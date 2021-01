forrige







fullskjerm neste VRAKGODS: Hus ved gården Hameln i ruiner.

Her gikk norgeshistoriens største leirskred – hundrevis mistet sine hjem

116 personer døde og flere hundre ble hjemløse da norgeshistoriens største leirskred gikk i Verdal i 1883. Fenomenet er en sær-nordisk naturkatastrofe, forklarer skredhistoriker.

Publisert: Nå nettopp

– Det var et gigantisk stort skred. Katastrofen hadde store konsekvenser for hele Trøndelag i flere tiår etterpå, sier forfatter og skredhistoriker Astor Furseth. Så store skred er heldigvis uhyre sjeldne, forklarer han.

Likevel har leirskredene satt sine preg på historien i landet vårt. Da Verdalsraset gikk i 1883, tok det med seg 105 gårder, og 116 personer mistet livet.

«Angst og redsel fulgte i kjølvannet av tragedien. Tilværelsen ble totalt forandret for de som overlevde. De fleste av dem hadde mistet ett eller flere familiemedlemmer. Alle hadde mistet noen de kjente», skriver Verdal historielag om det enorme skredet.

– Det førte til en periode med mye folkevandring i området, forklarer Furseth. Mange hundre ble hjemløse da gårdene forsvant.

fullskjerm neste STORT OMFANG: Volengårdene i Verdal etter skredet. Hus med steintak berget bedre mot sjøen enn de med spontak, ettersom tyngre tak forhindret at husene fløt opp.

55 millioner kubikkmeter masse raste ut. Til sammenligning anslås raset på Ask i Gjerdrum å være en plass mellom 1,4 og 2,1 millioner kubikkmeter i størrelse – altså var Verdalsraset mellom 25 og 40 ganger så stort som det på Ask.

Gjerdrumraset betegnes også som en katastrofe. En femte person ble søndag morgen bekreftet omkommet etter jordskredet i Gjerdrum, og fem andre er fremdeles savnet etter skredet som rammet et boligfelt.

Katastrofen bragte med seg fortvilelse – og forvirring. Folk visste ikke på den tiden hva som forårsaket leirrasene, og en vitenskapelig kommisjon satt sammen av Stortinget kom til oppsiktsvekkende konklusjoner.

– De mente raset måtte skyldes eksplosjoner inne i jorden, og at jorden gjæret og boblet opp. Derfor begynte de å lage grøfter, for å slippe ut giftige gasser, forklarer Furseth.

Konklusjonene til kommisjonen var selvfølgelig helt feil – og grøftene gjorde ingen nytte.

Stadig sikrere

Med tiden har økt kunnskap gjort at man har blitt bedre på å sikre områder for alle typer skred. Det er derfor blitt færre og mindre dødelige skred i Norge de siste tiårene, forklarer Furseth.

Fenomenet med leirskred begrenser seg av naturlige årsaker stort sett til land langt nord på verdenskartet. Det skyldes at store deler av landet lå under vann under forrige istid, og leiren ligger igjen etter den gang.

Geotekniker Anders Samstad Gylland i Multiconsult forklarer at det i grove trekk er to ting som kan utløse leirskred: menneskelige inngrep eller vann.

– Vann i bevegelse – som en bekk eller ei elv – kan gi erosjon av grunnen. Vannet spiser seg inn i bakken, og kan da komme til å punktere ei lomme med kvikkeleire, forklarer han.

Da blir leiren «kvikk», og nærmest flytende. Det gjør at mer leire som ligger bakenfor også eksponeres, og et nytt skred utløses.

Uavklart årsak i Gjerdrum

Når skred går som følge av menneskelig aktivitet, er det som oftest på grunn av forflytting av masser av et eller annet slag, forklarer geotekniker Gylland.

Grøftegravingen etter Verdalsraset på 1800-tallet kan derfor ha virket mot sin hensikt, og økt faren for nye skred.

– Er det slik at menneskeskapte leirskred går akutt etter masseforflytting?

– Vi vet at mange skredhendelser skjer om natta, og det er jevnt over rapportert at dyr på beite har vært urolige døgnet i forkant. Dyrelivet blir eksempelvis stille i områder hvor det ellers er mye fuglesang, forteller Gylland.

– Det tyder på en tidsforskyvning mellom at noe settes i gang, og at et skred skjer. Det er en prosess hvor spenningen i bakken forflytter seg, og den knekker, bit for bit.

Store deler av Norges befolkning bor på kvikkleire – de fleste bor trygt:

Når det gjelder skredet i Gjerdrum, understreker geoteknikeren at det er for tidlig å si noe om årsak til hendelsen. Det må granskes først.

– Nå har det gått så lang tid siden skredet, at det typisk ikke blir stort større. Samtidig tyder høye skredkanter på at det ikke er helt stabilt. Det kan komme noen mindre etter-ras, mens kantene stabiliserer seg, og blir slakkere.

Lang rekke skred

Skredforsker Astor Furseth sier Gjerdrum-skredet vil regnes som et av de større skredene i moderne tid, selv om landet har møtt lignende katastrofer mange ganger før.

Selv om Verdalsraset var enormt i omfang, er det ikke historiens dødeligste leirras. Det gikk i Gauldal 1345, ifølge de historiske tekstene Skálhólts-Annaler.

– Da gikk det et ras som demmet opp elven, og tok livet av 500 mennesker etter at demningen brast, forteller Furseth. Det er uklart om skredet var et leir- eller sandskred. Hendelsen omtales som Norgeshistoriens største naturkatastrofe, regnet i antall omkomne.

MERITTERT: Astor Furseth har skrevet flere bøker om historiske skred i Norge – og dessuten mottatt Kongens fortjenestemedalje for sin skredforskning. Foto: Frank Furseth / Privat

Videre lister Furseth opp flere leirskredhendelser som har rystet ulike deler av Trøndelag og Akershus-området – som er de to områdene i høyest grad plaget av fenomenet.

– I 1625 tok et leirskred livet av 20 personer på Bakklandet midt i Trondheim. Borregaard Herregaard i Sarpsborg forsvant i et leirras i 1702. Det nærmeste store skredet til Gjerdrum, gikk i Ullensaker i 1883. Der døde seks personer, forteller han.

