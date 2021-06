Klikk for å aktivere kartet

Brann i avfallsanlegg i Arendal: Beboere evakuert

Det brant natt til fredag kraftig i et avfallsanlegg i Arendal. Politiet har evakuert et titalls beboere i nærheten.

Av Ingrid Hovda Storaas

VG oppdaterer saken.

– Vi har evakuert et titalls beboere som bodde i umiddelbar nærhet. Dette var på bakgrunn i at vi måtte ta høyde for at det kunne være giftig røyk, siden det er et søppelsorteringsanlegg som brenner. Røyken var også såpass tung og sort at brannvesenet tok høyde for det, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Lars Hyberg til VG like etter klokken 05 fredag morgen.







Politiet satte i gang arbeidet med å vekke og evakuere beboerne i 04-tiden.

I ettertid har politiet fått vite at det kun skal være vanlig søppel og en del flis inne det brennende bygget, og at røyken dermed ikke skal være giftig.

– Nå er de ansatte ved bedriften i samarbeid med brannvesenet i gang med å trekke brennende flis og søppel ut av bygget for å få spredt det ut foran. Det gjør det lettere å slukke, og avgir også mindre mengder røyk, sier operasjonslederen.

Politiet har likevel valgt å opprettholde evakueringen inntil videre, og det er opprettet et evakueringssenter på et hotell i sentrum av Arendal.

E18, som går forbi avfallsanlegget og som ble stengt på grunn av brannen, er imidlertid åpnet igjen, opplyser politiet klokken 04.55.