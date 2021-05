KRITISK: Leder i Oslo Høyre, stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, sier det kan bli vanskelig å overbevise velgere om at Høyre vil kjempe mot kontantstøtten, når partileder Erna Solberg har sagt at den kampen ikke vil være topprioritert. Foto: Tore Kristiansen

Høyre-topp smeller til Solberg igjen

Leder Heidi Nordby Lunde i Oslo Høyre refser for andre gang på kort tid statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

Av Bjørn Haugan

Publisert: Nå nettopp

Før helgens landsmøte i Høyre gikk leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, ut og kritiserte at partiledelsen la klare føringer i enkeltsaker som det skulle voteres over på landsmøtet:

Erna Solberg forsvarte dagens sexkjøpslov og angrep dem som ville skrote kontantstøtten, mens Bent Høie rykket ut mot sterkøl i butikk.

– Jeg synes det var på sin plass å si i fra om at vårt landsmøte skal være et politisk verksted, med fri og åpen debatt, hvor jeg mener den type forsøk på påvirkning, ikke er bra, sier Lunde.

– Ikke av de viktigste prioriteringene

Nå reagerer hun på at «Solberg kansellerer» landsmøtets vedtak der et stort flertall gikk mot Solberg og gikk inn for å vrake kontantstøtten, og i stedet innføre en ventestøtte for familier som venter på barnehageplass.

MØTER KRITIKK: Erna Solberg møter intern kritikk. Her er hun avbildet på en tur mellom slagene på landsmøtet i Oslo i helgen. Foto: Berit Roald

Etter vedtaket og nederlaget gikk Solberg ut i VG og sa at «fjerning av kontantstøtte ikke er av de viktigste prioriteringene som kommer ut av dette landsmøtet»:

Hun signaliserte at regjeringspartner KrF fortsatt kan ligge an til å få flertall for kontantstøtten også i en Erna Solberg-regjering i fremtiden.

Varsler problemer i valgkampen

– Erna har selv sagt at vi skal fjerne politikk som er utdatert. Kontantstøtten har vært utdatert i mange år og jeg var veldig glad for at et stort flertall på landsmøtet vil bytte den ut med en ventestøtte til dem som må vente på barnehage, sier Lunde.

Hun sier det kan være en viktig sak å profilere Høyre på, særlig til unge kvinnelige velgere, men at det blir vanskeligere nå.

– Hvordan skal jeg kunne stå på stand på Karl Johan i valgkampen og love å erstatte kontantstøtten til en ventestøtte til småbarnsfamilier, når vår partileder har sagt at vi ikke kommer til å prioritere dette, spør Lunde.

KLAR TALE: Heidi Nordby Lunde mener Erna Solberg «kansellerer» det Lunde mener er en viktig fornyelse. Foto: Terje Bringedal

Hun sier at denne fornyingen av partiprogrammet er viktig for å vise blant annet unge kvinner at Høyre har moderne løsninger.

– Flere jobber heltid

– Stadig flere unge kvinner står og ønsker å stå i heltidsstillinger, sier hun:

– I årene vi har sittet i regjering har antall kvinner i deltid gått ned fra 42 prosent til 36 prosent, og 90.000 flere kvinner jobber nå heltid. De ønsker barnehageplass, ikke kontantstøtte, sier Lunde.

– Nå har vi modernisert politikken vår og vil prioritere at alle skal få barnehageplass, samt avvikle en ordning som holder kvinner borte fra arbeidslivet. Det er noe vi stolt skal kunne vise frem, sier Lunde.

– Partilederen «kansellerer»denne moderniseringen

Hun går ganske langt i sin kritikk.

– Dette vil være et veldig bra budskap for et parti som sliter med oppslutningen blant unge kvinner. Men når partilederen «kansellerer» denne moderniseringen, blir det vanskelig, sier Oslo Høyre-lederen.

les også Rød glede for Høyre-vraking av kontantstøtten

Hun viser til at det ikke var et kupp, men et forslag som et flertall i programkomiteen sluttet opp om.

– En mer moderne vei

– Jeg har forståelse for at en partileder etter et landsmøte kan ha behov for å signalisere prioriteringer dersom landsmøtet har gått inn for helt urealistiske vedtak eller symbolsaker som pils i park, sier Lunde:

– Men jeg mener dette er en viktig sak for å sak for å fornye partiet vårt, og særlig nå ut til unge kvinner. Så må gjerne KrF profilere seg i valgkampen for kontantstøtten, men det er viktig at vi viser en mer moderne vei for landets kvinner - og familier, sier hun.

Kontantstøtte er en utbetaling til foreldre med barn mellom ett og to år som ikke eller bare delvis er i barnehage.

Solberg lar Bru svare for seg

Slik svarte Erna Solberg på Lundes første kritikk.

Dagens nye kritikk fra Lunde, velger Solberg ikke å svare på selv, men henviser til nestleder Tina Bru å svare på vegne av Høyres ledelse.

SVARER: Høyre-nestleder Tina Bru svarer på vegne av Erna Solberg.

– Vi går selvfølgelig til valg på hele Høyres program og kommer til å kjempe for alle våre saker. Så vet vi samtidig at kontantstøtten er en viktig sak for KrF, sier hun og legger til:

– Så er jeg enig med Heidi som sier at vi har brukt denne helgen på å forsterke vår familiepolitikk og en tydelig satsing på barnehager og ordninger for barnefamiliene.