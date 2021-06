GIKK BRA: Samboerne Leif Simensen og Heidi Bermingrud har endelig fått feiret etter at en dramatisk helg endte veldig godt. Foto: Privat

Hastet til sykehus – vant 1,2 millioner

Helgen startet med at Leif Simensen (59) ble sendt med blålys til sykehus. Men før den var omme hadde han fått beskjed om at alt var i orden – og vunnet 1,2 millioner.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

– Pengene er ingenting verdt om du ikke kan bruke dem til noe, sier Leif Simensen til VG.

Han har vært innom et bredt spekter av følelsesregisteret etter en dramatisk helg Drammens Tidende omtalte først.

Det startet alt annet enn positivt. Simensen har tidligere blokket ut to kransårer og satt inn stenter, og forrige uke kjente han seg dårlig.

– Det var den samme klemmen i brystet nå, så da gikk jeg til legen fredag, forteller Simensen.

Hastet til sykehus

Det resulterte i blålys-skyss med ambulanse fra Hokksund til sykehuset i Kongsberg.

– Det var fullt styr med ledninger og alt mulig, og jeg ble egentlig ganske redd. Det er ikke noe dagligdags over det, sier 59-åringen.

Fremme i Kongsberg fikk han beskjed om at han måtte sendes videre til Rikshospitalet tidlig lørdag morgen. Med restriksjoner måtte samboeren Heidi Bermingrud (56) være igjen hjemme i Hokksund. Den natten sov han ikke godt.

– Jeg våknet mutters alene i halv seks tiden og tenkte «Hva skal jeg finne på?», og endte opp med å sjekke Eurojackpot.

Oppdaget milliongevinst

Simensen sier han vanligvis tipper Eurojackpot.

– Jeg lot den trekke ett og ett tall – og det rant på det ene etter det andre. Plutselig eksploderte hele skjermen i fyrverkeri. Jeg tenkte «Det var et voldsomt styr for 1200 kroner!», men så begynte jeg å telle sifre, forteller han.

Det viste seg at han ikke hadde vunnet 1200 kroner, men 1.259.765.

– Du blir helt perpleks. Jeg var redd var fra før av, så du blir så ambivalent. Hva skal du gjøre når du ligger der med full tilkobling med slanger? Jeg kunne ikke hoppe rundt på gulvet og danse jenka og ikke riste liv i dem i sengene ved siden av, sier Simensen.

Berg-og-dal-bane

Han ville heller ikke ringe samboeren, som var urolig fra før, så tidlig om morgenen, men sendte en SMS.

– Det er veldig rart. Pengene betyr ikke så veldig mye når du ikke vet om du overlever eller ikke. Du får sånne tanker – som at det sikkert er andre som kunne trengt dette mer enn meg. Du får nesten dårlig samvittighet. Jeg sier det for å forklare hvor stor berg-og-dal-bane dette var. Du er litt skjør i nervene når sånn hjerteting skjer, understreker vinneren.

Følelsene var ikke hva han hadde forventet seg.

– Jeg hadde forventet en sprudlende glede. Det har jeg ikke fått. Den kilingen i mellomgulvet har kommet snikende. Det som er en litt fjern drøm i hverdagslivet er en realitet nå. Men det som slo meg lørdag morgen var «Jøssenavn, hvor gæli skal dette gå?». For går det bra, må det gå like dårlig i motvekt, sier Simensen.

Fikk grønt lys

Men veien gikk videre til Rikshospitalet der de sjekket blodårene og undersøkte Simensen og stentene nøye.

– Det var ikke noe galt med dem, og da ble det en utladning. Jeg sa det til sykepleierne, men turte ikke juble før jeg visste at alt var i orden, sier han.

Simensen fikk returnere til Kongsberg der han ble skrevet ut, og kunne reise hjem til samboer Heidi. Han må ta det med ro over ferien, men de to feiret med en middag ute sammen søndag.

– Jeg har badet litt i tanken på hva jeg skal bruke pengene til. Det er deilig å kunne ønske seg ting og si «nei, tror ikke gidder». Jeg ser på kontoen og reiser hjem og drikker kaffe i stedet, sier en humrende Leif.

Blir kanskje bryllup

Han har ingen planer om å «ta av», men han varsler at det «sikkert blir en bil og litt gjeldsnedbetaling». Og han medgir at det muligens også blir et bryllup for samboerparet som har fem barn og fem barnebarn.

– Vi får gjøre det nå – ta en ekstra feiring hele familien! Det er jo bare mennesker som har kloa i en million som sier det ikke er så mye penger. Men det forandrer ikke livet ditt, så du må bare nyte! understreker han.

– Samboeren sa: Får du ikke hjerteinfarkt av den morgenen der, så får du det aldri. Det kan du være helt trygg på, småler 59-åringen.

– Det ble en veldig spesiell og følelsesladet helg. Jeg turte ikke glede meg eller fortelle noen om gevinsten før jeg visste at det var bra med Leif. Det ble en lang dag – som heldigvis endte bra, sier Heidi Bermingrud til VG.

