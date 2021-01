MUTERT VIRUSVARIANT: Etter at en ny virusvariant ble oppdaget i Storbritannia, valgte flere land å stanse fly fra landet. Foto: Heiko Junge / NTB

Flystans fra Storbritannia oppheves

Lørdag klokken 17.00 vil flystansen fra Storbritannia oppheves, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet. – Vi er fortsatt bekymret for importsmitte, sier rådgiver i departementet.

Flystansen ble innført 21. desember for å hindre spredning av den nye, muterte varianten av coronaviruset som er oppdaget i Storbritannia. Flystansen gjaldt da til 23. desember, men er siden utvidet flere ganger.

Virusvarianten er påvist i flere land, deriblant Norge.

I en e-post til VG sier politisk rådgiver Saliba Andreas Korkunc i Helse- og omsorgsdepartementet, at de fortsatt er bekymret for importsmitte.

– Både for utbrudd med nye muterte virusvarianter som kan være mer smittsomme, og for at mange vil returnere til Norge etter jul fra land med langt høyere smittenivå enn vi har her.

– Helsedirektoratet har vurdert at flystansen kan oppheves når vi har fått etablert nødvendige kontrolltiltak på og etablert tilstrekkelig testkapasitet på flyplassene.

Det innføres individuell kontroll av alle innreisende, de vil få informasjon om karanteneregler og må fylle ut et skjema om hvor karantenen skal gjennomføres slik at kommunene kan gjennomføre kontroller, ifølge departementet.

– I tillegg innføres plikt for alle som kommer til Norge til å teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst. Dette kommer i tillegg til kravet om en negativ test tatt innen 72 timer før innreise. Vi mener disse tiltakene vil kunne hindre smittespredning fra Storbritannia og andre land, sier Korkunc.

De særskilte reglene for reisende fra Storbritannia videreføres.

– Alle som kommer fra Storbritannia skal ta ny test tidligst 7 døgn etter ankomst, og resultatet må foreligge før karantenen avsluttes etter tidligst 10 døgn. Dette gjelder alle som har oppholdt seg i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene før ankomst.