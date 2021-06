Klikk for å aktivere kartet

Avfallsanlegg i Arendal overtent: Evakuerer beboere

Det brenner natt til fredag kraftig i et avfallsanlegg i Arendal. Politiet har evakuert beboere i nærheten.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VG oppdaterer saken.

Politiet har foreløpig ikke oversikt over hvor mange som må evakueres, men de er i 04-tiden i gang med å vekke beboere i tre-fire hus som ligger i umiddelbar nærhet til sorteringsanlegget, som ligger på Høgedal i Arendal.







– Vi jobber på spreng for å få gjort en faglig vurdering av farlighetsgraden på røyken, sier operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til VG.

Politiet er i gang med å opprette et evakueringssenter på et hotell i sentrum av Arendal.

Politi og brannvesen mistenkte at bygget kunne inneholde kjemikalier som ville avgi giftig røyk, men klokken 04.45 melder de at eier av bygget har opplyst at det ikke skal være noe slikt på stedet.

– Det oppbevares søppel og flis i bygget. Det jobbes på stedet med gravemaskiner for å få dette ut av bygget slik at det blir lettere å slukke, skriver politiet på Twitter like før klokken 05.

Bygget ligger ved E18, og veien på stedet var en periode stengt.

Klokken 04.55 opplyser politiet at røyken er avtagende, og at veien åpnes igjen for trafikk.