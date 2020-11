LYS: Ett lys for hvert av barna i Moria-leiren på Lesvos i Hellas. Etter markeringen gikk følget sammen med generalsekretær i Redd Barna Birgitte Lange opp til statsministerboligen for å levere signaturene til de som har skrevet under på oppropet. Foto: Jil Yngland/NTB

Tenner lys for barna i Moria-leiren

Lørdag var det markeringer 34 steder i Norge til støtte for å evakuere barna fra Moria-leiren i Hellas.

De fleste stedene var markeringene digitale eller visuelle uten publikum, men foran Stortinget ble det holdt flere appeller av representanter fra arrangørene #evakuerbarnaframorianå og Redd Barna.

– Vi er 90.000 som ønsker at den norske regjeringen skal hente

flere barn fra de greske øyene og at de skal hentes nå, sa Birgitte Lange, generalsekretær Redd Barna, i sin appell på Eidsvolls plass hvor det var satt ut 2847 elektriske lys, ett lys for hvert av barna teltleiren nye Moria.

Redd Barna har samlet inn 86.186 underskrifter til støtte for saken.

Lange pekte på at det nå er 12 uker, eller nesten 90 dager, siden storbrannen i Moria-leiren.

Generalsekretær i Redd Barna Birgitte Lange (til venstre) holder appell på Eidsvoll plass under markering for barna i Moria.Liknende markeringer skjer i hele Norge, fra Lindesnes i sør til Vadsø i nord denne dagen. Foto: Jil Yngland/NTB

– For et barn oppleves dager som lange og en uke er en evighet, sa Lange og minnet om at en av tre som befinner seg i leirene på de greske øyene er nettopp barn.

VG har tidligere skrevet at storbrannen i september skal ha oppstått fordi det greske helsedepartementet ville sette opp et karantenesenter for coronasmittede midt i leiren og at andre beboere satte fyr på dette fordi de var redde for at viruset skulle spre seg i den overbefolkede leiren.

Etter brannen ble det opprettet en ny leir.

– Kampen er ikke over

– Denne kampen er ikke over. Vi skal fortsette å snakke høyt så

lenge barna i flyktningleirene på de greske øyene fortsatt lider. Vi

lover å ikke se en annen vei. Vi lover at vi ikke skal tie, sa Lange.

Også andre steder i landet, blant annet i Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand, var det markeringer. En av ildsjelene i Tønsberg er Christina Grefsrud-Halvorsen fra arbeidsgruppen til #evakuerbarnaframorianå.

– Hvorfor gjør dere dette?

– Nå har det gått veldig lang tid siden Norge bestemte seg for å ta imot 50 personer. Vi har hele tiden sagt at 50 ikke er nok. Vi synes det er et veldig lavt tall for et land som Norge med så masse ressurser og vi har mange kommuner som sier at de alene kan ta 50.

Regjeringen har vedtatt å hente 50 asylsøkere fra Hellas – en beslutning som ble tatt før brannen i Moria-leiren, som en del av en større europeisk avtale om relokalisering. Men 50 er ikke nok, mener opposisjonen på Stortinget.

– Vil ikke det å gi opphold oppfordre til ytterligere menneskesmugling og farlige reiser over havet?

– Europa og verdenssamfunnet burde bidra til å få disse menneskene i sikkerhet. De kommer fra områder med krig og krise og de fleste i Moria-leiren er flyktninger, sier Grefsrud-Halvorsen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og partiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani minnet i en kronikk i VG i april om at svært mange i Moria-leiren ikke var kvoteflyktninger, men potensielle asylsøkere fra Afghanistan som ikke har behov for beskyttelse i Norge.

– Arbeiderpartiets politikk er å prioritere kvoteflyktninger, ikke å stimulere til økt menneskesmugling og flere drukninger i Middelhavet, skrev de to.

Grefsrud-Halvorsen mener Norge bør stå først i køen for å hjelpe barna og peker på at Tyskland, Frankrike tar imot langt flere.

– Norge må melde seg på i mye større grad, sier Grefsrud-Halvorsen.

I september skrev VG at Tyskland har sagt ja til å ta imot 920, Portugal 500, Frankrike 350 og Finland 120.

Publisert: 28.11.20 kl. 20:25