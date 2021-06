Advokat Morten Kjensli (68) har i vært en profilert forsvarer i en årrekke. Foto: Tore Kristiansen

Lagmannsretten opphever betalingskrav mot advokat

Oslo tingrett krevde at advokat Morten Kjensli betalte tilbake penger som var blitt utbetalt til en tolk. Nå har lagmannsretten opphevet avgjørelsen.

Borgarting lagmannsrett slår fast avgjørelsen fra tingretten bygger på uriktig lovforståelse.

VG avdekket i fjor at Advokatfirmaet Rogstads forsvarere har gitt oppdrag for en millionsum til et omstridt tolkeselskap i den såkalte Lime-saken.

Rogstad-advokat Morten Kjensli fikk krav fra Oslo tingrett om å delvis tilbakebetale en regning fra Aba Consulting, for tolkearbeid han hadde satt sitt godkjentstempel på.

Krevde tilbake deler av regning

Av regningen på nærmere 160.000 kroner, som først ble utbetalt av Oslo tingrett, ville tingretten ha tilbake 37.332 kroner.

Det fremgår av lagmannsrettens avgjørelse at tingrettens beslutning om omgjøring var at tingretten ble kjent med nye opplysninger.

«Flertallet forstår det slik at kravet som er fremmet mot Kjensli er basert på en omgjøring av den første beslutningen om å godkjenne tolkens salæroppgave. Det fremgår av tingrettens begrunnelse at det er tale om en ny vurdering av salæroppgaven for tolkens arbeid, ut fra at det foreligger nye opplysninger», heter det i avgjørelsen.

Uavklart om anke

Selv om lagmannsretten opphevet avgjørelsen, tar de ikke endelig stilling til hvem et eventuelt krav kan rettes mot.

«Ut fra det resultatet flertallet her er kommet til, finner flertallet ikke grunn til å ta endelig stilling til hvem et refusjonskrav som følge av omgjøring kan rettes mot», heter det i dommen.

Oslo tingrett har ikke tatt stilling til om saken skal ankes videre.

«Vi ser at lagmannsretten har vurdert saken annerledes enn dommeren i tingretten. Dommeren har foreløpig ikke tatt stilling til om saken skal ansees som avsluttet, eller om kravet skal vurderes på nytt, og i så fall overfor hvem», uttaler sorenskriver Yngve Svenden i Oslo tingrett i et skriftlig svar til VG.

Økokrim: - En pågående sak

Afzzal Ghauri bygget opp Advokatfirmaet Rogstad blant annet mens han sonet en dom for bedrageri. Det aktuelle tolkeselskapet har vært eid formelt av lillebroren til Afzzal Ghauri.

Borgarting lagmannsrett har også utbetalt 1,15 millioner kroner for til det samme tolkeselskapet i forbindelse med ankesaken i den såkalte Lime-saken.

Borgarting lagmannsrett ba Aba Consulting i fjor vår opplyse hvem som hadde signert regninger sendt til lagmannsretten. Selskapets svar til domstolen var at det var Abrar Ghauri, lillebroren til Afzzal Ghauri og selskapets formelle eier, som hadde signert.

En skriftanalyse VG innhentet konkluderte med at det sannsynligvis var Afzzal Ghauri som hadde signert regningene. Borgarting lagmannsrett politianmeldte forholdet i etterkant på grunn av mistanke om falske signaturer.

– Det er en pågående sak, vi har ingen kommentar om status i etterforskningen, uttaler førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim til VG.

Advokat Morten Kjensli og styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad har ikke besvart VGs henvendelse.