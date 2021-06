SP-DISTRIKT: Emma Berge Ness (22) er nestleiar i Senterungdomen, har ein far som er tidlegare partisekretær og ei mor som er nestleiar i Bonde- og småbrukarlaget. Heime på bruket i Viksdalen er det avveksling å helse på lamma oppe i partipolitikk og lesing til eksamen. Foto: Terje Bringedal, VG

Sp-bastionen i Vestland: Krev at Trygve kløyver storfylka

VIKSDALEN (VG) Sentrale partifolk i den gamle Sp-bastionen Sogn og Fjordane vil kløyve Vestland, Viken og Troms og Finnmark. Emma Berge Ness (22) er ein av fleire som krev oppløysing før 2023-valet.

Nestleiaren i Senterungdomen traskar frå den gamle trebrua over eit fossande Gaular-vassdrag og opp att til småbruket. Lamma kjem hoppande mot henne i junisola, slik ho håpar veljarane strøymer til Senterpartiet i september.

– For meg er det veldig viktig at ei ny regjering der Sp er med, innfrir på at vi skal oppløyse Vestland etter ei folkerøysting, seier Ness til VG berre nokre dagar før Sp-landsmøtet markerer startskotet på partiet sin valkamp.

EMMA PÅ BRUA: Gaularvassdraget vart verna mot kraftutbygging i 1993 etter mykje strid. Det er elvenabo Emma Berge Ness glad for der ho har den mektige Vallestadfossen like ovanfor heimstaden. Foto: Terje Bringedal, VG

Ho er framtida til eit parti som ofte blir skulda for å dyrke fortida.

Men både faren hennar, tidlegare partisekretær Steinar Ness og samtlege Sp-folk VG snakkar med i det gamle fjordfylket, understrekar at Sp i regjering må levere på oppløysing av både Vestland, Viken og Troms og Finnmark.

– Dette bør skje så fort at det bør vere avklara i god tid før valet av nye fylkesting hausten 2023. Noko av det viktigaste i politikken er å styrke folkestyret. I den samanhengen veks oppløysing av Troms og Finnmark, Viken og Vestland fram som ei svært så viktig sak – i den rekkefølgja, sier pappa Steinar medan dotter Emma nikkar samd ved sidan av på steintrappa framom huset.

HEIME: Mangeårig partisekretær og stortingsrepresentant Steinar Ness er ofte samd med dotter Emma i politiske spørsmål, sjølv om diskusjonane kan bli heftige mellom to generasjonar Sp-folk. Foto: Terje Bringedal, VG

Ho står på 3. plass på stortingslista. Det tyder på varaplass på Stortinget for 22-åringen som studerer samanliknande politikk på Universitetet i Bergen.

På lengre sikt ser ho føre seg å jobbe- og etablere seg heime i Sunnfjord - eller i alle fall i eit reetablert Sogn og Fjordane.

Ho er ikkje blid på dei som har freista å tukle med fylkesidentiteten hennar ved å tvangsetablere Vestland ut av tidlegare Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommunar.

– Eg tilhøyrer dei som er glad i Sogn og Fjordane. Dessutan har resultatet av Vestland blitt eit større fylke med lengre avstandar mellom dei som bestemmer og dei som blir bestemt over, illustrerer Emma Berge Ness. Ho ser ikkje eit einaste godt argument for å halde fram med storfylket Vestland.

Folkemeininga

Ness la sjølvsagt merke til at ei meiningsmåling i Bergens Tidende nyleg viste at seks av ti spurde i Sogn og Fjordane ville oppløyse Vestland.

MØTE I FYLKESUTVALET: Aleksander Øren Heen må følgje med når det blir røysta i fylkesutvalet - sjølv om det er strålande ver, oppussing og intervju heime på Stedje i Sogndal. Foto: Terje Bringedal, VG

Den målinga merka også Sp-gruppeleiar Aleksander Øren Heen (31) i fylkestinget seg. Han sit shortskledd og berrføtt heime på Stedje i Sogndal midt i eit digitalt møte i fylkesutvalet i Vestland. Både stova og altanen fungerer som heimekontor i det strålande veret med utsikt til ein spegelblank Sognefjord.

Fylkeskommunane Vestland (tidlegare Hordaland, Sogn og Fjordane).

Viken (tidlegare Buskerud, Akershus, Østfold).

Troms og Finnmark (tidlegare Troms, Finnmark).

Innlandet (tidlegare Hedmark, Oppland).

Vestfold og Telemark (tidlegare Vestfold, Telemark).

Agder (tidlegare Vest-Agder, Aust-Agder).

Trøndelag (tidlegare Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag).

Møre og Romsdal (som tidlegare).

Nordland (som tidlegare).

Rogaland (som tidlegare).

Oslo (som tidlegare). Vis mer

Til liks med Emma høyrer Øren Heen til framtida i Sp. Han er på veg mot sikker stortingsplass. Sogningen ser føre seg eit rimelig raskt vedtak om oppløysing av Troms/Finnmark, Viken og Vestland i det nye Stortinget.

– Det er naturleg at desse tre einingane blir oppløyst først, sidan desse vart slått saman med tvang. Dette er på hastelista til han Trygve (Slagsvold Vedum). Så dette må vi levere på, krev Øren Heen før han ber om orsaking for å måtte delta i ei votering i fylkesutvalet. Hunden Birk travar rundt i huset som framleis er prega av at småbarnsfar og eks-snikkaren pussar opp.

PÅ GRENSA: Tidlegare Lærdal-ordførar Jan Geir Solheim (Sp) møter Hemsedal-ordførar Pål Rørby (Sp) på kommunegrensa og fylkesgrensa mellom Viken og Vestland. Det er ikkje snakk om å fjerne den gamle grensesteinen mellom Buskerud og Sogn og Fjordane. Den bør heller pussast og visast fram, meiner Sp-duoen. Foto: Terje Bringedal, VG

På fylkesgrensa mellom Vestland og Viken midt oppe på Hemsedalsfjellet, møtest mangeårig Lærdals-ordførar Jan Geir Solheim og Hemsedal-ordførar Pål Rørby.

Ikkje heilt reint samvit

Solheim meiner Senterpartiet delvis har seg sjølv å takke for at Sogn og Fjordane gjekk med i Vestland. Men berre delvis. Fordi det var Stortinget som beslutta Vestland.

– Vi har ikkje heilt reint samvit, nei. Det vart litt bråk rundt at vår eigen fylkesordførar gjekk inn for intensjonsavtalen om samanslåing. Det hadde ein stor signaleffekt. Men no skal det leggast nye kort. Det er nok lettare å skilje seg att enn å slå seg saman, sier Solheim.

Til liks med Rørby frå nabokommunen Hemsedal og Viken krev han at Sp i regjering må levere på fylkesoppløysing som ein av dei første sakene ein tek tak i.

HISTORISK: Jan Geir Solheim og Pål Rørby poserer også gjerne ved det eldste grensemerket på Hemsedalsfjellet som viser skillet mellom Nordre Bergenhus og Buskerud amt. Foto: Terje Bringedal, VG

Hemsedal-ordføraren vil snarast råd erstatte Viken med sitt gamle heimfylke Buskerud. Han meiner storfylket beståande av gamle Østfold, Akershus og Buskerud har blitt altfor uoversiktleg og fjernt for folk.

– Vi føler avstanden har blitt lengre. Buskerud var jo eit lite mini-Norge med ein identitet som folk kjende til. Vi føler at i Viken blir det så mange område som kjempar om midlar og merksemd om til dømes vidaregåande opplæring, at vi må kjempe for kvar einaste krone for å bevare tilbodet.

– Treng vi eigentleg fylkeskommunen som forvaltningsnivå?

– Ja, vi treng den til å styre og administrere både vidaregåande skular og kollektivtransporten. Kommunen blir for liten og staten blir for stor, svarar Rørby.

Han svarar også på vegne av samtlige Sp-folk VG snakkar med på spørsmålet om det ikkje er bakstreversk å løyse opp nye fylkeskommunar som enno ikkje er skikkeleg etablert:

– Det er difor vi må ta det no. Før det har fått sett seg ordentleg.