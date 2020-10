SA NEI: Lise Svalestad og familien ble tilbudt en avtale om støykompensasjon. Hun sa nei, og mener at slike avtaler ikke burde tillates. Foto: Gisle Oddstad

Miljødirektoratet tar oppgjør med hemmelige støyavtaler

NVE godkjenner at vindkrafteiere betaler seg ut av støykrav. – De skal ikke planlegge med støy over den tillatte grensen, svarer Miljødirektoratet.

VG fortalte lørdag om bruken av støyavtaler under planleggingen av vindkraftverk.

I utgangspunktet skal ikke naboer får støy over 45 dB i snitt, fra vindturbinene.

I Tysvær får syv grunneiere 500.000 kroner av utbyggeren, i kompensasjon og tiltak mot støy. De har skrevet under på at de godtar å leve med høyere støy enn kravet.

En hytteeier har også godtatt en lignende støyavtale.

I praksis slipper utbyggeren kostbare tiltak for å dempe støyen. De kan i stedet betale seg ut av problemet, med en engangssum.

NVE har godkjent utbyggerens planer, selv om de ikke har tilgang til avtalene.

– Miljødirektoratet har laget retningslinjer og veiledere for hvordan støy skal behandles. Der står det at man kan inngå avtaler om kompensasjon og tiltak mot støy, sier direktør for konsesjon i NVE, Rune Flatby.

NVE fører ikke oversikt over hvor ofte slike avtaler inngås, under planleggingen av vindkraftverk.

– Vi har ikke oversikt fordi avtalene er privatrettslige. Vi stiller krav til at støyretningslinjene skal overholdes, men vi er kjent med at det i noen saker er gjort avtaler om kompensasjon, sier Flatby.

PÅ FJELLTOPPER: Ut mot Boknafjorden kommer snart elleve vindturbiner. Flere klynger med hus får dem som nabo. Foto: Gisle Oddstad

Endrer veileder

– Man skal ikke planlegge slik at støy kommer over anbefalte grenseverdier. Den grenseverdien er satt av en grunn, sier seksjonsleder Steinulf Hoel i Miljødirektoratet.

Grensen på 45 dB skal ivareta trivsel og helse for de som bor i og bruker områdene nær vindkraftverk.

Etaten vil nå ta et oppgjør med bruken av støyavtaler.

– Vi jobber med en revidering av veilederen nå, for å tydeliggjøre hvordan vi mener vurderingene av avbøtende tiltak og kompensasjonsavtaler bør være, sier Hoel.

– Hvilke erfaringer med støyavtaler gjør at det er behov for en ny veileder?

– Vi er ikke inne i enkeltsaker, men vi har registrert at det blir brukt. Vi jobber med en ny veileder til støyretningslinjene, fordi det er behov for å tydeliggjøre den.

Ifølge Hoel vil han ikke å gå inn på hva de ønsker å endre, før veilederen er klar. Derfor vil han ikke svare på hva Miljødirektoratet mener gjøres feil i dag.

BYGGES UT: Vindparken på Smøla er en av de eldste i Norge. Nå bygges det vindkraft langs hele kysten. Foto: Gisle Oddstad

Han vil likevel ikke gå med på at veilederen gir utbyggere anledning til å kjøpe seg fripass fra støykrav overfor naboer.

– Vårt utgangspunkt er at støy må i størst mulig grad unngås, sier Hoel.

– Vi forholder oss til grenseverdien og mener prinsipielt at man skal holde seg under den. Det er grenseverdien på 45 dB som er retningsgivende, og som bør legges til grunn.

Uenige om veileder

Veilederen NVE og Miljødirektoratet snakker om, har et avsnitt om vindkraftverk.

Der står det at det er plasseringen av turbiner under planleggingen, som må gjøres slik at man unngår for mye støy.

«Vindkraftverk bør plasseres slik at støy ikke gir vesentlige virkninger for omkringliggende bebyggelse. Når et vindkraftverk først er etablert er det utfordrende å redusere støy fra tiltaket uten at dette medfører betydelige kostnader. Flytting av turbiner er vanligvis uaktuelt.»

Å gjøre tiltak mot støy etter at turbinene står der, vil ifølge veilederen ikke være en god løsning.

Turbinene kan dempes ved å gå på lavere effekt, men det betyr store tap i produksjonen av strøm.

Å gjøre tiltak på husene i ettertid, som å isolere, bytte ut vinduer og skjerme uteplasser, vil ifølge Miljødirektoratet ha liten effekt.

I denne sammenheng, når veilederen drøfter tiltak som kan utføres når turbinene allerede står der, nevnes også kompensasjonsordninger.

«Kompensasjonsordninger kan vurderes i de tilfeller der støyfølsom bebyggelse er lokalisert i områder med store støyvirkninger.»

Ifølge NVE skiller ikke veilederen på om kompensasjonsavtalen inngås før eller etter at vindkraftverket bygges.

– Det er det, sier Steinulf Hoel i Miljødirektoratet:

– I utredningsfasen må man gå fram sånn at man forsøker å unngå støy for eventuelle boliger i nærheten. Man skal ikke planlegge slik at støy kommer over grenseverdiene.

EGERSUND: Flere naboer til vindturbinene skrev under på avtaler om høyere støy, mot en kompensasjon. Nå sier to av dem til VG at de angrer. Foto: Gisle Oddstad

Kontrollerer ikke innholdet

NVE har ikke satt krav for hvor høyt støynivå som kan avtales, og krever ikke at alle andre tiltak må være forsøkt først.

– Utbygger er pålagt å gjennomføre grundige støyutredninger. Gjennom NVEs konsesjonsvilkår må utbygger forholde seg til grenseverdien, men kan i visse tilfeller inngå avtaler med huseiere om tiltak og kompensasjon, sier Flatby.

– Hvilket ansvar har utbygger for å forsøke å komme under grenseverdien, før avtaler inngås?

– Det er tiltakshavers ansvar å komme under grenseverdien. I veiledningen åpnes det for at det i enkelte tilfeller kan inngås avtaler. NVE er generelt restriktive til å tillate støy over grenseverdien.

