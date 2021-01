BARNEHUS: Ved Statens barnehus i Trondheim gjennomføres tilrettelagte avhør, medisinske undersøkelser og oppfølging av barn. Foto: Espen Rasmussen

Ropstad redd barna rammes: − Klump i magen for langvarige tiltak

Nok en gang minner barne- og familieministeren om at barnehager, skoler og helsetjenester må holde åpent, for å møte utsatte barn og unge ansikt til ansikt.

– Vi ønsker å gi kommunene tydelig beskjed om hvilke tjenester som det er påkrevet at er tilgjengelige for fysiske møter med barn og foreldre, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Han kommenterer brevet som onsdag er sendt landets statsforvaltere (før fylkesmannen) fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

– Tidligere har vi sett at noen kommuner har satt inn strengere tiltak enn nødvendig og opprettholdt dem for lenge, for å stoppe smitten, sier KrF-statsråden.

PAPPA: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) med sønnen Bjørn Wilhelm. Foto: Frode Hansen

Slik ble barna rammet

VG har dokumentert hvordan sårbare barn og unge ble rammet da Norge stengte ned i mars i fjor:

SKOLESTENGT: Ski skole i Nordre Follo var mandag stengt, etter at den britiske virusmutasjonen ble avdekket i kommunen sørøst for Oslo. Foto: Odin Jæger

– Nedstengningen i mars i fjor gjorde situasjonen for sårbare barn ekstremt vanskelig. Færre fikk hjelpen de trengte. Det var en svikt, sier barne- og familieministeren i dag.

Frykter langvarige tiltak

Henvendelsen går ut i det langt over en million innbyggere i Oslo og Viken møter strengere tiltak på høyere risikonivå, for å nedkjempe trusselen fra den britiske virusvarianten.

– Jeg går hele tiden med en klump i magen av frykt for at de dramatiske tiltakene blir langvarige. Det rammer spesielt barn og unge hardt, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Han sier at utsatte barn og unge trenger fristeder hvor de kan møte trygge voksne.

Bufdir minner om at barns rettigheter skal veie tungt, når kommunene vurderer om ansatte som yter tjenester til utsatte barn og unge kan jobbe hjemmefra.

Møter skaper tillit

– For mange tjenester er det slik at de ansatte ikke kan utføre alle sine nødvendige og lovpålagte oppgaver uten å møte barn og familier fysisk, påpeker direktoratet.

Undersøkelser og vurdering av behov innebærer gjerne fysisk observasjon. Hjelperne må møte dem som er sårbare, for å skape tillit og trygghet.

– Det er ikke smittefaglig begrunnelse for å stenge tjenester som disse barna trenger, til tross for at det å levere tjenestene medfører mye nærkontakt, skriver Bufdir.

Se hvilke tjenester som staten mener skal være åpne og tilgjengelige:

De viktige tjenestene Følgende tjenester mener Bufdir det er påkrevet at er åpne og tilgjengelige for fysiske møter med barn, unge eller foreldre: Barnehage og skole (åpen og tilgjengelig også ved gult og rødt nivå)

Skoleskyss

Skolefritidsordning/Aktivitetsskole

Helsestasjon

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon for ungdom

Tannhelsetjenesten

Barnevernstjenesten – akutt, undersøkelse og hjelpetiltak (inkl. spesialiserte hjelpetiltak som MST, FFT og TFCO)

Barnevernsinstitusjoner, omsorgssentre og barne- og familiehjem

Krisesentrene

Familieverntjenesten (kliniske avtaler det er vold eller høy konflikt, Funksjonell familieterapi)

Spesialisthelsetjenester for barn og unge

Sosialpediatriske tjenester

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Politiet/Barnehusene

Fysioterapi: generelt og behandling som gis på skole/SFO

Avlastning. f, eks en helg eller mer. Nødvendig for at barnet kan bo hjemme. Barnebolig benyttes ofte som avlastningstilbud, men kan også gis fordi andre tjenester ikke er tilstrekkelig på plass.

Støttekontakt, til fritidsaktiviteter for barnet

Hjelp i hjemmet, f.eks. praktisk assistanse hjemmesykepleie, nattavlastning, el.l. Viktig for sårbare barn, fordi de hjelper foreldrene deres: Krisesentrene

NAV

Distriktspsykiatrisk senter

Rusomsorgen/Rusbehandling

Politiet

Familievernet

Alternativ til vold (andre volds- eller sinnemestringstilbud)

Foreldrestøtte eller veiledning Vis mer

BARNEVOLD: Politietterforsker Sigrun Modell jobber i et av barnevoldsteamene i Trøndelag politidistrikt. De opplevde i mars i fjor at skoler og barnehager stengte før de rakk å avhøre barn om vold og overgrep. Foto: Espen Rasmussen

Ropstad mener at han hele tiden har vært veldig tydelig på å understreke hvor viktig det er å skjerme barnehager, skoler, fritidsaktiviteter og skolehelsetjenester.

– Nok en påminnelse

– Dagens brev er nok en påminnelse om et budskap vi har sendt ut gjentatte ganger: Ikke steng tilbud som barn og unge er så ekstremt avhengig av.

– Følger ikke kommunene føringene fra regjeringen?

– Veldig mange gjør det, men det er noen som ikke klarer det. De stenger tiltak som burdevært åpne. Blir de først stengt, tar det lang tid å åpne tjenestene igjen. Det erfarte vi egtter nedstengningen i mars i fjor, sier Ropstad.

Barneombud Inga Bejer Engh minnet i desember om at det er regjeringens ansvar å følge opp at kommunene oppfyller sine lovpålagte tjenester for barn og unge.

– Vi gir tydelig beskjed om at tjenestene for barn og unge skal holdes åpne også når smittetrykket er høyt. Det skal ikke stå på penger, regjeringen stiller opp, sier Ropstad.