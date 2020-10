Butikk fylte avløpsrens på håndspritdispenser – fire sendt på legevakten

En Coop Obs-butikk i Oslo fylte ved en feil avløpsrens på håndspritdispenseren fredag, og fire personer ble sendt til legevakten. – Det var et rent uhell, sier kommunikasjonssjef i Coop.

Kommunikasjonssjef i Coop Harald Kristiansen bekrefter feilen overfor Aftenposten.

Flasker med håndsprit oppbevares i informasjonsskranken i Coop Obs-butikken på Alna i Oslo, forteller Kristiansen. En kunde hadde vært innom og levert Mudin avløpsrens i retur, og dermed ble flasken med sterkt etsende innhold stående sammen med flaskene med håndsprit.

Deretter har en ansatt som skulle fylle på den tomme dispenseren tatt feil flaske.

– En kunde som brukte håndspritdispenseren reagerte på at det luktet rart og svidde, og dermed ble forvekslingen oppdaget, sier Kristiansen til VG.

– Helt sikkert smertefullt

Innen dette hadde enda en kunde rukket å bruke dispenseren med avløpsrens, sammen med to ansatte.

– Giftinformasjonssentralen, politiet, 113 og Arbeidstilsynet ble ringt. Alle ble bedt om å skylle hendene i vann, og man fikk god veiledning i hva man skulle gjøre. Så ble de fire kjørt i drosje til legevakten, sier Kristiansen.

Kommunikasjonssjefen sier til VG at de fire har det bra etter forholdene, og har vært til kontroll lørdag og skal til ny kontroll mandag.

– Men det er klart det har vært en ubehagelig hendelse, som helt sikkert var smertefullt. Men da det først gikk galt, gjorde de ansatte alt riktig.

Nye rutiner

Butikken innfører nå nye rutiner for hvordan man bytter og oppbevarer håndsprit. Kristiansen sier feilen ikke vil få noen konsekvenser for den ansatte.

– Det var et rent uhell, og vedkommende er veldig lei seg. Man har nok hatt mye å gjøre, og flaskene er veldig like. Men det skal ikke skje, og vi må unngå at dette skjer igjen.

Kristiansen forteller at de er i god dialog med de to kundene, og at de skal få dekket alle utgifter og gi dem en kompensasjon for den ubehagelige opplevelsen.

