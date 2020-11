KLAR FOR SPRØYTEN: En tysk forsøksperson får her en dose (eller narredose) av vaksinen til Curevac, som er aktuell for Norge. Denne vaksinen er nå i fase to av testingen. Foto: Kai Pfaffenbach / Reuters

FHI: Ikke bekymret for at nordmenn skal droppe coronavaksinen

De merker skepsis til vaksinene, men FHI-topp Geir Bukholm tror det er sunt at folk er tilbakeholdne.

Øyeblikket vi alle venter kommer nærmere og nærmere. Nå er siste anslag et en coronavaksine kan godkjennes i EU Norge allerede i slutten av desember.

Så vil den sendes til Norge – og ut til kommunene. Myndighetene er imidlertid avhengig av at folk faktisk tar den.

Men Folkehelseinstituttet (FHI) er ikke bekymret.

– I utgangspunktet er det lite vaksineskepsis i Norge. Vi er alltid bekymret for at det brer seg holdninger til vaksiner som ikke er kunnskapsbaserte. Det er en frykt, men vi tenker at på det nåværende tidspunkt, vet vi lite om vaksinene, påpeker områdedirektør Geir Bukholm i FHI.

VIL HA ÅPENHET: Geir Bukholm leder programmet for coronavaksinering i FHI. Han tror nordmenn vil klare å ta gode valg for seg selv hvis de får all info om en eventuell godkjent coronavaksine. Foto: Frode Hansen, VG

Ennå vet vi ikke hva slags vaksine vi faktisk kan få, eller hva slags egenskaper og bivirkninger den eventuelt har.

Det fordi de store resultatene fra den siste og avgjørende testfasen ennå ikke har kommet ut.

– Vi har generelt veldig stor oppslutning om vaksiner i Norge og veldig god oppslutning om vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet, påpeker Geir Bukholm i FHI.

– Jeg tenker at det er sunt at folk er litt tilbakeholdne før man vet nok om de ulike vaksinene. Det tenker jeg er en sunn skepsis, sier han.

FHI mener det er naturlig at noen nordmenn er skeptiske til å la seg vaksinere akkurat nå.

– Jeg tenker at hvis vi fortsetter å være åpne og klarer å få kommunisert til befolkningen på hva slags premisser man godkjenner og anbefaler vaksiner, vil folk være i stand til å gjøre gode og kunnskapsbaserte valg, sier Bukholm.

For at en coronavaksine skal bli godkjent i EU og Norge, må den være effektiv mot covid-19-sykdom. Vanligvis må en vaksine imidlertid testes i ett eller to år, før den søker godkjenning. Denne gang vil det trolig gis en begrenset og midlertidig godkjenning, uten at man har langtidsdata om effekter og bivirkninger.

Hva er en betinget godkjenning? I situasjoner der det er et stort udekket medisinsk behov, kan myndighetene godkjenne en vaksine før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves, skriver Legemiddelverket. Dette kalles betinget godkjenning og er en mulighet for å sikre rask tilgang til en vaksine under en pandemi. Betinget godkjenning gis før man har langtidsdata om effekter og bivirkninger. Den gis på grunnlag av: Dokumentasjon på kvalitet, effekt og bivirkninger fra kliniske studier.

En vurdering av vaksinens kvalitet, kjente og potensielle effekter og bivirkninger. For å få betinget godkjenning stilles det juridiske krav om at vaksineprodusenten fortløpende gir Det europeiske legemiddelkontoret tilleggsdata etter den betingede godkjenningen. Nytten av å kunne tilby vaksinen må overstige risikoen ved ikke-fullstendig data på godkjenningstidspunktet. En betinget godkjenning gis for 1 år om gangen og kan forlenges årlig. Vis mer

Hva ser de etter når de godkjenner? Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) ser på om vaksinen møter følgende kriterier: Kvalitet : At vaksinen er ren, ikke holder giftige stoffer eller forurensninger og kan produseres på en trygg måte.

Sikkerhet: At vaksinen er trygg og ikke har noen uakseptable bivirkninger eller skadevirkninger. Det må være god oversikt over eventuelle bivirkninger, så det ikke kommer noen overraskelser om vaksinen blir tatt i bruk. Vaksiner som blir godkjent før det er kjennskap om langtidsvirkninger, får kun betinget godkjenning for ett år.

Effekt: At vaksinen virker, rett og slett. At den har en effekt på det den skal motvirke. I dette tilfellet at den har effekt mot covid-19-sykdom. Vis mer

Hvordan blir en vaksine godkjent i EU og Norge? Norge er med i et europeisk samarbeid, så godkjenninger av vaksiner gjøres i EU-systemet. Her er de tre trinnene søknaden må gjennom: 1. Søknaden behandles av Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) Tre vaksiner er på dette steget nå. EMA tar imot søknader om vaksiner på vegne av alle EU/EØS-land. For å få prosessen til å gå raskere, kan søkerne sende inn informasjon etter hvert som de forsker mer på vaksinen. Det kalles en «rolling review». Da vil EMA fortløpende se på det som kommer inn, helt til de har nok informasjon til å ta en avgjørelse. Det vanligste er at legemiddelverkene fra to land får hovedansvar for å gå gjennom søknaden. Når de to landene har gått gjennom all dokumentasjonen, lager de en innstilling – et råd – om man skal godkjenne eller avvise vaksinen. Innstillingen sender de til EMAs vitenskapskomité. I komiteen sitter representanter fra alle EU/EØS-landene, også Norge. De skal stemme over om vaksinen skal anbefales godkjent. Godkjenningen kan være midlertidig, slik at produsenten er forpliktet til å sende inn mer informasjon etter hvert. 2. Søknaden behandles av EU-kommisjonen Rådet fra EMAs vitenskapskomité sendes til EU-kommisjonen. EU-kommisjonen vil vanligvis gi et vedtak som blir gjeldende i hele EU. Denne måten å behandle en søknad på i EU-systemet, kalles Sentral prosedyre (CP). 3. Godkjenning i Norge Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å godkjenne vedtaket fra EU-kommisjonen innen 30 dager. Og da er vaksinen godkjent for bruk i Norge. Da er neste steg at helsemyndighetene må avgjøre om de faktisk skal bruke den – og starte vaksinering av befolkningen. Vis mer

Likevel er det klare krav til sikkerhet og hvor godt vaksinen må virke.

Bukholm i FHI sier deres viktigste strategi er åpenhet om det de har av informasjon.

– At vi trygger folk på at vi har et system for overvåkning av bivirkninger som er godt, og som vil kunne oppdage bivirkninger så fort man får kjennskap til dem. Det er få land i Europa som har et så godt registersystem som det vi har, og når vaksiner også tas i bruk i andre land, kan vi få informasjon fra hele EU om bivirkninger, sier FHI-toppen.

