Denne wallabyen har vært på rømmen i tre år i Norge

Denne wallabyen har overlevd tre norske vintre, og den hopper fortsatt rundt i skogen på Vestre Åmøy utenfor Stavanger.

Svein Roar Sivertsen (51) og kona fikk seg en skikkelig overraskelse da de var ute og gikk tur mandag kveld.

– Kona sier plutselig «hva er det?» Se her! Og så var det en kenguru midt i løypa som hoppet rundt omkring og var litt nysgjerrig. Vi gikk helt opp til ham, og da vi var en meter unna, strakk vi ut hånden. Men da stakk han ifra, sier Sivertsen til VG.

Det var ikke mulig å fange den spretne Parma-wallabyen, som er det minste medlemmet av pungdyrslekten Macropus, og vanligvis bor i skogene i Australia.

Sivertsen bor til vanlig i Kristiansand, men var noen dager i ferieboligen utenfor Stavanger da pungdyret dukket opp.

OVERVINTRET: Denne spretne karen – hvis det er en hann da – har klart seg tre vintre i norsk natur.

– Så den ut til å ha det bra?

– Å sette seg inn i hodet på en kenguru er litt vanskelig, men den er sikkert vant til å bli matet og var kanskje litt sulten. Den søkte litt kontakt, men var likevel litt usikker, så jeg vil tro den var sulten, sier Sivertsen som tippet at den kanskje hadde rømt fra Ørnhaug besøk- og aktivitetstun som ikke ligger så langt unna.

Hadde tre wallabyer

Én telefon senere er mysteriet oppklart.

For dette vet Ommund Vareberg (41) som driver besøkstunet alt om, selv om wallabyene aldri har vært del av inventaret her. De var kjæledyrene hans. Og ja, det har vært flere av dem på Vestre Åmøy.

– Jeg kjøpte tre stykker på nettet i Norge for fire år siden, men så ble de angrepet av hønsehauk, sier Vareberg til VG.

Han forteller at hauken løftet dem ut av innhegningen hvor de gikk da de fremdeles var små.

SMÅ: Dette er en av de tre wallabyene som forsvant før de var fullvoksne. Foto: Privat

– Jeg fant den ene drept av hønsehauken og den andre ble påkjørt av en bil. Da jeg fikk beskjed om at den tredje også var påkjørt, regnet jeg med at det var ute av verden, forteller 41-åringen.

Klappfelle

Det var det ikke, for etter hvert fikk Vareberg rapporter om at sistemann fortsatt hoppet rundt i skogen. Det har den gjort siden 28. november 2018.

– Jeg har satt ut en klappfelle for levende dyr og håper den går i fella, men den er kjapp. Får jeg tak i den, blir det en sak mellom meg og norske myndigheter for jeg har ikke dokumentasjon på hvem som har tatt dem inn.

Går den i fellen, skal den nok få feire jul igjen på Ørnhaug hvor de har både geiter, påfugler, øgler, skilpadder og kaniner. For å nevne noe.

– Dette ble en dyrekjøpt erfaring, for billige var de ikke. Jeg ga nesten 100.000 kroner for de tre wallabyene, sier Vareberg.

Ville i England

Petter Bøckman, zoolog ved Naturhistorisk museum i Oslo, forteller at det finnes ville wallaby-bestander i Storbritannia.

– Stavanger er jo midt i Golfstrømmen som er god og varm. Så hvis det er noe sted i Norge hvor en wallaby burde kunne klare seg, så er det nettopp der. Det er knapt snø i Stavanger, sier Bøckman til VG.

Men han har aldri hørt om noen som har klart seg ute så lenge i Norge.

– De er, som hele kengufurfamilien, planteetere. Wallabyene kommer fra rottesize og til størrelsen av en grevling, sier Bøckman og legger til at Australia ikke bare er et tropisk land og at det på Tasmania kan være riktig så surt og kaldt.