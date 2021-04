AVGJORT: Det blir Pfizer- eller Moderna-vaksine på de som har fått en dose AstraZeneca. Foto: Berit Roald

AstraZeneca-vaksinerte får en annen vaksine

De rundt 135.000 personene som har fått én dose av AstraZeneca vil få en mRNA-vaksine som andre dose.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Regjeringen har fulgt Folkehelseinstituttets anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen får tilbud om en mRNA-vaksine som dose to, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Årsaken er at ekspertutvalget som er nedsatt for å vurdere bruken av virusvektorvaksiner som AstraZeneca og Janssen i Norge ikke skal levere sin rapport før den 10. mai.

Frem til da er bruken av AstraZeneca satt på pause.

Selv om vaksinene skulle bli tatt i bruk igjen i Norge etter rapporten, vil det da ha gått svært lang tid mellom de to dosene for de det gjelder.

-- Det er behov for en avklaring om dose 2 før Vorland-utvalget skal levere sin rapport. Derfor vil de som har fått én dose av AstraZeneca-vaksinen få tilbud om at andre dose blir Pfizer-BioNTech eller Moderna, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De første som fikk AstraZeneca-vaksine i Norge ble vaksinert i uke 6, mens de fleste ble vaksinert i uke 8-10. Det er anbefalt 12 uker mellom første og andre dose.

– For å sikre likebehandling og forutsigbarhet for dem som har fått første dose AstraZeneca, gjelder beslutningen om at dose to blir en mRNA-vaksine for alle, skriver departementet.

Vaksinene fra Pfizer-BioNTech og Moderna er basert på en annen type teknologi, som kalles mRNA.