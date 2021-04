11 personer og en hund reddet ned fra fjellet: − Et sinnssykt vær

Lørdag ettermiddag ble elleve personer hentet ned fra Skarvassbuhytta i Troms av redningsmannskaper. – Det var som å ha bind for øynene, sier en av scooterkjørerne som deltok i aksjonen.

– Det er sjelden vi ser tolv scootere på rad og rekke ned fra fjellet, sier Tor Indrevoll.

Han er operativ leder i Troms Røde Kors Hjelpekorps, og var en av scooterkjørerne som deltok i den strabasiøse redningsaksjonen lørdag kveld.

Snøføyk og vind gjorde det umulig for hjelpemannskapene å se hva som var foran seg da de kjørte opp på fjellet.

– Det var et sinnssykt vær. Det var som å ha bind for øynene og kun ha GPS som referansepunkt. Alt annet rundt forsvinner i et slikt vær. Skal man ut og kjøre skuter i ekstremvær som dette må man være trent på det, sier han.

Her kan du se bildene fra redningsaksjonen:

Dårlig sikt og knekte ski

Lørdag fikk politiet to meldinger i 17-tiden om folk som hadde støtt på problemer i uværet til fjells. Da ble det iverksatt to parallelle redningsaksjoner i det populære turområdet rundt Skarvassbuhytta, som er en DNT-hytte utenfor Tromsø.

– Meldingene gikk ut på dårlig vær, dårlig sikt og at det var tungt å gå. En av meldingene var fra en mor med to barn som hadde fått knekte ski, forteller Jørgen Ahlquist, operasjonsleder i Troms politidistrikt.

Politiet ledet redningsaksjonene fra operasjonssentralen, og hadde kontakt med hjelpemannskapene via samband.

– Når vi får inn en melding om noen som trenger hjelp, snakker vi med hovedredningssentralen, og får klarsignal til å kalle ut og lede redningsaksjonene. Som oftest er det kun frivillige som drar ut. De får en bestilling fra oss, og drar ut og løser oppdraget, sier Ahlquist.

Foto: Troms Røde Kors

Kunne kommet til låst hytte

Røde Kors stilte med syv snøscootere til sin aksjon, mens Norsk Folkehjelp sendte ut fem. Da hjelpemannskapene kom frem viste det seg at alle personene som var omfattet av redningsaksjonene hadde søkt tilflukt på Skarvassbuhytta. DNT-hytta er vanligvis låst.

Han forteller at de kom frem til hytta like før klokken 19 lørdag kveld.

– Grunnen til at det gikk bra var at det var folk på hytta som hadde kode til døren på hytta, forteller Ole Morten Isaksen, vaktleder i Norsk Folkehjelp avdeling Tromsø.

– To personer skulle overnatte på hytta og hadde kode til døren, men hadde ikke de vært der hadde ikke noen kommet seg inn, ser han.

Jon Austerheim, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt i Tromsø, sier at han forstår at folk la ut på tur på lørdag formiddag.

– Gårsdagen begynte med strålende sol, men så økte vinden og det kom snøbyger et stykke ut på ettermiddagen. Det har vært ganske tette snøbyger fra i går og frem til nå, sier han, og legger til at søndag ikke er dagen for turer opp i høyden.