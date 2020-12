Kari Elisabeth Kaski mener kniv-kontroller vil gjøre at tilliten til politiet forsvinner. Hun mener ressursene heller må brukes på tilstedeværende politi. Foto: Terje Bringedal

SV om Bøhlers kniv-forslag: − Spinnvilt

Kari Elisabeth Kaski (SV) er ikke imponert over Jan Bøhlers (Sp) forslag om å ha kniv-kontroller på T-banen i Oslo.

– Forslaget er jo helt håpløst. Antageligvis er det heller ikke lov. Og godt er det, sier hun til VG.

Stortingsrepresentanten sikter til Bøhlers forslag om at politiet bør kniv-kontrollere alle som går av T-banen på ulike stasjoner. Utspillet kom samme dag som en 15-år gammel gutt ble siktet for kniv-drapsforsøk på en 14-åring på Lindeberg på Oslo øst.

Han mener det er forebyggende grep for å vise tydelig at man kan bli straffet for å bryte knivforbudet.

Mener tilstedeværende politi er bedre

– Det er utrolig at Vedum, Bøhler og Senterpartiet forstår Oslos problemer så dårlig. Det er spinnvill ressursbruk på noe som vil bryte ned tilliten til politiet.

I stedet vil Kaski bruke ressursene på tilstedeværende politi, utekontakter og mer aktiviteter til ungdommen. Hvis fokuset blir på å konfiskere knivene, har man allerede resignert, mener hun:

– Det som er så synd er at Bøhler kommer med et forslag som binder opp politiets ressurser på å kontrollere, i stedet for å bruke ressurser på at politiet er til stede og bygger tillit til de unge.

Bøhler: Trist at Kaski kaller innsatsen håpløs

Bøhler reagerer på at SV går imot kniv-kontroller, som også er en del av handlingsplanen mot knivvold som Arbeiderpartiet foreslo i januar, som dog ble nedstemt:

– Det er veldig trist at Kaski nå kaller denne innsatsen for «håpløs», mens SV i Stortinget i januar i år var mye mer konstruktive og faktisk stemte for.

FÅR KRITIKK: Jan Bøhler (Senterpartiet). Foto: Terje Bringedal

Et av forslagene den gang, var:

Stortinget ber regjeringen sørge for at handlingsplanen mot knivvold omfatter bedre håndheving av forbudet mot å bære kniv på offentlig sted, bruk av straffereaksjoner, utvidelse av forbudslista i våpenlovforskriften, redusert tilgjengelighet for farlige kniver, en egen statistikk for knivstikkinger og trusler med kniv, samarbeid med skolene og forebyggende tjenester for barn og unge med mer.

Han legger til at det er politisjefer som skriver ut ordrer om knivkontroller og at det «selvsagt skjer innenfor eksisterende lovhjemler og begrunnelsen de krever.»

Kaski forklarer at selv om de stemte for, la de til kritiske merknader som at flere kontroller kan få flere uønskede konsekvenser. Dessuten var da kniv-kontroller bare en av en lang rekke tiltak.

– Det Bøhler foreslo i dag, er et mer totalitært regime.

Frykter tilliten til politiet forsvinner

Bøhler fortalte mandag at han har fått meldinger fra miljøet om uro for økt vold etter at fritidstilbudet er stengt ned og skolene har gått på rødt nivå, som følge av økt smittetrykk i Oslo.

Politiet har også slått alarm om økende ungdomskriminalitet og knivbruk.

– Når problemet vokser, politiet varsler om økt vold blant ungdommer, kan ikke det være et bra, avskrekkende tiltak i tillegg til å jobbe mer forebyggende?

– Det har motsatt effekt, det viser erfaringer fra andre land. Dette minner om «stop and frisk»-tiltaket i New York. Det fikk ikke kriminaliteten ned. Dette kan føre til at tilliten til politiet blir borte, sier Kaski.

Stop and frisk var et omstridt tiltak i New York, som gikk ut på å stoppe folk som politiet mistenkte hadde gjort noe ulovlig. Ofte lette de etter våpen. Tiltaket fikk mye kritikk for å både være ineffektivt og å føre til mer diskriminering blant folk med minoritetsbakgrunn. Daværende ordfører Michael Bloomberg har senere gått ut og beklaget at han var med på å utvide tiltaket.

Til det svarer Bøhler at poenget med forslaget hans er at alle kontrolleres, slik at ingen grupper mistenkeliggjøres:

– Derfor understrekte jeg at når politiet har knivkontroller, bør alle som ferdes på det aktuelle stedet kontrolleres. Hensikten er ikke bare å beslaglegge mulige kniver, men man sprer også kjennskap til knivforbudet og at det fins en risiko for å bli tatt.

