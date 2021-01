BEKYMRET: Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet. Foto: Mattis Sandblad

FHI slår alarm: Smitten kan være tilbake på samme nivå som på toppen i høst

Smittetallene kan nå være tilbake på omtrent samme nivå som da høstens bølge var på sitt høyeste.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

De endelige tallene kommer ikke før på onsdag. Men slik det ligger an nå, kan inneværende uke få smittetall som er omtrent på samme nivå som da nedgangen begynte i november.

Det viser foreløpige beregninger fra Folkehelseinstituttet (FHI).

– Nå er vi kanskje tilbake på det nivået vi var på da det snudde i november. Da er faren stor for at det går høyere enn det nivået, sier direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Fra mandag 28. til tirsdag 29. desember var det 1465 av totalt 22 866 tester for coronavirus positive, noe som tilsvarer 6,4 prosent. Andelen for de samme to dagene uken før lå på 2,2, prosent, opplyser FHI i en pressemelding.

FHI skriver at tallene er vanskelige å tolke ettersom det har vært begrenset testtilbud mange steder i jul- og nyttårshelgen.

R-tallet i Norge er nå beregnet til 1,3. Tallet sier hvor mange en smittet person smitter videre.

Et reproduksjonstall på 1,3 betyr at hver person som er smittet av coronaviruset, i snitt smitter 1,3 personer videre.

I begynnelsen av desember anslo Folkehelseinstituttet at R-tallet lå på 0,8.

Ber kommunene være årvåkne

Smittetrenden i Norge er stigende, ifølge oversikten til VG, som også viser at 45 kommuner for øyeblikket har stigende trend. Blant dem flere kommuner med større byer – Oslo, Drammen, Trondheim, Stavanger, Moss, Lillestrøm, Ålesund og Sandnes.

Også flere mindre kommuner har stigende trend.

«Kommunene går nå inn i en krevende uke der de har tre store oppgaver: De skal drive utstrakt testing og eventuelt smittesporing, de skal følge opp og teste personer som er i karantene etter utenlandsreise, og de skal starte vaksinasjon av den eldste befolkningen», heter det i pressemeldingen.

– Det er viktig at kommunene nå er årvåkne og kan tilby testing til mange. Det er avgjørende å oppdage og få kontroll på utbrudd tidlig, sier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.