Egentlig skulle Julie Bolvolden nå hatt lærlingplass som bilmekaniker, etter å ha fullført to år teori ved kjøretøylinjen på Malakoff videregående skole i Moss.

Men foreløpig har hun ikke fått noen plass, tross utallige søknader.

– Så da har jeg søkt på nesten hva som helst som jeg kan være kvalifisert for, bare for å ha en jobb, mens jeg venter. Men heller ikke der får jeg svar- eller jobb, forteller hun.

– Unge lever livet her og nå. Når de faller utenfor arbeidslivet, går det fortere nedover med dem enn voksne. De mangler oftere rammer rundt livet, og tillegger seg lettere dårlige vaner, snur døgnet, ruser seg og gamer. I tillegg er det en stor psykisk helsebelastning for unge å bli gående ledig. Mange blir deprimerte og isolerer seg mer og mer fra venner Dette blir en tilleggsbelastning når de skal ut å søke jobb igjen. Jeg frykter at høy arbeidsledighet blant unge nå, fører til en økning av unge som permanent faller ut av arbeidslivet, sier Strand.

Bovolden kjenner seg igjen i at det er lett å få dårlige vaner og lavere selvtillit når man ikke har hverken jobb eller skole å gå til. Derfor har hun gjort en avtale med foreldrene sine:

Jeg kan ikke sove lenger enn til 10 på hverdager, og klokken 12 i helgene.

Alle vennene hennes går på skole eller har jobb. Hun selv bruker dagene til å lete etter jobber og søke på dem.

– Det er lett å bli litt motløs, sier hun.

Uten inntekt får hun heller ikke være med på russetiden neste år. Det krever inngangspenger til russetreff og klær med logo.

– Klassevennene mine har sagt at jeg skal få være med når det er privat russefest hjemme hos noen. Men jeg ville jo gjerne vært med på mer enn det.

Vanskelig å få orden på livet

Christer Hyggen ved Oslo Met forsker blant annet på unge og arbeidsliv.

Mange unge jobber i reiselivsbransjen, restaurantnæringer og i butikker. Dette er alle bransjer som var de første til å permittere da coronakrisen inntraff.

Når unge ikke lenger kan tjene penger, kan det være vanskelig å få orden på livet sitt. Mange studenter er avhengige av deltidsjobb for å klare seg. Når du ikke kan betale husleie, må du flytte, og hvis du flytter slutter du kanskje å studere.

Når bedriftene igjen begynner å ansette, er frykten at de unge havner bakerst i køen.

– De unge tok den største byrden i denne såkalte dugnaden, vi må passe på så ikke vi glemmer dem når det begynner å gå bedre, advarer Hyggen.

Han mener det er et samfunnsansvar, og ikke de unges ansvar at det legges til rette for at de får jobb igjen.

Bekymret NAV-sjef

Direktør i NAV, Hans Christian Holte er også bekymret for de unge arbeidssøkerne.

– Den høye arbeidsledigheten på grunn av corona treffer de unge ganske hardt. Jeg er særlig bekymret for unge som blir stående for lenge utenfor skole eller arbeid. Vi har nå flere konkrete tiltak for på gang for å hjelpe dem, sier han til VG.

Det er tøffe kår og ikke arbeidssøkers marked når bedrifter begynner å ansette igjen. De unge risikerer å havne bakerst i køen. I etterkant av tidligere kriser har man sett både høyere arbeidsledighet og lavere lønn blant unge som skal inn på arbeidsmarkedet.

– Selv om vi gjør flere ting for å hjelpe de unge tilbake, må de unge også ta ansvar selv. De må jobbe med CV, og profilen sin. Hvis de har problemer må de bruke veilederne i NAV, sier NAV direktør Hans Christian Holte.

Mener voksne må hjelpe

Forsker Christer Hyggen advarer mot å legge ansvaret på de unge for å få seg jobb igjen. Det er et samfunnsansvar, mener han.

– Vi må la være å legge ansvaret på hver enkelt av de unge. Som å fortelle dem at de må oppgradere eller tilpasse kunnskapen sin eller ta kurs i å skrive CV. De kan komme til å tenke at det er deres skyld, ikke pandemien, at de ikke får jobb. Det kan gå ut over selvtillit og motivasjon. Gode råd kan virke mot sin hensikt hvis de unge føler skyld i at de ikke får jobb, fordi de ikke er gode nok, erfarne nok eller flinke nok til å selge seg selv, mener Hyggen.

Han forslår at staten gir økonomisk støtte til bedrifter som tar inn unge arbeidssøkere.

– Da kan vi sikre at unge ansettes på gode betingelser til akseptabel lønn. De får også erfaring og kontakter, som igjen bidrar til at de får andre jobber. Dette er samfunnets ansvar, og det skylder vi dem for alt de har måttet bidra med/forsaket under coronapandemien, sier Christer Hyggen