NY MUTASJON: Den nye virusvarianten i Storbritannia skal angivelig øke smittsomheten, og den har allerede blitt påvist flere andre steder i verden. Foto: Line Møller

Fem tilfeller av mutert virus påvist i Norge

Det er oppdaget tre nye tilfeller av den britiske, muterte virusvarianten i Norge det siste døgnet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette kommer i tillegg til de to tilfellene som ble påvist i Norge søndag, et i Oslo og ett i Kinn.

De tre nye tilfellene som er oppdaget tirsdag, er hos én person i Viken, én i Ullensvang kommune, og én i Agder, skriver FHI på sine nettsider.

Alle tre personene kom til Norge fra Storbritannia rett før jul. FHI har også opplyst at de to første personene kom til Norge i fra Storbritannia i desember.

– Personene det gjelder skal nå sitte i karantene, og vil bli fulgt opp av kommunen de befinner seg i. Vi bistår og sikrer at de følges opp i henhold til gjeldende retningslinjer, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

For to uker siden førte oppdagelsen av en ny virusvariant i Storbritannia til at hovedstaden London måtte stenge ned. 21. desember valgte i tillegg regjeringen i Norge midlertidig å stanse all innreise fra landet.

En rekke land innført innreiseforbud eller andre reiserestriksjoner fra Storbritannia inntil man har oversikt over situasjonen, deriblant Spania, Portugal, Tyskland, Frankrike, Danmark og Norge.

Laboratorieprøver skal ha tydet på den nye mutasjonen i Storbritannia gjør coronaviruset 56 prosent mer smittsomt.

FHI er bekymret for dette viruset fordi denne typen kan øke reproduksjonstallet med 0,4. Norge ligger nå på 0,8, og dermed vil denne varianten øke tallet til 1,2. Det er vesentlig fordi et tall over 1, gjør at hver person smitter mer enn en annen. Dermed kan smitten øke eksponentielt.

– Mer smittsomme varianter vil etter hvert dominere epidemien som følge av naturlig utvalg. Det kan se ut til at den engelske varianten formerer seg raskere og dermed har en slik seleksjonsfordel og er i ferd med å bli dominerende i deler av England, skrev FHI i en risikovurdering mandag.

De åpner også for at dette kan skyldes at denne varianten tilfeldigvis var i et miljø med mye spredning, slik som i London, og at den dermed ble dominerende uten at den var bedre tilpasset.