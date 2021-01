Meteor slo ned i Innlandet

Et smell, et lysglimt og så traff steinen fra rommet Innlandet.

En meteor falt ned like ved NORSARs stasjon på Løten rett etter midnatt tirsdag 5. januar. Meteoren er beregnet til å ha vært mellom 0,5 og 2 kilo tung, opplyser NORSAR i en pressemelding.

Beboere i området kunne observere et skarpt lys og kraftige lyder denne natten. Et høyt smell kunne høres da meteoren brøt atmosfæren rundt 21 minutter etter midnatt. NORSAR har signaler som viser at den gikk i bakken rundt tre minutter senere, klokken 0.24.

NORSAR skriver at signalet kom fra sørlig retning og sammenfaller med rapporter om lyd hørt av folk i Ullensaker kommune.

– Den var det veldig mange som hørte, jeg tror det var flere som hørte den enn så den. Det kan ha sammenheng med at det var overskyet. Jeg vet at folk har hørt den opp til seksti kilometer unna. I og med at dette var ganske kort tid etter leirskredet, så var det en del som var litt bekymret, men forklaringen ser vi på de bildene vi har fra Harestua og Oslo, sier Steinar Midtskogen i Norsk meteornettverk til VG.

Norsk meteornettverk skriver at meteoren hadde en fart på 15 km/s, eller over 50 000 km/t, og kan ha truffet bakken som meteoritter i området nær innsjøen Stor-Bronken sør for Elverum, men at usikkerheten er stor. De skriver videre at meteoren har sitt opphav i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.

– Den har trengt veldig langt ned i atmosfæren og gitt et ganske kraftig smell, som også er en god indikator på at det kan ha falt steiner helt ned til bakken som meteoritter, forteller Midtskogen.

Forskere har så langt ikke lyktes med å finne noe av meteoren.

– Det hadde vært moro å finne den, men det krever først og fremst flaks å finne en meteor langt inne i skogen, sier Tormod Kværna i NORSAR.

