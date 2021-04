OPP I FLAMMER: Svein «Charter-Svein» Østvik brenner munnbindet på en bålpanne under lørdagens demonstrasjon i Oslo sentrum. Foto: Helge Mikalsen, VG

Her brenner «Charter-Svein» munnbindet: − Det har gått for langt

TV-personligheten Svein Østvik var blant demonstrantene som brant munnbindene sine utenfor Stortinget lørdag formiddag.

Omtrent 200 mennesker møtte lørdag opp på Eidsvoll plass for å blant annet å protestere mot coronarestriksjonene. Blant dem var artist og tv-personlighet Svein Østvik (59), bedre kjent som Charter-Svien.

I midten av folkemengden sto en bålpanne hvor demonstrantene kunne se munnbind gå opp i flammer. Østvik kastet selv masken.

– Jeg er her i dag for å vise sympati med dem som synes det har gått for langt, det synes jeg også, sier Østvik til VG i en av pausene mellom appellene på scenen.

– Vi har et immunforsvar som tåler det meste. Nå sykeliggjør vi jo hele verden. At ingen reagerer på den sykeliggjøringen er utrolig, sier Østvik.

TETT SAMLET: De rundt 200 demonstrantene sto tett samlet på Eidsvoll plass. Foto: Helge Mikalsen, VG

Demonstrasjonen var søkt om og gitt tillatelse til. Ifølge politiet har demonstrasjonen gått rolig for seg. Dagens demonstrasjon er en av flere coronademonstrasjoner som er holdt i Oslo sentrum den siste tiden.

– I Norge er 278 personer innlagt i skrivende stund og 684 mennesker som er døde av viruset i Norge. Er ikke disse tallene i seg selv nok til å ta viruset på alvor?

– Nei, det synes jeg ikke. Eller jo, det er jo alvorlig, men alvor er jo noe helt annet enn «lockdown». Det er klart det er alvorlig at personer dør, men det er jo ikke det vi står her å demonstrerer mot.

– Dere demonstrerer jo mot tiltak som vi har sett er med på å holde smitten tilbake?

– Det kan hende det har holdt det litt tilbake, men det er ikke så mye som taler for det egentlig, sier Østvik.

Studier på effekten av munnbind gjort i Tyskland viser at bruk av munnbind kan redusere smitte av covid-19 med 45-prosent.

Holden-utvalget har på oppdrag for Helsedirektoratet undersøkt konsekvensene av tiltak for håndtering av covid-19-pandemiden. I sin siste rapport ser de en klar sammenheng mellom tiltak og spredning av coronaviruset:

«For samfunnet har smitteverntiltak verdi fordi de begrenser spredning og samlet sykdomsbyrde. Å begrense spredningen vil bidra til at færre blir smittet og alvorlig syke, og det vil redusere bekymring og angst for at en selv eller nærstående kan bli syk og dø. Videre vil smitteverntiltak sikre at helsetjenestens kapasitet ikke overskrides, både for covid-19-pasienter og andre pasientgrupper.»

Østvik var sist å se på TV som en av deltagerne på «Torpet» som går på TV2. I programmet kjempet flere norske kjendiser om en plass på «Farmen kjendis»-gården. Det var gjennom TV3-programmet «Charterfeber» han først ble kjent.

JUBEL: Svein Østvik (midten) klapper for appellantene som sto på scenen under demonstrasjonen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Holdt ett minutts stillhet

Under lørdagens demonstrasjon ble det også holdt ett minutts stillhet for Hans Gaarder som døde sist tirsdag. På scenen foran demonstrantene var det både appeller og sang. Appellantene talte om flere kjente konspirasjonsteorier rundt coronavaksinen.

John Færseth er medieviter og er en av Norges største eksperter på konspirasjonsteorier. Han var selv til stede under lørdagens demonstrasjon som observatør.

Han mener det vanskelig å si hvor utbredt konspirasjonene som ble fremmet på lørdagens arrangement er, men han mener de kan ha spredd seg særlig de siste to årene.

– Det handler blant annet om at Donald Trump åpent har gitt konspirasjonsteorier publisitet og legitimitet. Samtidig har cronaviruset gjort at folk leser ting på nett de ikke har sett før, og faller ned i det vi kaller et «kaninhull» og slik blir konspirasjonsteoretikere.

TILSKUER: John Færseth var selv til stede som observatør under lørdagens demonstrasjon. Foto: NTB

Ekspert: – Antisemitter blant demonstrantene

Færseth peker på at flere av dagens talere er kjente konspirasjonsteoretikere.

– Demonstrantene hevder dette bare er demonstrasjoner for frihet og kjærlighet. Det er det kanskje isolert sett. Samtidig ser vi at to av fire appellanter i dag er kjente antisemitter, sier Færseth.

– En av dem har skrevet om hvordan coronatiltakene følger en plan, og skjer i regi av «sionistenes WHO». Han er åpent antisemittisk. Den andre hevder på Facebook at jødene selv sto bak holocaust.

Samtidig mener Færseth at det mest skadelige med dagens demonstrasjon er den store folkemengden som ble samlet uten munnbind og avstand.

– Det skumleste er nok å tenke på hvordan disse personene som ikke vil bruke maske oppfører seg når de ikke er på demonstrasjon.