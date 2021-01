PEKEFINGER: Erna Solberg ser ingen grunn til å vurdere nye lettelser i neste uke, etter Stortingets vedtak om tillate alkohol med mat i kommuner med lav smitte. Foto: TORE KRISTIANSEN

Erna Solberg: Ingen skjenkevurdering neste uke

Etter at Stortinget påla regjeringen å åpne for noe alkoholservering, svarer statsminister Erna Solberg (H) med å avlyse neste ukes varslede vurdering av lettelser i corona-tiltakene for alkohol-skjenking.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vår prioritet var helse først, og barn og ungdom, og så arbeidsplasser, sier Solberg til VG.

– Vi mente man måtte vente med åpninger på restaurantene fordi vi åpnet så mye annet. I vår prioritering var barn og unge høyere, og den sosiale isolasjonen vi skapte ved ikke å kunne ha gjester, legger hun til.

Men så gikk alle partiene i opposisjonen og stemte igjennom et vedtak i Stortinget tirsdag, om å tillate skjenking av alkohol i kommuner med lav smitte.

Regjeringen svarte med å oppheve det nasjonale forbudet mot alkoholskjenking, som har vært i kraft i to uker.

Etter at denne artikkelen ble publisert, presiserer Statsministerens kontor overfor VG at det bare var skjenkeforbudet som skulle vurderes i neste uke. Nå mener de at den vurderingen er gjort. Av Stortinget.

Blir ingen vurdering

På VGs spørsmål om det får betydning for neste ukes vurdering av tiltak. svarer Erna Solberg nå:

– Jeg ser ingen grunn til å vurdere lettelser i neste uke nå, sier statsministeren.

– Den vurderingen er nå gjort av Stortinget. Det må gå 10 til 14 dager før vi ser effekten av tiltak, legger hun til.

Helseminister Bent Høie (H) svarte på Stortingets vedtak tirsdag kveld ved å oppheve det nasjonale forbudet mot alkoholskjenking.

Økt smittespredning

– Kan vedtaket i Stortinget føre økt smitte, etter ditt syn?

– Alt vi gjør kan medføre økt smittespredning. Det vi har gjort kan også føre til økt smittespredning, Minst smittespredning kommer med å sperre alle folk inne. Fra det vil enhver ting du gjør kunne medføre økt smittespredning, sier Solberg.

Hun viser til en rapport fra den danske regjeringens faglige referansegruppe som hun også hadde med seg i redegjørelsen som hun holdt i Stortinget mandag.

– Den danske rapporten har de en vurdering av smittefaren der spisesteder ligger midt på treet, og barer og vertshus ligger helt nederst, sier statsministeren.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Stortingets intensjon var at kommuner med lavt smittetrykk og kontroll på smittesituasjonen, kunne få servere alkohol med mat.

– Jeg hadde ventet at regjeringen støtte opp under at kommunene kunne gjøre en vurdering. Nå virker det som om de har gitt kommunene flere utfordringer enn svar, sier Støre til VG.

– Hva fikk Ap til å støtte forslaget, når regjeringen ville vente?

– Vi merket oss hva Folkehelseinstituttet mente, og hører at forbudet har store konsekvenser for arbeidsplassene. Og vi tror at kommunene kan gjøre kloke vurderinger, sier Støre.