BOMMET: Fredrik Solvang hadde feil tall i kveldens «Debatten». Foto: NRK

Fredrik Solvang beklager feil coronatall i «Debatten»: − Her går det i ball

Det stokket seg helt da programleder Fredrik Solvang skulle konfrontere helsetoppene i tirsdagens Debatten-sending. – Dette beklager vi, sier NRKs programredaktør Knut Magnus Berge.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I tirsdagens Debatten-sending ønsket Solvang en forklaring fra FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog om feil de hadde kommet med om smitten blant barn og unge.

Det var bare et problem: Det virkelige tallet var 100 ganger høyere enn det NRK presenterte.

– Vi har lest statistikken feil. Vi har tolket tallene feil. Det som ble oppgitt som 0,05 prosent skal være 5 prosent. Dette har vi korrigert på våre nettsider og skal korrigere igjen i første TV-sending, sier programredaktør Knut Magnus Berge i NRK Nyheter til VG.

– Det er en større redaksjon som lager dette programmet. Hvordan kunne dette ende opp på skjermen?

– Det kan skje feil. Her har vi rett og slett lest statistikken feil. Det er sånt som skjer. Da gjør vi det vi kan for å rette opp det og beklager at vi har gjort feil, sier Berge.

REAGERER: FHI-direktør Camilla Stoltenberg (t.h.) og helsedirektør Bjørn Guldvog (i midten) ble overrasket av NRKs tall. Foto: NRK

Solvang beklaget

– Her går det i ball, skriver Fredrik Solvang på sin Instagram-konto etter programmet.

I programmet sa han at kun 0,05 prosent av de testede i aldersgruppen 0–7 år i Oslo var smittet. Riktig tall er at 5 prosent av de testede i denne gruppen var smittet.

– Debatten har kommet til skade for å forveksle andeler og prosenter. Beklager feilen! Vi kommer til å rette det i «Kveldsnytt» og på Nrk.no, skriver Solvang.

FHI reagerer på feilen.

– Jeg ble overrasket over å bli presentert direkte på TV for prosentandeler jeg ikke kjente igjen. NRKs tall fra FHI var ukjente for meg på forhånd og generelt mener jeg det er svært viktig alltid å vise både andeler og antall, sier Camilla Stoltenberg i FHI i en pressemelding tirsdag kveld.

Årsaken til feilen skal ha vært at NRK fikk tallene for andelen smittede i aldersgruppen, mens debatten presenterte tallene som en prosentandel.

En andel på 0,05 tilsvarer en prosentandel på 5 prosent. Tallene var altså i virkeligheten 100 ganger høyere enn hva NRK presenterte.