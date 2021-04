forrige







fullskjerm neste «DRIVE-IN»: Veronica Vik Olsen og Mariann Aune tester Emil Brkic (5). I baksetet sammen med Emil sitter mor Amina Brkic. I framsetet sitter Emina Brkic (9) og Cecilia Molvik.

Smittefritt i halvannen måned før villsmitten rammet: − Ble en annen hverdag

STEINKJER (VG) Steinkjer har klart seg med få, lite inngripende tiltak gjennom mesteparten av coronapandemien. Torsdag slo de alarm om villsmitte – og strammet inn hardt.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Gi meg et løvebrøl! Så bra! Flink du er, skryter Veronica Vik Olsen.

Mamma Amina Brkic holder Emil (5), mens Olsen coronatester «litjguten», som han blir kalt. Storesøster Emina (9) venter tålmodig i fremsetet.

Venn av familien, Cecilia Molvik, venter også. Hun sitter i førersetet – langt mer nervøst.

– Jeg er livredd, innrømmer hun, og ler.

Barna går på en barneskole og en barnehage i Steinkjer som er rammet av et nytt ukontrollert utbrudd av coronavirus. Utbruddet har gitt strenge tiltak i «Bygdenes by».

– Det er bra. Når smitten stiger, er det flott at kommunen tar grep, mener Molvik.

Siden tirsdag er det registrert 18 smittetilfeller i kommunen – 6 uten kjent smittevei siden torsdag morgen.

Mer enn syvdoblet antall tester

På teststasjonen på Egge i Steinkjer har man gjort i snitt rundt 60 coronatester hver dag. I småbyen innerst i Trondheimsfjorden har snudd situasjonen på hodet.

Stasjonen hadde til sammen hele 900 bookinger torsdag og fredag – med mulighet for at enda flere ville komme til å booke time ut dagen.

– Det ble en annen hverdag, sier kommunens testkoordinator Turid Austheim til VG. Hun fikk ikke mange timers søvn natt til fredag, etter den plutselig boomen i testforespørsler.

LAGER: Testkoordinator i Steinkjer kommune, Turid Austheim, viser frem enorme stabler med esker, fylt med smittevernfrakker, visirer, munnbind og testutstyr. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Den økte pågangen har gitt henne en oppfatning av at folk heldigvis tar utbruddet alvorlig. De som er anbefalt å komme til teststasjonen, gjør det, mener hun.

– Det gir oss mye ekstraarbeid for tiden. Men sove kan vi gjøre til sommeren, når vi er ferdigvaksinerte alle i hop, sier Austheim. Hun virker sliten av det siste døgnet, men er like fullt overbevisende når hun hevder at både hun og testerne fremdeles er fulle av pågangsmot.

– Vi har litt korte matpauser for tiden, men vi har det artig sammen også. Vi får også veldig gode tilbakemeldinger fra dem som testes, sier testkoordinatoren.

– Så smalt det

Tilbakemeldingene har coronatesterne samlet på en egen «feedback»-vegg.

– Vi opplever at de som kommer hit er takknemlige for jobben vi gjør. Nå har vi mye å gjøre, men det gir jobben mer mening også. Vi har jo ventet på at det skulle smelle – også smalt det, sier Tuva Amalie Ovesen.

fullskjerm neste PUST I BAKKEN: Guro Bergh Finstad, Turid Austheim, Tuva Amalie Ovesen og Laila Berg Tønne skryter av godt arbeidsmiljø – selv når trykket er høyt.

«Æ sjer at du e godt påkledd, men æ sjer på øyan at du vil mæ vell», heter en av tilbakemeldingene de har spart på.

– Det er min favoritt, sier Turid Austheim.

– Men ikke alle er like hyggelige: I dag ble jeg kalt troll, ler Guro Bergh Finstad. Latteren sitter løst hos alle de fire damene på pauserommet.

Manglet kontroll

Men selv om heltene på teststasjonen møter «villsmitten» på Steinkjer med latter, viser og godt mot, ligger det et alvor bak.

– Vi har hatt to ganske definerte utbrudd før: ett på høsten, og ett etter jul. Da følte vi at vi hadde kontroll på sporingen, forteller ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein (Sp).

– Det som var spesielt på morgenen torsdag, var at vi ikke hadde noen sporbar smitte, skyter kommuneoverlege Sunniva Rognerud inn.

Begge er klare på at de mener det eneste riktige var å handle raskt, og innføre en ny forskrift for å stramme inn.

– Når vi ikke har kontroll, må vi agere, mener Lein.

fullskjerm neste STRAMMET INN: Ordfører Anne Berit Lein (Sp)

Ordføreren sier de straks ba om et møte med helsemyndighetene, og både FHI og Helsedirektoratet skal ha sagt kommunen var tidlig ute.

– Er det mulig å tolke det som at de mener dere overreagerer?

– Nei, det tenker jeg ikke at det er. Det var tilbakemeldingen fra FHI og Helsedirektoratet også: at det er vi som kjenner situasjonen best, sier ordfører Lein.

Duoen understreker dessuten at oppslutningen blant steinkjerbyggen så ut til å støtte innstrammingen.

– De rakk ikke å trygle, men vårt inntrykk var at folk så behovet for tiltakene allerede før de ble presentert på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Dette er tiltakene i Steinkjer: Alle arrangementer forbys, både innendørs og utendørs. Det gjøres unntak for begravelser/bisettelser med under 30 deltagere.

Alle skoler og barnehager skal innføre rødt nivå. Med skoler menes barneskole, ungdomsskole og videregående skole.

Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn

husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i

lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Kultur- og underholdningssteder som eksempelvis forsamlingshus, lekeland, bingo og øvrige aktivitetslokaler holde stengt. Museum skal holde stengt.

Treningssenter, idretts- og flerbrukshaller, svømmehaller og øvrige lokaler for tilsvarende aktiviteter

skal holde stengt. Innendørs treninger samt organiserte idretts,- kultur og andre fritidsaktiviteter for barn, unge og

voksne er ikke tillatt. Vis mer

Venter «mange flere» tilfeller

Kommunen venter fredag på mange utestående prøver som ble sendt til St. Olavs hospital i Trondheim torsdag, men Rognerud er klar på at de venter en betydelig mengde positive prøver.

– Jeg kan ikke forstå at det ikke skal komme mange. Så får vi se om dette har spredd seg ukontrollert i de grupperingene vi allerede har begrenset, eller om det popper opp enda flere klynger.

KOMMUNEOVERLEGE: Sunniva Rognerud. Foto: Håkon Kvam Lyngstad

Underveis i intervjuet, må Rognerud avbryte. Hun får en telefon fra testkoordinator Turid Austheim.

– Jeg sitter i et intervju med VG. Nei, du er viktigere, Turid! forsikrer kommuneoverlegen over telefon, og går lenger ned i kantinen på Steinkjer rådhus.

Når hun kommer tilbake, har hun fått vite om et nytt positivt smittetilfelle. Også dette uten noen kjent smittevei – det sjette siden torsdag morgen.

Samme uke har det dukket opp nye utbrudd i de nordtrønderske kommunene Stjørdal og Verdal. Kan det være at trøndelagskommunene har blitt slappe på smittevern etter lang tids lav smitte?

– Nei. Vi har poengtert gang på gang at man ikke må senke guarden. Det tror jeg folk har hatt forståelse for. Men jeg tror nok hele Norge har senket guarden litt i påsken, svarer Rognerud.