan ha ligget der så lenge at det kan være et arkeologisk funn, men det kan også hende at de ikke har ligget der så lenge, uttalte jourhavende jurist Magnus Rindal Fredriksen til VG i helgen.

Det er helt sentralt for politiets videre arbeid å fastslå hvor gamle beinrestene er, da dette vil være førende for deres videre arbeid.

Store forandringer i området

VG skrev søndag at historiske kartbilder over tomten viser at området har vært i stor forandring de siste 60 årene, blant annet grunnet utbyggingen av E18 i 1969. Arkeolog Kristoffer Dahle mener at dette kan indikere at beinrestene ikke er noe arkeologisk funn.

– Det er ikke bare at det ikke passer inn i det arkeologiske funnbildet, men de senere forstyrrelser gjør det lite sannsynlig at det er funn som er eldre enn 1969 – med mindre levningene har blitt med fyllmasse fra andre steder, sa han til VG.