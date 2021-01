TAGGER: Dette proteinet ser ut som en krone som stikker ut av viruset. Funksjonen til taggene på kronen er å binde seg til celler i menneskekroppen. Foto: NIH / X80001

Danmark bruker 3–5 dager på å analysere britisk virus – Norge brukte 13 dager

Raske prøvesvar er avgjørende for å stoppe utbrudd av den britiske mutasjonen. Derfor har Danmark satt alle ressurser på saken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det tok 13 dager å analysere mistenkt mutert virus fra Nordre Follo-utbruddet, opplyste FHI fredag.

Det betyr at viruset kan ha spredd seg ukontrollert siden begynnelsen av januar.

Prøven ble sendt 8. januar, og 21. januar kom det fryktede svaret: Prøvene viser det muterte coronaviruset som spredte seg i Storbritannia.

Selve sekvenseringen, altså analysen, av viruset tar mellom fire–seks dager, opplyste Line Vold i FHI fredag. Hun la til at det er kø i systemet fordi mange prøver har blitt sendt til dem.

Norge analyserer rundt 5,5 prosent av alle positive prøver. Danmark ser på rundt 25 prosent.

Danmark: Ingen ventetid

Statens Serum Institut (SSI) i Danmark sier til VG at de bruker tre–fem dager på alle prøver.

– Kan det ta lengre tid på grunn av stor pågang?

– Heller det motsatte, vi øker kapasiteten så vi fortsetter i samme flyten, opplyser SSI.

les også Nordre Follo-utbruddet: Tok 13 dager å analysere prøvesvar

FHI setter opp farten

Fra nå av skal positive virustester fra Akershus universitetssykehus, som kommer fra Nordre Follo, sendes til FHI umiddelbart.

– Vi jobber med å oppskalere kapasiteten på laboratoriet og den flyten som skjer der, sa FHIs Line Vold på fredag.

Hun sier de nå vil bruke to metoder: Den nye metoden tar to dager, den gamle tar fire-seks dager.

Alle positive prøver fra kommunen fra 15. desember og frem til nå skal også sendes til analyse.

– Det er stor pågang av prøver til laboratoriet nå, og ikke ubegrenset kapasitet, slik at det gjøres prioritering av hvilket løp prøvene analyseres i.

Vold sa til VG fredag at de ikke vet hvor stor betydning det har fått for at det tok 13 dager før de første analysesvarene fra Nordre Follo kom.

– Men det som er ytterst viktig å er å analysere smittetilfeller som kan ha hatt forbindelse til sykehjemmet eller smittetilfeller fra øvrige utbrudd i Nordre Follo akkurat nå, skrev Vold til VG fredag kveld.

FHIs strategi for å få oversikt over det muterte viruset: Bruke ny metode: Denne analysemetoden tar to dager, i motsetning til den forrige, som tar fire til seks dager.

Andelen analyser av positive prøver skal dobles: FHI har et mål om at 10 prosent av de positive coronaprøvene skal analyseres på laboratorium. Hittil har omtrent fem prosent av de positive coronaprøvene blitt sendt til slik analyse.

Prøver med direkte eller potensiell tilknytning til Follo får førsteprioritet. Hittil har prøver med link til Storbritannia eller Sør-Afrika stått først i køen.

Få hjelp fra andre: FHI jobber nå med å få hjelp fra andre institusjoner i Norge som kan bistå i analysearbeidet. Vis mer

Kraftige tiltak i ti kommuner

Fredag formiddag ble det kjent at det er et pågående utbrudd med den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune i Viken – det første kjente utbruddet av mutanten i Norge.

Så langt er to personer bekreftet smittet med mutanten. Begge er sykehjemsbeboere som nå er døde. I hele sykehjemsutbruddet er 12 beboere og 22 ansatte smittet. Nordre Follo innfører inngripende tiltak og stenger ned kommunen.

Fredag stengte Nordre Follo ned, og lørdag formiddag bestemte regjeringen at ti nærliggende følger etter.

Kommunene som berøres er i første omgang Oslo, Enebakk, Ås, Vestby, Nesodden, Indre Østfold, Moss, Frogn og Våler, i tillegg til Nordre Follo. Det er nærmere 1 million norske innbyggere.

Blant annet går skoler til rødt nivå og alle butikker bortsett fra matbutikker og apotek stenges.