FHI: Smitteverndirektør Geir Bukholm.

Yngre får AstraZeneca: − Ikke en b-vaksine

Eldre over 65 år og visse personer i risikogruppene får ikke AstraZeneca-vaksinen. Men det er ikke en dårligere vaksine, mener Folkehelseinstituttet.

– Nei, AstraZeneca er ikke en b-vaksine. Det er en god vaksine, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Det er to ulike grunner som gjør at man ikke vil gi denne vaksinen til de eldre nå, og til at man ikke vil gi den til enkelte personer i risikogruppene:

For de eldre, er det manglende data fra studiene som er grunnen. Mens for de yngre med alvorlige sykdommer, er det forskjellen på effekt mellom AstraZeneca-vaksinen og RNA-vaksinene til Moderna og Pfizer.

Dette er forskjellen

Mens RNA-vaksinene til Pfizer og Moderna har en beskyttelsesgrad på rundt 95 prosent, er estimatet for AstraZeneca-vaksinen 59.5 prosent, og det mangler data fra studiene for effekten hos eldre.

Det er ingen holdepunkter for å si at AstraZeneca-vaksinen beskytter mindre mot alvorlig sykdom og død, ifølge FHI.

– Men det ser ut til at det kan være forskjell i beskyttelse mot mild sykdom, sier Bukholm.

Det betyr altså at det kan være en større sannsynlighet for at du får forkjølelsessymptomer hvis du har fått AstraZeneca-vaksinen, enn hvis du har fått en av RNA-vaksinene - men det er ikke så farlig for de fleste.

Effekt-estimatene for vaksinene, er nemlig basert på hvor mange som av de som har deltatt i studiene og fått vaksinen som har blitt syke - men estimatene sier ikke noe om hvor syke disse personene har blitt.

Alle de tre vaksinene som er godkjente i Norge nå har tilsvarende tegn på at de beskytter mot alvorlig sykdom: I AstraZeneca-studien var det ingen alvorlige sykdomstilfeller i den vaksinerte gruppen etter to doser, og åtte i den ikke-vaksinerte. Med Moderna var det null mot ni, og med Pfizer null mot fire, ifølge overlege Sara Watle i FHI.

Men for noen grupper kan det være mer alvorlig å få også milde symptomer. Det er de som har en sykdom som gjør at de har et nedsatt immunforsvar, eller som er så alvorlig syke at milde symptomer vil være alvorlige for dem.

– De med underliggende sykdommer generelt, kan få AstraZeneca. Det er en liten undergruppe som vi tenker at det er riktig at får RNA-vaksine, og det er de man forventer at immunresponsen kan være litt svak hos.

Han påpeker at selv om det er et lavere effektestimat knyttet til de studiene som er lagt til grunn nå, kommer det andre studier - og det kan være vaksinen får høyere estimert effekt med et annet doseringsintervall.

Men det kan man ikke legge til grunn nå.

– Dette tar vi ikke sjanser på.

Klikk på faktaboksen for å se hvem som ikke skal få AstraZeneca-vaksinen:

Disse skal ikke få AstraZeneca nå Har du en av følgende sykdommer/tilstander, skal du ikke få AstraZeneca-vaksinen: Organtransplantasjon

Immunsvikt

Hematologisk kreftsykdom de siste fem år

Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)

Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Personer over 65 år skal heller ikke få AstraZeneca-vaksine nå, men dette kan endre seg når det kommer med data om effekten hos eldre. Vis mer

Forsinkelser for de mellom 65 og 75

Fordi Moderna og Pfizer-vaksiner nå må reserveres til enkelte risikogrupper, og AstraZeneca-vaksinen ikke skal gis til de over 65, vil de eldre som ikke har fått vaksine ennå kunne måtte vente litt lenger.

– Det er jo avhengig av leveransetakten av RNA-vaksinene. Den er litt begrenset i første kvartal, men tar seg sannsynligvis vesentlig opp i annet kvartal. Så du får den lille forsinkelsen, der gruppen under starter litt før frode de får AstraZeneca, sier Bukholm.

Han anslår at forsinkelsen kan bli på rundt tre uker for de mellom 65 og 75.

Man vil få mer informasjon om effekten av AstraZeneca-vaksinen hos de eldre gruppene etter hvert som det kommer inn mer data fra nye studier.

Det er hvor god effekt vaksinen vil få hos de over 65 år det har blitt stilt spørsmål om, ikke om den har flere bivirkninger hos de eldre. Som regel får eldre svakere bivirkninger hvis det er en forskjell mellom aldersgrupper, fordi de har en svakere immunrespons - men det betyr også at eldre kan få lavere effekt av vaksiner.

Hvis man blir tilbudt å få en vaksine nå, er det ikke sånn at man kan velge hvilken vaksine man vil ha. Det er fordi de RNA-vaksinene som kommer nå, blir prioritert til de gruppene man mener må få den.

– Ikke fordi at vi ikke åpner for valg, men fordi vi reserverer RNA-vaksinene til de gruppene som denne vaksinen er mest egnet for i henhold til de data som finnes nå.

Men det er altså ikke noen grunn til å vente, og tenke at man heller vil ha en annen vaksine senere, ifølge FHI.