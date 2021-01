BEKYMRET: Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet. Foto: Mattis Sandblad

FHI slår alarm: Vil foreslå nye tiltak for å redusere smittespredningen

Smittetallene kan nå være tilbake på omtrent samme nivå som da høstens bølge var på sitt høyeste.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De endelige tallene kommer ikke før på onsdag. Men slik det ligger an nå, kan inneværende uke få smittetall som er omtrent på samme nivå som da nedgangen begynte i november.

Det viser foreløpige beregninger fra Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI opplyser lørdag til VG at de vil foreslå nye smitteverntiltak som følge av den økte smitten.

– Vi jobber akkurat nå med innspill til regjeringen om kortvarige tiltak fra kommende uke for å redusere smittespredningen når hverdagen starter igjen, skriver overlege Preben Aavitsland ved FHI i en e-post til VG.

– En slik sosial pause kan gi kommunene og oss tid til å få bedre oversikt over situasjonen nå etter høytiden, legger han til.

JOBBER MED NYE TILTAK: Overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet. Foto: Annemor Larsen / VG

– Nå er vi kanskje tilbake på det nivået vi var på da det snudde i november. Da er faren stor for at det går høyere enn det nivået, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Fra mandag 28. til tirsdag 29. desember var 1465 av totalt 22.866 tester for coronavirus, positive. Det tilsvarer 6,4 prosent. Andelen for de samme to dagene uken før lå på 2,2, prosent, skriver FHI i en pressemelding.

FHI skriver at tallene er vanskelige å tolke ettersom det har vært begrenset testtilbud mange steder i jul- og nyttårshelgen.

R-tallet i Norge er nå beregnet til 1,3. Tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre.

Et reproduksjonstall på 1,3 betyr at hver person som er smittet av coronaviruset, i snitt smitter 1,3 personer videre.

I begynnelsen av desember anslo Folkehelseinstituttet at R-tallet lå på 0,8.

– Hvorfor dere tror det har økt så mye?

– R-tallet på rundt 1,3 gjaldt for uke 52. Vi tror at flere kontakter mellom folk i julen kan ha medført mer smitte. Situasjonen er imidlertid vanskelig å tolke, skriver Aavitsland til VG.

Ber kommunene være årvåkne

Smittetrenden i Norge er stigende, ifølge oversikten til VG, som også viser at 45 kommuner for øyeblikket har stigende trend. Blant dem flere kommuner med større byer – Oslo, Drammen, Trondheim, Stavanger, Moss, Lillestrøm, Ålesund og Sandnes.

Også flere mindre kommuner har stigende trend. I Trøndelag innførte flere kommuner strenge regler gjennom romjulen. Tiltakene i flere av kommunene i fylket er enten forlenget eller varslet forlenget.

«Kommunene går nå inn i en krevende uke der de har tre store oppgaver: De skal drive utstrakt testing og eventuelt smittesporing, de skal følge opp og teste personer som er i karantene etter utenlandsreise, og de skal starte vaksinasjon av den eldste befolkningen», heter det i pressemeldingen.

– Det er viktig at kommunene nå er årvåkne og kan tilby testing til mange. Det er avgjørende å oppdage og få kontroll på utbrudd tidlig, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

OPPFORDRER KOMMUNENE: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI. Foto: Terje Pedersen

Antall innlagte stabilt

Tallet på innlagte personer med covid-19-sykdom på norske sykehus er likevel ganske stabilt – mellom 120 og 50 personer siden midten av november, opplyser FHI.

Mellom ti og 25 personer har til enhver tid fått respiratorbehandling i samme tidsrom.

FHI er til tross for dette bekymret for hva som kan skje etter jule- og nyttårsfeiringen.

– Vi er bekymret for hva som vil skje når mange innbyggere nå kommer hjem fra reiser i utlandet eller i andre deler av landet, og hverdagslivet begynner igjen, sier Vold.