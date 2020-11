Klikk for å aktivere kartet

Dramatisk redningsaksjon utenfor Sotra: Lasteskip fikk motorstans

Lasteskipet «Wilson Parnu» fikk søndag morgen motorstans sørvest for Sotra, meldte Hovedredningssentralen på Twitter.

Lasteskipet som hadde et mannskap på åtte personer om bord befant seg på det nærmeste 0,25 nautiske mil fra land, tilsvarende omtrentlig 0,4 kilometer.

– Det var i grevens tid vi fikk anker- og sleperfeste til skipet. Nå er også hovedmotoren i gang, så nå beveger skipet seg nordvest i 4,5 knop, sier redningsleder Johan Mannsåker til VG.

Klokken 08.05 melder Hovedredningssentralen at «Wilson Parnu» har egen maskinkraft og har tatt opp anker, men opplyser at motorkraften er ustabil.

Redningsskøyta, en fisketråler, et militærskip og et redningshelikopter blir på stedet for å observere situasjonen, melder de.

Hovedredningssentralen sier de vil være stand-by og følge skipet. Et redningshelikopter fra Sola er fremdeles i luften, og samtlige nødetater står klare i Talevåg i Øygarden kommune, hvor det er etablert mottakssenter.

MarineTraffic viser at skipet reiste fra Kristiansand fredag kveld, med Murmansk i Russland som destinasjon. Skipet seiler under norsk flagg.

Det NIS-registrerte skipet meldte om motorstans klokken 05.11 søndag morgen til Kystverket. Da lå det fem nautiske mil fra land, noe som betydde at det ville ta halvannen time før skipet gikk på grunn.

Det er meldt om grov sjø og rufsete vær i området. Meteorologisk institutt melder om vind i åtte meter i sekundet.

Publisert: 22.11.20 kl. 08:06 Oppdatert: 22.11.20 kl. 08:27

