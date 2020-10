BARN PÅ SKOLEN: Datteren til Kont Hichem har tidligere hatt ytringsfrihet-timen til den drepte læreren Samuel Paty, hvor han viste frem Muhammed-karikaturene. Begge barna hadde Paty som lærer. Foto: Raphael Lafargue

Barna hans har hatt terrorofferet Samuel Paty som lærer: − Jeg er sjokkert

CONFLANS (VG) I flere år har læreren Samuel Paty (47) vist elever bilder av Muhammed-karikaturene. Nå er nabolaget i sorg.

Hendelsen har rystet det politiske Frankrike og nabolaget. Den 47 år gamle ungdomsskolelæreren Samuel Paty ble funnet drept på gaten i 17-tiden fredag. Sølepyttene i gaten hvor han ble drept er fortsatt farget røde av lærerens blod.

Det stille og fredelige nabolaget med små eneboliger og frodige hager fikk hverdagen snudd på hodet fredag ettermiddag. Flere hundre triste elever, foreldre og lærere samlet seg lørdag utenfor skolen for å minnes og legge ned blomster for læreren.

– Jeg ble sjokkert, sier Kont Hichem til VG.

Han har to barn ved ungdomsskolen, som begge har Paty som lærer. Læreren hadde ifølge franske medier vist bilder av Muhammed-karikaturene 7. oktober, under en time om ytringsfrihet. Hichem sier datteren hans var der da læreren viste frem tegningene i den samme timen i fjor.

fullskjerm neste MINNESTUND: Flere hundre var samlet utenfor skolen for minnes den avdøde læreren. Elevene la blomster utenfor døren til skolen.

Sønnen sier læreren var godt likt.

– Synes du at skolen burde slutte å vise karikaturene?

– Nei. Jeg snakket med lærerne og sa de måtte gjøre det igjen. Vi må åpne for kritikk og lære barna evnen til å uttrykke seg kritisk. Jeg er for å vise det til barna. Vi må vise det frem, det er ingen tabuer, sier Hichem.

TRUSLER: Selv om han i flere år har vist frem Muhammed-karikaturene som en del av undervisningene, fikk skolen til Samuel Paty (47) trusler etter han gjorde det i år. Han ble drept fredag. Foto: Privat

Vitner og naboer trenger krisehjelp

Den antatte gjerningsmannen er en 18 år gammel mann født i Moskva i 2002. Ifølge France Info ble han skutt ni ganger og drept av politiet like ved skolen. Han var ukjent for sikkerhetstjenestene som følger radikaliserte franskmenn.

Utenfor skolen gikk lærere lørdag med plakater med #jegerlærer på.

På et krisesenter 10 minutt fra skolen står ordfører Thibault Humbert og tar imot pregede vitner og naboer. Læreren bodde i Eragny og drapet skjedde rett på grensen mellom Eragny og Conflans-Saint-Honorine, hvor skolen ligger.

– Det er flere som kjørte forbi og så liket av offeret. Han ble etterlatt der alene av politiet, som måtte jage gjerningsmannen. De måtte fortsette jakten på terroristen, påpeker ordføreren.

– Så det er folk, naboer også, som så liket og ble veldig sjokkerte. Det var en kropp med hodet på siden, påpeker han, for å understreke hvor vanskelig dette er for vitnene og lokalsamfunnet.

– LEVER SAMMEN: Eragny-ordfører Thibault Humbert sier de ikke har hatt noen problemer med radikalisering tidligere. «Vi lever her sammen», understreker han. Foto: Raphael Lafarge

Elevene har skolefri nå fremover, over allehelgens-feiringen, men ordføreren påpeker at de vil få krisehjelp.

– Hvordan snakker man med elevene om dette?

– Det er veldig vanskelig. Jeg er ikke psykolog, men det blir veldig vanskelig, sier Humbert.

– Alle kan bli rammet av terrorisme

Angrepet mot to journalister ved de gamle kontorene til Charlie Hebdo for få uker siden, var også soloangrep utført med enkle våpen. Ordføreren påpeker at det er veldig utfordrende.

–– Alle kan bli rammet av terrorisme, fordi det skjer så individuelt nå. Terrorisme er overalt og alle kan bli berørt. Eragny har et fredelig fellesskap og vi har ikke hatt problemer med radikalisering her, moskeen her er veldig moderat, påpeker ordføreren.

Ni personer er så langt pågrepet etter angrepet. Politiet har blant annet hentet inn foreldrene til 18-åringen, samt en lillebror og en besteforelder. Både ordføreren og skole-forelderen VG møter tar imidlertid opp en annen som er pågrepet: En forelder som gikk hardt ut mot læreren i en video på nett.

HADDE FALSKT VÅPEN: Da 18-åringen ble skutt like ved skolen her, hadde han ifølge politiet en airsoft-pistol, en kniv og fem gassbeholdere. Foto: Raphael Lafarge

Etter timen hvor karikaturene ble vist, laget en forelder en video hvor han sa at denne læreren ikke burde få undervise lenger. Ifølge franske medier er denne mannen blant de pågrepne.

Franske påtalemyndigheter sier mannen gikk til politiet med datteren og leverte en klage for «pornografiske bilder» under undervisningen, fordi profeten visstnok var naken på et av bildene. Politiet har imidlertid ikke indikert at mannen hadde noe med planleggingen av selve angrepet å gjøre.

Hichem så denne videoen da den sirkulerte i nabolaget. Han sier han ventet på at noe skulle skje. Skolen skal ha mottatt «truende telefoner» før angrepet.

– For å være ærlig, da jeg så videoen som ble lagt ut ... Da tenkte jeg at det ville utløse noe,

– Men selv hvis læreren fornærmet profeten, så er det en sak mellom ham og Gud. Det er ikke mellom deg og ham, sier Hichem.

