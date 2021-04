Foto: skjermdump, samordnaopptak

Samordna opptak utsetter søknadsfristen etter tekniske problemer

Samordna opptak har tekniske problemer, halvannen time før fristen for å søke høyere utdanning går ut ved midnatt. Nå forlenger Samordna opptak fristen.

På grunn av tekniske problemer med søknaden utsettes fristen for å søke opptak til fredag 16. april kl. 12.00, skriver Samordna opptak på sine nettsider.

– Vi har bestemt oss for å utsette med 12 timer, for å sikre at alle skal få søkt. Det viktigste for oss er at alle som ønsker det, skal få sendt inn søknad, sier Åshild Berg-Tesdal, kommunikasjonssjef i Unit til VG.

Utsettelsen skjer etter at Samordna opptak har hatt problemer med innlogging. Rundt kl. 22.30 skrev de på sine nettsider at enkelte brukere kan oppleve treghet i søknaden og at de jobber med saken.

«Det er for tiden ikke mulig å logge inn. Vi jobber med saken!», var meldingen like før klokken 22.30 torsdag kveld.

VG snakket også med Berg-Tesdal kort tid før Unit valgte å utsette fristen.

– Det har vært problemer med innlogging siden 21.55, og alle jobber nå på spreng med å få systemet opp og gå, sa hun kort tid før det ble klart at fristen forlenges til fredag formiddag.