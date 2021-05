Foto: Terje Bringedal, VG

Melby om omstridt vaksine-vedtak: Ingen dissens i regjeringen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) sier ja til politikervaksine på grunn av signaleffekten overfor innvandrerbefolkningen. Hun vil ikke svare på hvilket signal det gir at helseminister Bent Høie (H) takker nei.

– For min egen del så har jeg ønsket å takke ja fordi jeg også har ansvar for integrering. Jeg vet at det i en del miljøer er mange som ikke ønsker å vaksinere seg. Jeg synes det er viktig at myndighetspersoner går foran og viser frem at det er trygt og at det er viktig for at samfunnet skal fungere, sier Melby til VG.

I går varslet Venstre-lederen at hun vil takke ja til det kontroversielle tilbudet fra egen regjering om å hoppe frem i vaksinekøen i kraft av å være statsråd. Helse- og omsorgsminister Bent Høie har derimot takket nei.

– Hvilken signaleffekt har det overfor innvandrerbefolkningen at Høie takker nei?

– Det tenker jeg at han kan svare på selv, sier Melby.

Beredskapshensyn

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) viste også til vaksineskepsisen i innvandrerbefolkningen da han i VG i dag begrunnet sitt vaksine-ja:

– Det er en skepsis i deler av innvandrerbefolkningen mot å ta vaksinen. De vil kunne si: Ikke engang Abid vil ta den – da trenger ikke jeg heller, sa Raja til VG.

– Når du får tilbud om vaksine, da sier du ikke nei. Alle som sier nei, sender et signal, understreker Raja.

På fredag ble det kjent at regjeringen har besluttet å gi inntil 500 vaksinedoser til «samfunnskritisk personell» i regjering, på Stortinget, i Høyesterett og på Slottet. Vaksineringen vil foregå på Akershus festning onsdag og torsdag.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland har begrunnet beslutning ut fra beredskapshensyn.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) varslet tirsdag at han ville takke nei til tilbudet fra egen regjering – og heller stå i den ordinære vaksinekøen i sin hjemby Stavanger.

Har sett notat

Justisminister Mæland har ikke ville offentliggjøre den faglige vurderingen som ligger bak det omstridte vaksinevedtaket.

Men Melby bekrefter at det finnes et notat som omhandler dette.

– Jeg har fått et notat fra justisministeren. Det har jeg lest, sier kunnskapsministeren.

TAKKET JA: Høyres helsepolitiker Sveinung Stensland møtte opp og fikk coronavaksine på Akershus festning onsdag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Ingen dissens

Hun sier at de drøftet seg frem til en enighet i regjeringen i spørsmålet om ekstra vaksinedoser til storting og regjering.

– Det er ikke slik at dette var en beslutning som var enkel å ta. De fleste ser at det er argumenter både for og imot. Og så vekter man dem litt ulikt. Jeg opplever at vi sto sammen om den beslutningen.

– Det var ingen som tok en dissens?

– Nei.

– Var det noen som ytret seg kritisk?

– Jeg tror alle både kom med kritiske innvendinger og argumenter for.

Foto: Tore Kristiansen

Både kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) har sagt nei til tilbudet om vaksine, etter helseminister Bent Høies nei. Alle andre statsråder i regjeringen har enten takket ja til tilbudet eller er allerede vaksinert.

Det ene unntaket er distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) som skal vaksineres i neste uke som en del av det ordinære vaksinasjonsprogrammet.