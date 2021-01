SKAPT BEKYMRING: En ny mutasjon av coronaviruset har skapt full forvirring denne uken. Men skal vi tro norske eksperter, er det ingen grunn til å frykte at vaksinene som så langt er utviklet, ikke vil ha innvirkning på mutasjonen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Nye mutasjoner skaper frykt: Slik kan corona-vaksinene endres

Flere vaksineprodusenter rapporterer at deres vaksine fungerer dårligere mot den sørafrikanske mutasjonen. – Ingen grunn til bekymring, mener Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Publisert: Nå nettopp

Den siste tiden har en sørafrikansk mutasjon av coronaviruset spredt seg til 31 land. Denne uken ble det kjent at viruset også er blitt oppdaget i USA.

Varianten er også funnet i Norge, men bare hos to personer som har vært i Sør-Afrika.

Flere vaksineprodusenter har den siste tiden publisert foreløpige resultater fra studier som viser at deres vaksine fungerer dårligere mot denne mutasjonen:

Fredag publiserte firmaet Johnson & Johnson det foreløpige resultatet av en studie som viser at deres vaksine hadde 72 prosent effekt i USA, og 54 prosent effekt i Sør-Afrika.

Vaksinen er foreløpig ikke godkjent i EU.

Det samme gjelder vaksinen fra selskapet Novavax, som også ligger an til å bli tatt i bruk i Norge. EU har foreløpig ikke godkjent vaksinen, men gjort en avtale om innkjøp.

Novavax-vaksinen gir omtrent 90 prosent beskyttelse mot det «vanlige» coronaviruset, men bare 50 prosent beskyttelse mot mutasjonen fra Sør-Afrika, ifølge foreløpige resultater fra deres vaksine-studier.

Vaksineprodusentene Pfizer og Moderna har tidligere uttalt at også deres vaksiner er litt mindre effektive mot mutasjonen fra Sør-Afrika, men at vaksinen likevel vil være effektiv nok til å gi immunitet.

Det er disse to vaksinene vi har i Norge nå.

Er det grunn til bekymring?

Legemiddelverket: – Vi skal være rolige

– Foreløpig er det ingen grunn til bekymring. Vi skal være rolige, og ikke gjøre for mye ut av dette, mener Steinar Madsen i Legemiddelverket.

– Men det er klart at alle firmaene som nå jobber med vaksiner, må fokusere på dette. Det som er spennende er at de vaksinene vi har nå, kan endres ganske fort. Både Pfizer og Moderna har sagt at de ser på muligheter for å endre sine vaksiner, slik at de også fungerer på nye mutasjoner. Med teknologien vi har i dag, har vi store muligheter, sier Madsen.

Denne uken uttalte vaksineprodusenten Moderna at de ser på muligheten for å utvikle en tredje dose av sin vaksine:

En såkalt «booster» som skal beskytte mot nye mutasjoner.

les også Britiske eksperter overrasket over påstand om at mutasjonen kan være dødeligere

NY TEKNOLOGI: Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at coronavaksinene kan endres til å fungere mot nye mutasjoner, dersom det trengs. Foto: Kyrre Lien, VG

Tre muligheter for å endre en vaksine

Både Pfizer og Moderna-vaksinen er såkalte mRNA-vaksiner. Disse er utviklet med en teknologi som gjør at de kan endres kjapt, dersom nye virusmutasjoner krever det.

Ifølge Madsen finnes det tre ulike muligheter å endre en vaksine på:

Alternativ én, som Moderna er inne på, er å gi en tilleggsdose. Altså at man får tre doser av en vaksine i stedet for to.

Alternativ to er å oppdatere den opprinnelige vaksinen, slik at den også fungerer på nye mutasjoner.

Det tredje alternativet er å utvikle en ny vaksine, som ifølge Madsen ikke er så vanskelig når man allerede har utviklet en coronavaksine.

les også Forskere: Coronavaksinen kan gi dårlig beskyttelse mot mutasjoner

– Pfizer og Moderna har gjort tester på både den britiske, sørafrikanske og brasilianske mutasjonen. De mener deres vaksine vil ha en god, men kanskje noe redusert effekt. Det betyr ikke at vaksinen ikke vil ha effekt, sier Madsen.

Ambassadør for global helse i Utenriksdepartementet, John-Arne Røttingen, sier det er grunn til å følge med på de ulike mutasjonene.

– De siste studiene viser en systematisk lavere effekt i Sør-Afrika. Det kan gi en indikasjon på at virus utvikler seg, og får ulike egenskaper, og dermed også vil treffes ulikt av vaksiner. Det blir utrolig viktig å følge med på videre, sier han.

les også AstraZeneca-vaksinen formelt godkjent av EU

Røttingen legger til at resultatene, som så langt er publisert, er foreløpig resultater, og ikke det fulle bildet. Det er for tidlig å konkludere med at mutasjonen fra Sør-Afrika vil få innvirkning på vaksinasjonen i Norge og verden, mener han.

– Jeg tror ikke denne mutasjonen vil få noen innvirkning på vaksinasjonen her hjemme. Norge vil uansett jobbe for å få så god vaksinedekning som mulig med de dosene vi får. Jeg er mer bekymret for dette i et internasjonalt perspektiv. Det er trolig at det vil komme nye mutasjoner i land med mye spredning, og at man fremover vil måtte tilpasse vaksiner i ulike regioner.

Vaksineforsker: – Fremdeles god nok til å beskytte oss

Ifølge immunolog og vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, er det ingen overraskelse at det kommer stadig nye mutasjoner av coronaviruset.

– Det er forventet. Og selv om effekten for noen vaksiner er redusert, så er den fortsatt overraskende bra. Den er fremdeles god nok til å beskytte oss, sier hun.

Det er lett å glemme at da WHO oppfordret til vaksine-dugnad for et år siden, ble det sagt at hver vaksine måtte ha en beskyttelsesgrad på 50 prosent, sier Grødeland.

Alle vaksine-kandidatene vi har til nå, er over denne grensen. Både når det kommer til beskyttelse mot det «vanlige» viruset og mutasjonene.

– Det er ingen grunn til at de mutasjonene som kommer nå, og i tiden fremover, vil ha noen innvirkning på vaksinasjonen. Dersom vaksinen ikke har effekt mot en spesiell mutasjon, vil vaksinene kunne endres, sier hun.

Grødeland ser for seg et scenario der coronaviruset vil bli som en type influensa. Influensaviruset endrer seg hvert år, og vaksinene mot viruset oppdateres deretter. Slik tror Grødeland at det også vil bli med coronaviruset.

– Om fem-seks år kan det hende vi har så stor immunitet, at vi ikke trenger å vaksinere alle hvert år, men bare enkelte grupper i befolkningen, sier hun.

Sjekk statusen til de ulike vaksinekandidatene: