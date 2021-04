VIL TA FRA DE RIKE: Ap-leder Jonas Gahr Støre planlegger å øke skattene for de rikeste med nesten 200.000 kroner over fire år. Foto: Terje Bringedal, VG

Slik vil Ap endre skattene – gir deg skattegaranti i fire år

Ap-leder Jonas Gahr Støre varsler at gjennomsnittsnordmannen skal få skattelette dersom han og Arbeiderpartiet vinner valget – og gir for første gang en garanti for skattenivået de neste fire årene.

Publisert: Nå nettopp

– Forskjellene i Norge øker og vi vil bruke skattepolitikken for å gjøre noe med det, sier Støre.

VG møter ham på kontoret i Stortinget før det digitale landsmøtet til Ap åpner torsdag.

– Vi vil kutte skattene for vanlige folk de neste årene. Det betyr at vi legger skattepakken vår i det alternative statsbudsjettet for 2021 til grunn, og garanterer at de kuttene videreføres gjennom den neste stortingsperioden, sier han om en eventuell valgseier.

Han sier det innebærer at folk med vanlige inntekter får et samlet skattekutt på 1,8 milliarder kroner i året.

– I snitt får en person med gjennomsnittlig inntekt 3050 kroner lavere skatt, en person med median inntekt 2800 kroner, sier han og fortsetter:

– Over stortingsperioden vil dette akkumuleres til 12.000 kroner i mindre skatt per mottager.

Hele skattetabellen kan du lese her:

Tabellen viser at skatteletten målt i kroner blir størst for dem som tjener 500.000–650.000 kroner i året, hvor samlet lette over fire år vil ligge mellom 11.200 kroner og 12.880 kroner.

GARANTI: Han hadde serviett på kontoret (øverst i papirbunken) men ville ikke skrive noen garanti på den. – Det får holde med muntlig garanti, sier han. Foto: Terje Bringedal, VG

En gjennomsnittlig industriarbeider tjener 506.000 kroner vil få en samlet skattelettelse på 11.200 kroner.

– Du gir en skattegaranti som skal gjelde i fire år?

– Ja. Etter åtte år med en regjering som har økt forskjellene, så er det vanlige folk sin tur. Dette grepet vi nå gjør skal bety noe i lommeboken for folk og hvor mye du har igjen i slutten av måneden.

De som tjener mellom en og to millioner kroner vil få en samlet skatteskjerpelse på 41.760 kroner over fire år, mens de 5259 menneskene som tjener mer enn fem millioner, må betale 198.440 kroner mer i skatt i samme fireårsperiode.

– Det er en del av skatteopplegget at vi gir lettelser til vanlige folk og at de rike må betale noe mer. Det skyldes at de rikeste har fått store lettelser av Solberg-regjeringen, mens de med minst knapt har fått noen inntektsøkning. Det skal vi rette opp.

Han sier at skattepakken betyr at åtte av ti vil få lavere inntektsskatt.

– Og ni av ti pensjonister vil få lavere inntektsskatt. I snitt vil de få 1890 kroner mindre i skatt i året, samlet 7560 kroner.

To garantier til

Han gir to garantier til.

– Hvis en avgift går opp, må en annen skatt eller avgift ned.

Det andre er bedriftsskatten:

Skattesatsen for bedrifter har i takt med den internasjonale utviklingen gått kraftig ned også i Norge.

Fra 27 prosent i 2015 til 22 prosent nå.

Støre sier at han, for å vise at de er opptatt av forutsigbare rammebetingelser, vil forsikre landets bedrifter om at de ikke vil øke den skatten.

– Dere går inn for 22 prosent bedriftsskatt. Er det et signal gjennom coronakrisen eller er det et løfte gjennom fireårsperioden?

– Ja, det gjelder for neste stortingsperiode.

Viser til Biden

Han advarer dog mot et kjør som vil kunne presse den ytterligere ned.

– Frys i selskapsskatten er en garanti mot videre press nedover på inntektsskatten fra Norge. Joe Biden øker selskapsskatten i USA og finansministeren advarer mot et race mot bunnen. Men vi mener det er riktig nå å si at den ligger fast.

SLIK SKAL HAN SKAFFE PENGER: – Hovedstrategien for å få handlingsrom er å få folk i jobb. Foto: Terje Bringedal, VG

Han skal bla opp mer.

– Vi vil ha billigere barnehage: Månedlig maksimal barnehagepris er økt med 255 kroner siden regjeringen tiltrådte. Det tilsvarer 2805 kroner i året per. Ap skal redusere barnehageprisen med samme sum.

– Vi foreslår også fem timer gratis SFO i uken for førsteklassinger, som en start. Det kan bety nesten 7200 kroner lavere utgifter til SFO i året.

Pendlere

Han sier de også vil doble fagforeningsfradraget og gjøre det billigere å pendle.

– Regjeringen har strammet inn skattefordelene for pendlere for nærmere 1,1 milliarder kroner siden 2013. Vi vil kutte egenandelen i pendlerfradraget til 15.000 kroner, fra dagens 23 900 kroner. Effekten per

person som pendler langt nok er nærmere 2000 kroner, sier han.

Det siste han nevner er halv fergebillett.

– Flere i jobb gir økt handlingsrom

– Dette vil koste og handlingsrommet blir mindre fremover. Du gir fra deg virkemiddelet å gi økte skatter til vanlige folk hvis dere trenger det for å finansiere nødvendige løft?

– Vi legger vekt på forutsigbarhet, spesielt nå som vi skal ut av en krise. Høyre har ved enhver anledning kommet med formuesskatten som de vil kutte. Vi har en annen tilnærming.

Han sier en viktig del av inntektene avgjøres av hvor mange som betaler skatt.

– Hovedstrategien for å få handlingsrom er å få folk i jobb. Det er absolutt det viktigste å få ned ledigheten fra høye nivåer på 200.000. Får vi flere inn i arbeid, øker handlingsrommet.

– Flere i jobb gir milliarder

Støre sier jobb nummer én å få ned ledigheten – som også vil gi store inntekter.

– Kommer 50.000 flere i jobb – det er der milliardene kommer som vi kan bruke til skole, helse og klima.

– Vil dere gå inn for lettelser i formuesbeskatningen på aksjer og driftsmidler, såkalt «arbeidende kapital»?

– Nei, aksjeverdier er også formue. Formuesskatten vil være i tråd med skatteforliket i 2016: De med de høyeste formuer må skatte mer, og bunnfradraget økes.

Diesel

Sp har kjørt knallhardt på at tredobling av CO₂-avgiften ikke skal slå inn i bensin- og dieselprisen.

– Når dere skal inn og danne regjering med dem, skal fossilbil-bilistene skjermes?

– Vi har en mellomvei der de i de første årene, før vi har flere nullutslippsbiler tilgjengelige, får en lavere økning på avgiften for bensin og diesel. Først må vi skaffe en tilgjengelig ladestruktur over hele landet, ikke bare i de store byene.

Tomme og triste gater

Vi har gått fra kontoret hans, til ut i gatene i Oslo sentrum, hvor alle butikker, restauranter og utesteder vi går forbi – gate opp og gate ned – står tomme.

NESTEN FOLKETOMT: Støre på vei tilbake til Stortinget etter å ha sett gått en tur i Oslo sentrum. Foto: Terje Bringedal, VG

– Det er ikke bare at det ikke er aktivitet, men vi ser mange steder at det ryddes på innsiden. Nå må krisepolitikken oppdateres og tilpasses pandemiens nye faser. Vi har foreslått en tilskuddsordning for bedrifter som faller utenfor og redusere risikoen for å ta ansatte tilbake i jobb.

Åpner for forlengelse

– Vil dere åpne for at å innbetale utsatt skatt kan bli utsatt, for dem som eventuelt går konkurs hvis de må betale skatten fremover?

– Dette vil vare en god stund til for mange bransjer. Da må tiltakene kunne forlenges og trappes opp.

Han legger til:

– Jeg vil ikke utelukke å se på noen av de fristene, men det er langt viktigere å stille opp med statlig støtte, ikke bare lån gjennom utsatte skatter. Vi skal tilbake til en normalitet hvor bedriftene skal betale moms og skatt; det kan ikke skyves og gjøres varig og permanent.