PÅ KARANTENEHOTELL: Frank Even Hagen (57) på karantenehotell ved Gardermoen utenfor Oslo. Foto: PRIVAT

Fullvaksinert sykepleier måtte på karantenehotell: − Føler meg arrestert

Frank Even Hagen (57) er fullvaksinert sykepleier og dro til Danmark for å besøke et sykt familiemedlem. Likevel havnet han på karantenehotell. – Skitten behandling, sier han.

Av Malene Birkeland

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg er fullvaksinert og har et nært familiemedlem som har vært alvorlig syk. Han er dypt deprimert.

Det sier Frank Even Hagen (57) som fredag forrige uke dro til Danmark for å besøke familiemedlemmet, på det han anså som en svært nødvendig reise.

På vei hjem måtte han på karantenehotell til tross for at han er nødvendig helsepersonell og fullvaksinert.

– Jeg føler meg arrestert og tilbakeholdt, sier han fra karantenehotellet på Gardermoen utenfor Oslo.

Det var avisen Firda som først omtalte saken.

Fullvaksinert og negativ coronatest

Hagen er ansatt i et dansk vikarbyrå for helsepersonell og jobber som sykepleier ved Førde Sentralsykehus. Han har bodd mange år i Danmark, men har fast adresse i Førde i Sunnfjord.

Fredag forrige uke dro han til Danmark.

Hagen sier at han i tillegg til å være fullvaksinert, avla negativ coronatest i Danmark og ved Gardermoen på vei hjem onsdag denne uken.

I mars sa Bent Høie at helsepersonell som er vaksinert kan få unntak for karantene for å få hjulene til å gå rundt i helse- og omsorgstjenesten. De må imidlertid testes og være i karantene i fritiden.

Hagen var sikker på at han slapp karantenehotell og skulle etter planen være i karantene hjemme, og begynne på jobb denne fredagen.

– Jeg kom tilbake før tiden, for å være helt sikker på at testen jeg skulle ta ved bedriftshelsetjenesten torsdag ble klar til fredag.

Nå må han betale 500 kroner i egenandel for hotellet og sier at han taper inntekt fra den avtalte arbeidstiden i Førde. Han blir værende på hotellet i syv dager.

– Kynisk

Da han ankom Gardermoen, sier han at han ble ført bort av vektere og plassert på karantenehotellet.

– Politiet på Gardermoen brukte ikke mange sekunder på å bla gjennom papirene fra sykehuset. Jeg fikk ikke ringt noen for å forklare omstendighetene. Jeg fikk bare vite at beslutningen var tatt.

Ullensaker kommune svarte på hans klage at reisen ikke anses som nødvendig for unntak om karantenen på karantenehotellet.

Foto: SKJERMBILDE

– Jeg tenker da at de ikke har sett dokumentene. Hvis ikke dyp depresjon kan defineres som alvorlig sykdom, tror jeg man må være ganske kynisk.

– Skitten behandling

På regjeringens nettsider står det at innreisekarantene på karantenehotell blant annet ikke gjelder for dem som kan dokumentere at de er bosatt i Norge og har vært på en nødvendig reise.

Med «nødvendig» reise menes arbeidsreiser, reiser fra studier i utlandet og andre reiser som er begrunnet i sterke velferdshensyn. Dette gjelder også for reiser for å besøke nærstående som er alvorlig syke eller døende. Der kreves det dokumentasjon via legeerklæring.

Hagen beskriver at han ikke kjente til at legeerklæring var nødvendig – og trodde egenmelding og dokumentasjon fra arbeidsplassen holdt.

På regjeringens nettsider står det at der det ikke er mulig å få annen dokumentasjon kan dokumentasjonskravet oppfylles ved en egenerklæring fra den reisende.

Han reagerer derfor på begrunnelsen fra kommunen.

– Det er tydelig at dette er hastverk. En skitten behandling, sier han.

FRA KARANTENEHOTELLET: Hagen har fotografert bilder av karantenehotellet. Her er det ikke lov til å gå ut. Foto: PRIVAT

– Diktatorisk

Han sier kommunikasjonen med kommunen har vært vanskelig – og han vet ikke hvilken regel som gjør at han må sitte i karantenehotellet.

– Jeg vet ikke hvilket grunnlag det er for beslutningen.

SKRIVEBORD: Han har ikke kjøleskap på rommet på hotellet. Mat og drikke oppbevares på skrivebordet. Foto: PRIVAT

Han legger til:

– Når man er varetektsfengslet får man advokat. Her ligger den dømmende makt hos politiet og legen hos kommunen. Det er ingen klagemulighet. Det er ingen dommer, ingen ankemulighet og ingen advokat.

Hagen beskriver også at forholdene ved karantenehotellet er dårlige.

– Her er jeg ensom og isolert på mitt rom, dag etter dag.

– Fortvilet situasjon

Laila Haugland er avdelingssjef ved medisinsk avdeling i Helse Førde. Hun sier til VG at de har skrevet dokumentasjon på at Hagen var nødvendig helsepersonell.

– Men den ansatte må selv dokumentere at det var en nødvendig reise, sier hun.

Hun sier at de ikke tidligere har opplevd problemer med at ansatte på reise må på karantenehotell.

– Vi forstår at dette er en fortvilet situasjon for ham. Men vi kan ikke overprøve myndighetene på Gardermoen.

Ullensaker kommune: – Strenge vilkår

Sylvia Aastad, ansvarlig for karantenehotellene i Ullensaker kommune sier til VG at de ikke kan kommentere enkeltsaker.

– Men vi kan på generelt grunnlag si at vurderinger av hva som kan regnes som nødvendig reise er noe som gjøres av et forum bestående av en representant fra kommunen, en lege og representant for politiet. Vi tviler ikke på at Hagen selv anser reisen som nødvendig, men det er strenge vilkår for å få unntak fra plikten til å oppholde seg på karantenehotell, og her har altså våre faglige vurderinger konkludert med at han ikke oppfyller disse vilkårene.