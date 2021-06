Klikk for å aktivere kartet

Avfallsanlegg overtent: − Vi tar høyde for at røyken er giftig

Det brenner natt til fredag kraftig i et avfallsanlegg i Arendal. Politiet har evakuert beboere i nærheten.

Av Ingrid Hovda Storaas

– Vi tar høyde for at røyken er giftig fordi dette er et sorteringsanlegg for søppel. Da kan det være kjemikalier der. Vi jobber derfor med å opprette et evakueringssenter på et hotell i sentrum av Arendal, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til VG.







Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor mange som må evakueres, men de er i 04-tiden i gang med å vekke beboere i tre-fire hus som ligger i umiddelbar nærhet til sorteringsanlegget.

– Vi jobber på spreng for å få gjort en faglig vurdering av farlighetsgraden på røyken, sier operasjonslederen videre.

Han opplyser at to representanter for firmaet som driver anlegget er på plass på stedet for å gi brannvesenet informasjon om hva slags kjemikalier som eventuelt kan befinne seg i bygget.

Bygget ligger ved E18, og veien på stedet er stengt.

– Dette ligger bare 40–50 meter unna veien, så av sikkerhetshensyn er den stengt. Det blir omdirigering på stedet, sier operasjonsleder Hyberg.