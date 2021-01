ARBEIDET UTEN TILLATELSE: Bildet er tatt under befaringen da kommunen oppdaget at utbygger hadde startet arbeidet med et hus uten tillatelse. Foto: Gjerdrum kommune

Startet ulovlig byggearbeid ved skredområdet i 2012: «Kraftig påtrykk fra utbygger»

Gjerdrum kommune reagerte kraftig da det i 2012 ble oppdaget at utbyggeren av nå skredrammede Nystulia hadde begynt å bygge uten tillatelse. Har ingenting med skredet å gjøre, sier utbyggeren selv.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det aktuelle boligfeltet kalles B10, og ligger rundt 100 meter nord for boligene som 30. desember ble tatt av kvikkleireskredet på Ask.

Under en befaring av området i juni 2012 oppdaget kommunen at det var påbegynt terrengarbeider og legging av rør for vann og avløp til et hus i dette feltet.







Kommunen hadde hverken mottatt søknad eller gitt tillatelse til arbeidet – slik det stilles krav om i plan- og bygningsloven. Derfor sendte de ut varsel om umiddelbar stans av ulovlig påbegynte byggearbeider, viser dokumenter VG har fått.

«Det er beklagelig at slike ting skjer, spesielt når alle de involverte foretakene er profesjonelle utøvere med sentral godkjenning», skrev kommunen på et senere tidspunkt.

– Det er ingen tvil om at kommunen så alvorlig på dette. At vi faktisk skriver at det er beklagelig er et ganske tydelig signal om at dette er ulovlig. Det er sjelden vi karakteriserer på denne måten, sier virksomhetsleder for plan og bygg i Gjerdrum kommune, Berit Adriansen.

Kommunen vet ikke hvor lang tid arbeidet pågikk før det ble oppdaget.

VIRKSOMHETSLEDER: Berit Adriansen i Gjerdrum kommune. Foto: Heiko Junge

– Opplever dere ofte at utbyggere begynner arbeid før tillatelse er gitt?

– Det hender i små byggeprosjekter, for eksempel en boligeier som bygger ny garasje. Men at folk tar seg til rette i større byggeprosjekter, uten tillatelse, er relativt sjeldent, sier virksomhetslederen.

Har du tips? Kontakt VGs journalister på 2200@vg.no.

les også Planla å sjekke ut gamle rør ved skredområdet – mistenkte vannlekkasjer

«Utbygger presser alltid på»

Kommunen ba i varselet til de involverte aktørene om en redegjørelse for hva som hadde skjedd. Alle aktørene hadde såkalt sentral godkjenning, som forutsetter at de er kjent med loven, har riktig kompetanse og gode rutiner.

Samtlige av entreprenørene peker i sitt svar på utbygger:

«Det er nok ikke direkte en mangel på rutiner som har ført til dette, snarere et kraftig påtrykk fra utbygger med tilbakemeldinger om at IG (igangsettelse, journ.anm.) skulle foreligge i juni», skrev firmaet med ansvar for mur- og betongarbeider.

Ordlyden fra den ansvarlige for gravearbeidene var den samme:

«Det er ingen svikt i rutiner i forbindelse med oppstart. Det er blitt startet opp etter pålegg fra utbygger, selv om det er gitt advarsel om at det ikke kan startes med bygging før tillatelse foreligger».

«Utbygger presser alltid på for å få en så tidlig oppstart som mulig», skrev rørleggerbedriften, som samtidig erkjente at de hadde sviktet på intern kontroll.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum Syv personer er funnet og bekreftet omkommet. Tre personer er fortsatt savnet, men antatt omkommet.

Ni bygninger med totalt 31 boenheter og seks garasjehus ble tatt av skredet.

Noen av bygningene har flyttet seg om lag 400 meter.

Skredet var et kvikkleireskred som bredte seg utover et større område.

Skred som dette kan forekomme når områder med leire og kvikkleire blir overbelastet. Da blir leiren kvikk og mer flytende – etter at den mister sin fasthet. (Kilder: Politiet, brann- og redningsvesenet, Gjerdrum kommune, NVE) Vis mer

FRA BEFARINGEN: Bildene fra kommunens befaring viser hva som hadde blitt gjort før utbygger fikk stoppordre. Foto: Gjerdrum kommune

Utbygger: – Var stresset med å komme i gang

Også utbygger Odd Sæther er enig i at lovbruddet var hans ansvar. Han la seg langflat overfor kommunen, og beklaget at de hadde gått lenger i byggeprosessen enn de hadde tillatelse til.

Sæther forklarte at arbeidene må planlegges omtrent ett år i forveien, og at de måtte komme i gang før sommeren på grunn av utfordringer med betongarbeider på vinteren.

«Dersom dere forfølger saken føler jeg at dette er mitt ansvar og må ta konsekvensene av det som har skjedd», skrev Sæther.

– Det stemmer at det gikk litt kjapt i startfasen, sier han til VG.

– Entreprenørene ventet på å starte opp, så jeg var stresset med å komme i gang. Vi startet kun med enkle grunnarbeider.

MANGEÅRIG UTBYGGER: Odd Sæther har blant annet stått bak Nystulia-prosjektet på tettstedet Ask i Gjerdrum. Foto: Privat

– Du har sagt at du har gjort alt etter boken i utbyggingen av Nystulia, likevel brøt dere loven i denne saken. Kan du forstå at det virker motstridende?

– Jeg skjønner hvor du vil, men ser ikke på dette som noe problem. Jeg var kjapt ute, men jeg har gjennom 30 år alltid bygget etter gjeldende forskrifter. Alle tillatelser fikk vi jo, så det gikk ikke på bekostning av noe som har med sikkerhet å gjøre. Jeg ser på det som en liten bagatell i den sammenheng.

– Har ingenting med skredet å gjøre

– Kommunen sier at de så alvorlig på det og at det sjelden skjer i større byggesaker?

– Jeg hadde et godt forhold til kommunen. Jeg har ryddet opp i alt vi har drevet med i alle år – det vet kommunen og. Denne saken har ingenting med skredet å gjøre. Alt som er gjort på Nystulia, er gjort i henhold til gjeldende lover og regler.

– Fikk du, slik en entreprenør skriver, en advarsel om at dere ikke kunne begynne før tillatelse var gitt?

– Jeg husker ikke detaljene, men at vi startet med enkle grunnarbeider før tillatelse ble gitt, er korrekt.

Adriansen i kommunen sier at det var første gang de opplevde denne typen problemer med utbygger. De var fornøyde med svaret de fikk.

– Han la seg helt flat, med en full beklagelse, stoppet arbeidet og tok ansvar.

Les også VGs skredspesial: Da helvete brøt løs

Kommunen: Gir ikke grunn til å tvile på annet arbeid

– Gir denne hendelsen grunn til å tvile på rutinene ved annet arbeid som har blitt gjort i forbindelse med Nystulia-utbyggingen?

– I utgangspunktet ikke, for kommunens del. Vi har ikke noen indikasjoner på at arbeidet som har blitt utført ikke har vært i henhold til tillatelse og kravene som gjaldt for utbyggingen, sier Adriansen.

– Sæther har sagt at han har gjort alt etter boken i utbyggingen av Nystulia. Er dere enige i det?

– Av det vi har sett, som er fysisk gjennomført, har vi ikke indikasjoner på noe annet. Men vi har ikke begynt en egen gjennomgang. Vi er positive til undersøkelsene hos politiet og ekspertgruppen, både av hvordan kommunen og andre aktører har opptrådt.