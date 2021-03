RØROS: Testkapasiteten i Røros er utfordrende. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Hyttefolket sprenger testkapasiteten på Røros

Røros har kontaktet Trondheim kommune for å avlaste kapasiteten i bergstaden.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette bekrefter ordføreren i Røros, Isak Veierud Busch (Ap), til VG.

– Jeg har ikke et konkret antall, men det er såpass at det utfordrer kapasiteten vår. Vi klarer det foreløpig, men vi har ikke så veldig mye å gå på, sier ordføreren.

Han utdyper:

– Det er slik, at hvis man er nærkontakt med noen, så blir man bedt om å teste seg og gå i karantene. Dersom det viser seg at nevnte nærkontakt tester positivt på Røros, så må vi ta smittesporingen her. Det vi ser er at summen av dette kan bli større enn det vi klarer å håndtere.

Isak Veierud Busch er likevel klar på at han ikke har noe imot at hyttefolket oppsøker Røros i påsken, så lenge de bruker fornuften.

– Det er helt problemfritt at folk kommer hit. Det er viktig for oss at hyttefolket er en del av lokalsamfunnet vårt, men ved sykdom og den typen situasjoner bør de bli hjemme, sier han.

BER SYKE OM Å BLI HJEMME: Ordfører i Røros kommune, Isak Veierud Busch (Ap), forteller at det er helt greit å oppsøke Røros i påsken, men at personer som er syke eller nærkontakter burde være hjemme. Foto: Røros kommune

Har kapasitet til å teste

Trondheim kommune opplyser at de har blitt kontaktet av Røros kommune vedrørende sprengt testkapasitet. Kommunedirektør, Morten Wolden, sier til VG at de har hatt stor pågang for testing i kommunen.

– Vi har jo hatt veldig mye testing i påsken. Folk ønsker å forsikre seg om at de ikke er smittet før de drar på påskeferie. I går teste vi mellom 1500-1600 personer.

TEST: Røros ber Trondheim kommune om avlastning. Her fra en teststasjon i Trondheim i januar. Foto: Gorm Kallestad, NTB

Kommunedirektøren sier 1300 personer står i kø for å teste seg i morgen.

– Har Trondheim kommune kapasitet til å avlaste Røros i påsken?

– Ja, det tror jeg ikke vil være et problem. Vi har satt inn ressurser for å ha høy testkapasitet inn mot røddagene i påsken, understreker Wolden.

Kommunedirektøren ber trondhjemmere om å i utgangspunktet teste seg i Trondheim, og ikke belaste mindre kommuner som har mindre testkapasitet.

– Det er greit å minne om at vi har en klar nasjonal anbefaling om å dra hjem hvis man blir syk på hytta i påska, slik at man ikke øker risikoen for smittespredning til mindre kommuner, sier Wolden.