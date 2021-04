PÅGREPET: En person lagt i bakken og pågrepet av politiet under motdemonstrasjonen mot SIANs markering i Drammen lørdag. Foto: HELGE MIKALSEN

Politiet bekymret for mindreårige motdemonstranter mot SIAN

Lørdag møtte flere motdemonstranter opp i Drammen da SIAN holdt appeller. Flere mindreårige ble plukket opp av politiet.

I en pressemelding lørdag ettermiddag opplyser politiet at fem personer ble «innbragt» da de demonstrerte mot Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), som holdt en markering ved Strømsø torg.

Fire av disse var mindreårige – og ble overlatt til foresatte. Ytterligere ti personer ble bortvist fra Drammen i forbindelse med demonstrasjonen.

– Det er bekymringsfullt at så mange mindreårige og ungdommer deltok i demonstrasjonen i Drammen lørdag formiddag, sier politistasjonssjef Øyvind Aas i Drammen.

Tror foreldre ville vært sjokkert

SIANs markering var over rundt klokken 14.45.

Men det var motdemonstrasjonen politiet brøt opp.

For da motdemonstrasjonen mot Sian tok overhånd, grep politiet inn. Stemningen på Strømsø torg utviklet seg til å bli veldig amper, og det ble blant annet kastet stein mot politiet, sier Aas til VG.

Politiet opplyser at de har «svært høy» terskel for å avbryte en demonstrasjon.

Aas sier videre at de valgte å gjøre det, fordi det var «nødvendig for å ivareta sikkerheten til de involverte og alle i nærheten».

POLITIOPPMØTE: Store politistyrker hadde møtt under demonstrasjonen til SIAN og motdemonstrasjonen mot dem. Foto: HELGE MIKALSEN

– Jeg tror mange foreldre ville blitt sjokkert over aggresjonen som kom til uttrykk blant mange av de fremmøtte, og hvor høy temperatur det var på Strømsø torg. I tillegg er vi midt inne i en krevende smittesituasjon i Drammen.

– Men ingen fra politiet er skadet, opplyser politistasjonssjefen.

– Er det andre som er skadet?

– Vi vet at noen har blitt tråkket på og sparket til, men vi har ikke 100 prosent oversikt over hvor mange, eller hvilke skader de eventuelt har. Situasjonen er fortsatt uavklart, og målet er å skape en trygg by så raskt som mulig, sier Aas.

OPPRØRSPOLITI: Politiet møtte mannsterke opp under SIAN-markeringen og motdemonstrasjonen i Drammen lørdag. Foto: HELGE MIKALSEN

VGs fotograf på stedet opplyste i 15.35-tiden at det er rolig på stedet etter at det var noe ampert en periode. Han kunne likevel observere politihelikopteret hengende i luften over byen.

Politiet grep først inn fordi det var uromomenter langs gjerdene og veldig mye eggkasting mot SIAN-arrangementet.

Operasjonsleder hos politiet i Sør-Øst kommenterer til NTB at det er kastet flere kilo egg inn mot den lovlige demonstrasjonen.

Oppretter trolig flere saker

SIAN hadde på forhånd søkt om, og fått godkjent, å holde demonstrasjon på torget i Drammen. Mange nysgjerrige og andre som ville vise sin motstand mot Sian, hadde møtt fram.

-- Hvis de forstyrrer eller hindrer folk i å uttrykke sine meninger, må politiet gripe inn, sier operasjonsleder André Kråkenes til NTB.

Politiet opplyser at de i etterkant av uroen, «regner med» å opprette flere saker.

I forkant av markeringen var politiet i dialog med flere grupper i Drammen, skriver de i pressemeldingen.

– Vi opplever at dialogen vi hadde i forkant var god, og da er det synd at enkeltpersoner og enkeltgrupperinger ødelegger, sier Aas.