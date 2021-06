OPTIMISTISK: Oslos helsebyråd Robert Steen spår en hyggelig sommer og en rolig høst. Foto: Tore Kristiansen, VG

Oslos helsebyråd: Tror smitten vil holdes under kontroll i sommer

Dersom det ikke kommer farligere virusvarianter, tror Oslos helsebyråd Robert Steen på en rolig smittesituasjon også i høst.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Onsdag i forrige uke ble en rekke lettelser innført i hovedstaden, etter nær syv måneder med en streng nedstenging. Oslo er nå på nasjonalt tiltaksnivå.

Tre dager tidligere sa helsebyråd Robert Steen at han først trodde det kunne bli aktuelt i juli.

– Vi synes det er hyggelig å komme med overraskende og hyggelige meldinger òg, sier Steen og fortsetter:

– Det er en totalvurdering av situasjonen. Vi har klart å kontrollere de få tilfellene med delta-viruset, som først ble oppdaget i India, og har nådd 50 prosent vaksinasjonsgrad, sier Steen.

Samtidig:

– Vi ligger på et 15 ganger høyere smittenivå enn samme tid i fjor. Vi skal fortsatt være varsomme, men har en bevissthet rundt hvordan vi skal være varsomme, sier Steen.

OBS! Intervjuet ble gjort før byrådet gikk av onsdag. Da var Steen helsebyråd, nå er han en del av Oslos forretningsministerium. Les mer om det lenger ned i saken.

Hyggelig sommer og rolig høst

– Hva slags smitteutviklingen kan vi få i sommer?

– Viruset trives dårligere ute på sommeren enn inne på vinteren. Jeg tror vi får en veldig hyggelig sommer med kontrollerte smittetall, sier Steen.

Han viser imidlertid hvordan delta-varianten har ført til en smitteøkning i England. Varianten som først ble oppdaget i Inda, kan både være mer smittsom og gi mer alvorlig sykdom.

– Vi må gjøre det vi kan for å holde den borte, gjennom forsterket grensekontroll og forsterket TISK, sier Steen.

– Og hvis ikke farligere varianter får fotfeste, hvordan ser høsten ut da?

– Da tror jeg vi får en rolig høst. Jeg ser ikke hvordan det kan komme til å gå galt, fotutsatt at det ikke kommer flere farligere varianter, sier Steen.

Til topps i rangering

Analysebyrået DKA har vurdert pandemihåndteringen i 25 byer verden over og rangert byene etter fem ulike kategorier.

I kategorien «Styring av helsetjenester» kommer Oslo ut på topp, etterfulgt av Tokyo, Auckland, Hongkong og Taipei.

Slik er byene vurdert Analysebyrået Deep Knowledge Analytics (DKA) har rangert 25 byer verden over etter 50 parametere for å vurdere coronaresponsen. Byene er vurdert etter fem kategorier:

Økonomisk motstandsdyktighet, myndighetenes effektivitet, styring av helsetjenester, effektiviteten av karantene og vaksinasjonsgraden.

Samlet ligger Oslo på 11. plass.

Dataene er samlet inn frem til 31. mars i år. Kilde: DKA Vis mer

DKA trekker frem de digitale løsningene utarbeidet av byene og TISK-arbeidet.

– For det første er det en anerkjennelse til kommunens ansatte. Jeg er både imponert og stolt. Vi havnet i en situasjon som var ny og ukjent, som vi ikke visste hvordan vi skulle håndtere, men som vi har håndtert løpende, sier Steen.

Han mener rangeringen er en internasjonal anerkjennelse av Oslos innsats.

– Dette er også en bakenforliggende årsak til at de fleste i Oslo har klart å sove godt om natten i en pandemi. Det er et bilde på hvordan det norske fellesskapet fungerer. Ansatte i helse og omsorg snudde seg på dagen for å beskytte, behandle og for å håndtere smitte. Bare tenk på alle test- og vaksinestasjonene som norske kommuneansatte har fått opp og stå i denne tiden, sier Steen.

– Oslo har satset på og ansatt mye digitaliseringspersonell selv.

Steen understreker at det har vært avgjørende for smittesporing, oppfølging av smittede og masseinnkalling til vaksinasjon.

– Vi har en egen etat med 100 ansatte med digital bakgrunn. Vi var ikke dimensjonert for pandemien, men hadde egne muskler for å få på plass løsninger, sier han.

Nøkkeltall for Oslo I løpet av pandemien har det vært gjennomført mer enn en million coronatester i Oslo

350.000 ulike personer har testet seg, i snitt tre ganger hver.

Omtrent 1500 dagsverk hver uke jobber med smittesporing i Oslo.

37.049 er registrert smittet i løpet av pandemien.

96 prosent av beboerne i sykehjem fullvaksinert. Blant dem som er 85 år og eldre er det 88 prosent fullvaksinert. Mellom 75 – og 84 år er det 90 prosent fullvaksinert.

Tirsdag bikket Oslo-befolkningen over 17 år 50 prosent vaksinerte med minst én dose.

26. mars i fjor var 2500 personer i karantene i helse- og omsorgstjenestene i Oslo. Det tilsvarer av 10 prosent av helse- og omsorgsarbeidere.

En ny topp ble nådd i uke 11 i år med ca. 1070 ansatte i karantene og eller isolasjon. Vis mer

Byrådet har gått av

Onsdag i forrige uke varslet Oslos byrådsleder Raymond Johansen at byrådet går av etter et mistillitsforslag mot byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

Inntil videre vil Oslo kommune styres av et forretningsministerium. Det betyr at byrådet sitter til et nytt byråd er formet, men at de ikke skal ta politiske avgjørelser utover det helt nødvendige. Mandag ba ordfører Marianne Borgen (SV) Raymond Johansen (Ap) om å danne nytt byråd i hovedstaden.

Intervjuet med Steen ble gjort før møtet i bystyret i forrige uke.

– Hvordan kan et eventuelt forretningsministerium påvirke coronahåndteringen?

– Vi vil gjøre det vi kan og skal for å håndtere pandemien i Oslo på en forsvarlig måte. Jeg håper og tror at dette mistillitsforslaget ikke vil påvirke det negativt. Jeg skal gjøre mitt, det kan jeg love, sa Steen til VG onsdag formiddag.