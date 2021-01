Foto: VG

Les dagens VG her!

Sjef for internasjonal langrenn Vegard Ulvang gleder seg over at langrennssirkuset lever i beste velgående, selv om Norge ikke vil være med.

Publisert: Nå nettopp

Ulvang er leder i langrennskomiteen i FIS (Det internasjonale skiforbundet). Han gleder seg over tøffe dueller fra langrennsarenaene i TV-ruten. Norge deltok i verdenscupåpningen i Ruka siste helgen i november, deretter har de trukket seg fra alt.

– De eneste som svikter er Norge, de klarte ikke å arrangere renn og de stiller ikke til start, sier Ulvang til VG.

En ny, omfattende Harvard-studie viser at mennesker med et ­spesielt personlighetstrekk takler coronakrisen dårligere enn andre. Her er psykologenes råd.

En del mister gnisten - andre tar det med ro. Det er ikke en tilfeldighet hvordan vi takler coronakrisen. En ny studie fra Harvard viser at en viss type mennesker takler pandemien bedre enn andre.

116 personer døde og flere hundre ble hjemløse da leirskredet rammet Verdal i 1893.

- Det var et gigantisk stort skred. Katastrofen hadde store konsekvenser for hele Trøndelag i flere tiår etterpå, sier forfatter og skredhistoriker Astor Furseth. Så store skred er heldigvis uhyre sjeldne, forklarer han.

Likevel har leirskredene satt sine preg på historien i landet vårt. Da Verdalsraset gikk i 1883, tok det med seg 105 gårder.

Dette - og mye mer - kan du lese i dagens VG!