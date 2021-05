AVLYST: Turen til Tromsø ble avlyst dagen før avreise. Leiebilen fikk de kansellert, men hotellet må de betale for selv om de ikke skal bo der. Fra venstre bak: Snorre Hagen (46), Vibeke Emma Myrebøe Meijer (46), Mattis (16). Foran: Tobias (14) og Stella (10). Foto: PRIVAT

Wizz Air booket om returreisen til samme fly som familien skulle reise fra Oslo med

Familien bosatt på Nesodden planla Tromsø-helg for å delta i konfirmasjon, men dagen før avreise kansellerte Wizz Air hjemreisen. Den nye reiseruten ville bare gitt dem 40 minutter i Tromsø.

Publisert: Nå nettopp

Snorre Hagen bor på Nesodden utenfor Oslo sammen med kona og deres tre barn. Hagen er fra Narvik og har familie både i hjembyen og i Tromsø. Nå i helgen planla han å ta med seg familien til Tromsø for å delta i konfirmasjonen til hans søskenbarns datter.

Flybillettene ble bestilt hos Wizz Air for flere måneder siden: De skulle reise fra Gardermoen til Tromsø fredag og hjem igjen på mandag. Leiebil på flyplassen var reservert og leilighet i sentrum booket.

Torsdag kom imidlertid meldingen fra Wizz Air om at flyet fra Tromsø til Oslo på mandag var blitt kansellert. Familien var blitt booket om til fredag på det samme flyet som brakte dem opp til Tromsø.

– Dermed fikk vi 35 minutter i Tromsø før avreise tilbake til Oslo. Det blir litt vanskelig, sier Snorre Hagen til iTromsø.

Hagen valgte å avlyse turen.

VG har sett dokumentasjonen til Hagen, som viser landing i Tromsø kl. 20.45 og avreise tilbake til Oslo kl. 21.25 den samme kvelden.

– Ellers ville jo hele reisen bare bestått i å parkere bilen på Gardermoen i fem timer for så å kjøre hjem igjen etterpå, påpeker Hagen.

Ble for dyrt å kjøpe nye billetter

Da Snorre Hagen fikk melding om den nye reiseruten, ringte han Wizz Air for å høre hva de kunne gjøre for å forhindre at reisen måtte avlyses.

– Jeg måtte lete godt på nettsiden deres for å finne telefonnummeret. Det gikk til utlandet og kostet 14 kroner i minuttet, forteller Hagen.

Han fikk imidlertid svar ganske raskt og spurte om de ikke kunne gi ham billetter hos et annet selskap på returreisen.

– En kvinne fortalte meg på engelsk at det gjorde de ikke. De refunderer billettene og ferdig med det. Jeg skulle gjerne ønske at de tok ansvar for det som hadde hendt slik at vi kunne få reise til Tromsø og besøke familie, sier han.

Wizz Air-billettene kostet 2500 kroner, men nye billetter med Norwegian eller SAS ville ha havnet på mellom 9000-12.000 kroner, ifølge Hagen.

– Wizz Air er vesentlig billigere enn de andre flyselskapene, men hvis man ikke kan stole på at flyene går så er det jo ikke noe vits, sier han.

Leiebilen fikk han kansellert uten å betale noe, men for leiligheten han bestilte via Booking.com er fristen for avbestilling gått ut. Dermed må familien betale 5500 kroner for en leilighet de ikke skal bo i.

WIZZ AIR: Et fly fra Wizz Air på flyplassen i Luton. Foto: Andrew Boyers

Vil aldri reise med Wizz Air igjen

Hagen forteller at reisen skulle være en etterlengtet pause fra livet under pandemien. Derfor synes han det var skuffende at turen ble avlyst.

– Vi så veldig fram til familiesammenkomsten, sier han.

– Jeg mener at Wizz Air burde klare å finne en løsning så vi kom oss opp til Tromsø og hjem igjen. Såpass burde man kunne forvente, sier Hagen.

Han har aldri reist med Wizz Air før, og det kommer han heller aldri til å gjøre etter denne opplevelsen, forteller han.

– Blir det ny tur til Tromsø i nærmeste fremtid?

– Vi får se på hvilke muligheter som byr seg til sommeren. Det er vanskelig med utenlandsturer, så det blir nok en bilferie i Norge i år, sier han.

– Ingen flyreiser med Wizz Air, altså?

– Nei, garantert ikke med Wizz Air.

Wizz Air: Beklager ulempene

iTromsø har henvendt seg til Wizz Airs norske pressekontakt, John Arne Markussen, som kunne fortelle at alle henvendelser fra mediene måtte gå via hovedkontoret i Budapest før han kunne svare på dem.

– Selv om vi ikke kommenterer enkelthendelser, kan jeg bekrefte at de gjeldende passasjerenes reise ble kansellert av selskapet. Alle kunder som opplever kanselleringer eller forandringer i reisetidspunkt får mulighet til en vederlagsfri omgjøring til et annet reisetidspunkt, pengene tilbake eller bonusordninger hos selskapet. Vi beklager ulempene kanselleringen eventuelt har medført, skriver Andras Rado hos Wizz Air til VG lørdag kveld.