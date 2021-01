RUNDE TO: Mandag startet andre runde med vaksinering med Pfizer BioNtech for beboerne ved Lillohjemmet i Oslo. Foto: Scanpix

Norske forskere avviser vaksinebekymring: − Helt sikker

Vaksinene mot covid-19 har blitt utviklet i en fart man sjelden har sett maken til. Hastearbeid til tross: Det er ingen grunn til å frykte bivirkninger, mener eksperter på mRNA-medisiner.

I enkelte land, som Frankrike, er skepsisen mot vaksinene stor. I Norge er det generelt sett god støtte til vaksinene, selv om det også finnes dem som er bekymret.

I desember viste en undersøkelse at nesten halvparten av over 20.000 spurte sykepleiere var enten usikre eller avvisende til å ta vaksinen.

Flertallet i undersøkelsen fra Norsk Sykepleierforbund sier årsaken til skepsisen er at de ikke har nok informasjon om eventuelle bivirkninger.

I forskningsmiljøet ved SINTEF i Trondheim har to bioteknologi-forskere sett nærmere på hva vi vet om bivirkninger, og snakket om det til forskningstidsskriftet Gemini.

FAKTA: Virkning kontra bivirkning En vaksine er laget slik at den trigger immunsystemet og dermed gir en reaksjon, slik at kroppen skal kjenne viruset igjen hvis man blir smittet, og kunne kjempe mot det. I enkelte tilfeller vil derfor en reaksjon på en vaksine ligne på første del av et sykdomsforløp. Men får man litt lette bivirkninger, som feber, hodepine eller lignende, regnes ikke det som bivirkninger, men rett og slett en virkning. Kort fortalt kan man si at en virkning er tilsiktet og naturlig, mens en bivirkning er utilsiktet og uønsket. (Kilde: Gemini) Vis mer

Forsker Sven Even Borgos i SINTEF er utdannet innen biofysikk og bioteknologi. Han har nanomedisiner og analytisk kjemi som spesialfelt, og jobber med mRNA-medisiner, nettopp den teknologien som er brukt i de to vaksinene som settes i Norge nå.

Borgos sier han er helt sikker på at den kliniske testingen av BioNTech/Pfizer og Moderna har vært god nok.

– Vi kan være helt sikker på det, fordi vaksinene må gjennom en godkjenning i de restriktive legemiddelverkene før de kommer ut i befolkningen. Disse har regler for akkurat hvilke krav som det skal stilles, og så går det til slutt til vurdering hos et ekspertpanel. Man har altså ikke endret på godkjenningskriteriene selv om man har vært presset på tid, man har simpelthen akselerert prosessen, forteller SINTEF-forskeren til VG.

SIKKER: Det er ikke observert alvorlige, uventede bivirkninger for noen av de mest lovende covid-vaksinene, mener SINTEF- forsker Borgos. FOTO: Scanpix

Ingen snarveier

Selv om arbeidet med vaksineutviklingen har blitt gjort i rekordfart, har det ikke blitt tatt noen snarveier i form av å kutte ut ting man ikke burde ha kuttet ut, mener Borgos.

– Her var alle veldig klar over at her hastet det allerede fra starten. USA og Europa gjennomførte det vi kaller en «rolling review», de vurderte data fortløpende, i stedet for ta imot en stor pakke med informasjon til slutt når alle studier er gjort.

God tilgang på penger har vært alfa og omega for å få fortgang i prosessene, sier forskningsleder ved SINTEF, Sjoerd Hak, til VG.

– Teknisk sett er studien helt i tråd med hva myndighetene krever. En av grunnene til at det har kunnet gått så fort er at utviklerne har fått masse penger til å begynne med, til blant annet bygging av produksjonslokaler og rekruttering til testgrupper. Dette har gått ekstremt fort fordi man har hatt penger tilgjengelig, sier Hak.

– Så har du det faktum at med vaksineteknologien, særlig den mRNA-baserte, går det ganske kjapt å ferdigstille når du først har DNA-sekvensen du skal kode for. Du slipper å sette av tid til tidkrevende bioteknologiske prosesser. mRNA-teknologien legger godt til rette for rask utvikling, sier forsker Borgos til VG.

MRNA-EKSPERT: Sven Even Borgos i SINTEF har analytisk kjemi som spesialfelt og jobber med mrna-medisiner. FOTO: Sintef

Normalt ubehag

– Det er likevel noen kroppslige reaksjoner som regnes som normale etter vaksinen er satt. Hva må man regne med av virkninger og umiddelbare konsekvenser av vaksinene?, spør VG.

– Virkningsspekteret er ganske godt beskrevet, for eksempel fra Statens legemiddelverk: Man må antagelig regne med litt opphovning rundt stikkstedet, å bli litt rød og varm, fordi det skal trigges en slags betennelsesreaksjon for at vaksinen skal virke.

Hodepine og litt lett feber er også helt normale konsekvenser av å ha tatt en vaksine, forteller Borgos, og legger til:

– Man kan føle seg litt trøtt, det første døgnet i hvert fall.

Større konsekvenser kan det derimot bli for dem som er hyperallergiske. Det gjelder veldig få, men det er viktig å være oppmerksom på dette, sier forskeren.

– Da kan det oppstå hjertebank og høy puls og en form for allergisk sjokk. Det er derfor man skal sitte hos legen i noen minutter etter vaksinen er tatt, fordi da kan man eventuelt kontrollert gi adrenalin for å stoppe reaksjonen.

Mutant-utfordringen

Det var med bekymring mange mottok nyheten om de nye, muterte coronavirusvariantene i henholdsvis Storbritannia og Sør-Afrika. Det er nemlig ikke gitt at en vaksine skulle være like god mot en mutant. Men data så langt tyder på at vaksinene ikke virker dårligere på mutantene, sier mRNA-forsker Borgos til VG

– Det har vært publisert data nylig som indikerte at det ikke var noen nevneverdig endring i immunitet mot en ekstra smittsom mutantvariant av coronaviruset, sier han.

BioNTech har dessuten estimert at det kun vil ta dem seks uker hvis de skulle trenge å lage en ny.

– Det har å gjøre med at du bare trenger å skifte ut mRNA- et i prosessen, og så har du resten av systemet liggende der. Dette har ikke vært vanlig historisk, og er en ganske revolusjonerende tilnærming til vaksiner, sier Borgos.

– Jeg er ikke i tvil om at jeg vil ta vaksinen. Jeg føler meg helt sikker på at den er trygg, sier forskningsleder Sjoerd Hak.