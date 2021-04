Dersom en kommune opplever et større smitteutbrudd eller sliter med generelt høyt smittetrykk, kan kommunen vedta en lokal smittevernforskrift. Et annet alternativ, er at kommunen ber Statsforvalteren og regjeringen om å iverksette lokale tiltak. Regjeringen kan også gripe inn og pålegge kommunen et tiltaksnivå, dersom de ser behov for dette.

Dersom regjeringen iverksetter tiltak kommunalt, finnes det tiltaksnivåer: Tiltaksnivå A, tiltaksnivå B og tiltaksnivå C. Tiltaksnivå A har de strengeste tiltakene, mens tiltaksnivå C har de minst strenge tiltakene.

Det kan være spesielle lokale forhold som gjør at kommuner i samme fylke har ulike tiltaksnivåer, som for eksempel i Viken. Faktorer som kan spille inn her er antall smittede, hvor smitten kommer fra (kan det spores eller er det villsmitte), hvordan er kapasiteten i kommunen og liknende.

Avhengig av utviklingen av smitteutbruddet og smittesituasjonen kan regjeringen beslutte at for eksempel en kommune kan gå fra tiltaksnivå A til tiltaksnivå C etter en tid.