ÅSTEDET: Inni denne garasjen ble trebarnsfaren Kristian Løvlie (34) drept. Leieboeren hans, som bodde i det hvite huset i bakgrunnen, erkjenner å ha drept 34-åringen. Garasjen ligger på nabotomten til offerets arbeidsplass. Foto: Terje Bringedal

Leienboeren : − Jeg har gjort dette her

NEDRE ROMERIKE TINGRETT (VG) Leieboeren erkjente drapet på trebarnsfaren Kristian Løvli da han ble innkalt til vitneavhør. – En fullstendig uforståelig forbrytelse, sier tiltaltes forsvarer i retten.

Av Hanna Haug Røset

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bare timer etter at Kristian Løvli (34) ble drept, begynte familien å bli urolig for ham. Hans far, som han drev familiebedrift sammen med, sjekket derfor overvåkningskameraet på eiendommen. Der ligger både avdødes bolig, bedriftens kontor og boligen som den tiltalte 49-åringen leide.

Faren la merke til at tiltalte gikk inn i garasjen tidlig om morgenen 27. mai og varslet politiet, sier statsadvokat Sturla Henriksbø i sitt innledningsforedrag.

Tiltalte ble innkalt til et vitneavhør og den påfølgende natten tilsto han overfor politiet å ha drept Kristian Løvlie.

– Han fortalte at kroppen lå i bagasjerommet på tiltaltes bil og at den var parkert utenfor Maxbo på Nittedal, sier Henriksbø.

Aktor: Forsøkte å skjule drapet

Påtalemyndigheten mener tiltalte sto opp tidlig den aktuelle dagen og tok med seg en kniv før han dro hjemmefra.

– Den skal han ha hatt med seg i en lomme på genseren, sier Henriksbø.

Deretter skal 49-åringen ha oppsøkt familiefirmaet, hvor han spurte etter faren til avdøde.

– Tiltalte hadde over lang tid hatt økonomiske problemer og hadde ikke betalt det han skyldte i husleie og depositum. Han skal ha blitt purret på flere ganger, særlig av avdødes far, og skal flere ganger ha gitt uriktige opplysninger om at betalingen var på vei, sier statsadvokaten.

DREPT: Kristian Løvlie ble 34 år gammel. Han etterlater seg samboer og tre små barn. Foto: PRIVAT

Da Kristian Løvlie kom på jobb mener påtalemyndigheten at tiltalte kom inn og spurte om ikke Løvli kunne bli med ut i garasjen.

– Det skal angivelig ha vært et problem med strømmen og han sa at han ikke fikk den elektriske gressklipperen til å virke, sier Henriksbø.

Inne i garasjen mener påtalemyndigheten at Løvli ble knivstukket totalt 18 ganger av tiltalte. Deretter skal 49-åringen ha lagt kroppen i bagasjerommet på bilen sin.

– Han kjørte med kroppen i bagasjen i cirka halvannen time og parkerte klokken 11.35 utenfor Maxbo. Resten av denne dagen skal tiltale ha ryddet i garasjen og forsøkt å skjule spor. Han knuste avdødes mobil og kastet den, klippet plenen, laget mat til familien sin, sier statsadvokaten.

Forsvarer: – En fullstendig uforståelig forbrytelse

Den 49 år gamle leieboeren erkjenner straffskyld.

– Jeg har gjort dette her, sa han da han ble bedt om å ta stilling til spørsmålet i retten.

Hans forsvarer Trygve Staff beskriver drapet som «en fullstendig uforståelig forbrytelse».

– Han hadde ikke noe dårlig inntrykk eller noe imot Kristian Løvlie i det hele tatt. Det er helt uforståelig, sier Staff i retten.

Videre sier forsvareren at hans klient var i en veldig vanskelig økonomisk og sosioøknomisk posisjon.

– Han har ikke peiling på å håndtere penger. Han oppfattet seg å være under et sterkt press som følge av det, sier forsvareren.

Staff mener det ikke var «et snev av forberedelse» fra tiltaltes side.

– Min tese vil være at dette er noe i retning et impulsgjennombrudd i affekt. Jeg ber retten holde et øye åpent for det, sier Staff.

Trebarnsfaren Kristian Løvlie ble funnet drept i en bil utenfor Maxbo på Rotnes i Nittedal 28. mai i fjor.

Da hadde familie, venner og kjente lett etter ham en stund uten hell, etter at han dagen i forveien ikke dukket opp for å hente barna på skolen og i barnehagen.

Tiltalte har vært vurdert av rettsoppnevnte sakkyndige, som har konkludert med at han var strafferettslig tilregnelig da drapet fant sted.

Det er satt av seks dager til saken i Nedre Romerike tingrett.

Saken oppdateres