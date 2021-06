DØDE: Etter en lang fødsel, ble Mads forsløst med vakuum på Ullevål sykehus. 21 dager etter fødselen, døde han. Foto: Privat

Mads døde etter fødsel: Statsforvalteren fulgte ikke opp lovbrudd

Ullevål sykehus ble felt for tre brudd på loven da Mads Gjengedal-Andersskog døde i 2017. Men Statsforvalteren fulgte bare opp to av lovbruddene.

– Vi klaget saken inn til Statsforvalteren, slik at det som skjedde med Mads, ikke skal skje igjen, sier Vidar Gjengedal Hansen i dag.

– Vårt ønske var at Ullevål sykehus skulle lære av sine feil. I stedet føles det som om de ikke har lært noen ting.

Nylig fortalte VG historien om Mads Gjengedal-Andersskog. Han døde etter feilbehandling på Ullevål sykehus, og ble bare 21 dager gammel.

Helsetilsynet la vekk saken før Mads døde. Statsforvalteren i Oslo og Viken åpnet senere tilsynssak, etter en klage fra foreldrene til Mads – Pia Andersskog og Vidar Gjengedal Hansen.

To år etter at Mads døde konkluderte Fylkesmannen, som i dag heter Statsforvalteren, med tre brudd på helselovgivningen (se faktaboks)

Tre brudd på loven: Sykehuset har brutt helselovgivingen, både under og etter fødsel. Statsforvalteren konkluderte med at vakuum-forløsningen var uforsvarlig, og at kriteriene for å forløse Mads med denne metoden, ikke var møtt.

Statsforvalteren konkluderte med at behandlingen ved nyfødtintensiven, i etterkant av fødsel, ikke var i tråd med god medisinsk praksis.

Statsforvalteren konkluderte også med at Ullevål sykehuset brøt informasjonskravet og ikke sikret informasjon og medvirkning på valg av forløsningsmetode under fødsel. Vis mer

TUNG BESKJED: Pia Andersskog og Vidar Gjengedal Hansen utenfor Ullevål sykehus. Gjennom denne glass-broen ble Pia trillet i rullestol den kvelden foreldrene fikk beskjed om de måtte ta farvel med Mads. Foto: Janne Moller-Hansen

Mads fikk ikke forsvarlig helsehjelp under og etter fødsel, og foreldrene ble ikke gitt god nok informasjon.

Etter at Mads døde, fikk Ullevål sykehus beskjed om å iverksette flere tiltak. Tiltakene skulle beskrives i et brev til Statsforvalteren, som skulle vurdere tiltakene, før de avsluttet saken.

Dette er normal prosedyre i tilsynssaker, og skal sikre at den samme feilen ikke skjer igjen.

VG kan i dag avdekke at en av feilene, ikke ble fulgt opp av Statsforvalteren.

SLIK FUNKER VARSELORDNINGEN: Hver dag varsles alvorlige hendelser ved norske sykehus inn til Helsetilsynet. Dette kan være uventede dødsfall eller alvorlig skade på en pasient. Helsetilsynet vurderer hvert varsel, og bestemmer om det skal åpnes tilsynssak. I mange av sakene er det Statsforvalteren i hvert fylke som fører tilsynssaken - og som konkluderer med brudd, eller ikke brudd, på loven. Når Statsforvalteren konkluderer med brudd på loven, får sykehuset som har behandlet pasienten beskjed om å endre rutiner og iverksette tiltak for læring - slik at den samme feilen ikke skjer igjen. På den måten skal tilsynsordningen i Norge bidra til økt pasientsikkerhet. Vis mer

HELTEN: Mads blir av foreldrene beskrevet som en sterk, liten gutt. I dødsannonsen ble han beskrevet som en liten helt. Foto: Privat

Alvorlige komplikasjoner

Fylkeslege og avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Marianne Skjerven Martinsen, erkjenner at Statsforvalteren ikke har kapasitet til å følge opp alle lovbrudd.

Dette gjelder både Mads-saken og flere andre alvorlige saker, skriver hun i en epost til VG.

Ullevål sykehus ble felt for brudd på informasjonskravet, som vi si at de ikke ga Pia og Vidar tilstrekkelig informasjon og mulighet til å medvirke før Mads ble forløst med vakuum.

Gutten fikk alvorlige komplikasjoner som følge av vakuum-forløsningen, og døde kort tid etterpå.

Dokumenter VG har fått innsyn i viser at Ullevål sykehus ikke nevner dette lovbruddet - eller tiltak til forbedring - i svarbrevet til Statsforvalteren.

Selvstendig ansvar

Statsforvalteren stiller heller ikke spørsmål om hvordan sykehuset skal følge opp lovbruddet, og avslutter saken i januar 2020.

– Vi har over tid hatt behov for å prioritere strengt hvor vårt tilsyn gjør størst nytte, derfor kan behandling av nye alvorlige saker ha blitt prioritert over oppfølging av påviste lovbrudd, sier Martinsen.

Hun sier sykehuset likevel har et selvstendig ansvar for å følge opp Statsforvalterens konklusjon, og legger til at det nå er kommet nye føringer som gjør at dette ikke skal skje i fremtidige tilsynssaker.

DE SISTE DAGENE: Mads pustet for egen maskin i tre dager før han døde. Etter å ha blitt koblet fra alle maskiner, fikk han være sammen med foreldrene i tre dager. Foto: Privat

Pia og Vidar opplevde at de ikke fikk god informasjon av sykehuset verken før eller etter fødsel. Etter at VG fortalte historien om Mads på lørdag, har foreldrene blitt invitert til et møte på sykehuset.

– Hadde de informert meg, hadde jeg bedt om at Mads ble forløst med keisersnitt i stedet, og ingenting av dette hadde skjedd, sier Pia i dag.

Foreldrene motivasjon for å stå frem med sin historie er at en slik hendelse ikke skal skje igjen:

At sykehuset skal lære av sine feil - og endre sine rutiner.

– Vi har vært gjennom en kritisk fødsel før, med vår eldste sønn Jonas, noe vi informerte fødselslegen om, sier Pia i dag.

– Likevel føles det som de bevisst ventet til situasjonen var så kritisk at de måtte forløse Mads med vakuum, og derfor slapp å presentere meg for alternativene, slik loven krever. Hadde de gjort det, så hadde jeg ønsket keisersnitt og ingenting av dette hadde skjedd.

– Rart

Foreldrene er kritiske til at verken Statsforvalteren eller Ullevål sykehus fulgte opp lovbruddet med konkrete tiltak.

– Saken om Mads skal kunne komme andre til gode ved at sykehuset følger loven om informert samtykke, sier Vidar.

– Dypest sett så er det vel kanskje det dette handler om for Pia og meg, å tilføre Mads en mening utover oss selv.

Etter at Mads døde ble foreldrene fortalt av Ullevål at sykehuset ikke pleier å legge opp til så stor grad av medbestemmelse under fødsel, forteller de.

I dag sier sykehuset at retningslinjene for medbestemmelse er oppdatert siden 2017.

– Det synes vi er rart, da dette har vært lovfestet siden 1999, sier Vidar.

MISTET SØNNEN: Mamma Pia og sønnen Jonas på graven til Mads etter begravelsen i 2017. Foto: Privat

Flest vakuum-fødsler i landet

Det er svært beklagelig at pasientens rett til medvirkning og informasjon ikke ble fulgt i denne saken, sier leder Marit Lieng ved Kvinneklinikken, som også omfatter fødeavdelingen.

Kvinnen skal alltid informeres om alvorlige komplikasjoner og risiko ved en fødselsmetode. I enkelte akutte situasjoner under fødsel er det ikke alltid tid til dette – og informasjon kan glippe, opplyser Lieng.

Oslo er det stedet i landet hvor flest barn blir forløst med vakuum hvert år, viser tall fra norsk fødselsregister. Leder for kvinneklinikken Marit Lieng, sier til VG at årsaken er sammensatt:

Hun peker på at universitetssykehusene har flere kompliserte fødsler enn andre sykehus og at Oslo har en større andel førstegangsfødende enn landsgjennomsnittet.

Det er i hovedsak førstegangsfødende som trenger forløsning med tang eller vakuum.

– Oppsummert har tang og vakuum ulike styrker og svakheter. Veldig kort sagt er tang forbundet med litt høyere risiko for komplikasjoner hos mor, og vakuum litt høyere risiko for komplikasjoner for barnet, sier Lieng.

Hun understreker at dersom en fødekvinne har full åpning er keisersnitt forbundet med høyere risiko enn tang og vakuum.

Lieng forklarer at det viktigste i valget mellom disse tre metodene er kliniske undersøkelser, som for eksempel undersøkelser av fosterhodets posisjon. Gjennom forskning har man de siste årene blitt klar over at opplæringen av dette har vært for dårlig, sier hun.

– Dette har vi på Ullevål adressert ved å sette i gang strukturert opplæring av fødselsleger, sier hun.

Sykehuset opplyser at flere tiltak ble iverksatt etter at Mads døde. Blant annet systematisk opplæring av kriterier for vakuumforløsning, samt praktisk trening i dette og informasjon/kommunikasjon med pasient under selve inngrepet.

Nyfødtintensiven - som behandlet Mads etter fødsel - sier de blant annet har laget nye prosedyrer for behandling av sirkulasjonssvikt (mange på oksygen hos barn etter fødsel).

Oslo Universitetssykehus opplyser til VG at de endret retningslinjer for pasientmedvirkning i 2019, til tross for at Statsforvalteren ikke fulgte opp dette.

De nye retningslinjene presiserer blant annet at behandlende lege skal diskuterer med pasient/pårørende hvilke undersøkelser og behandling som skal gjøres, og at behandlende lege skal lytte til pasientens ønsker.

Sykehuset opplyser at de generelle retningslinjene også gjelder fødekvinner.