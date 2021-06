SNUS: De siste ti årene har antall dagligrøykere i befolkningen sunket, og stadig flere oppgir å snuse daglig. I den ferske undersøkelsen svarer 16 prosent at de synes det er vanskeligere å slutte med snus enn røyk. Foto: uskarp / iStockphoto

Unge snusere sliter med å slutte

I en ny undersøkelsen svarer 1 av 3 mellom 18–35 år at de har forsøkt å slutte med snus, men at de ikke får det til.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

I samme undersøkelse svarer 1 av 4 unge som snuser at de skammer seg over at de ikke har klart å slutte med snus tidligere.

Undersøkelsen ble gjennomført mellom 20. og 26. mai 2021 av Respons Analyse for nettapoteket Farmasiet. Et representativt utvalg mellom 18 og 87 år ble spurt for å avdekke holdninger og vaner tilknyttet tobakksbruk i Norge.

Av de spurte, oppgir kun syv prosent at de har lyktes med å slutte å snuse.

Nesten 1 av 5 mellom 16–24 år sier at de bruker snus daglig, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Unge mest motivert

Årsakene til at folk ønsker å slutte med snus er forskjellige. I undersøkelsen oppgir flere at de er lei av å sløse penger, vil slippe avhengigheten eller anser det som helseskadelig å snuse.

1 av 5 sier at de skulle ønske det fantes produkter som gjorde det lettere å slutte med snus.

– Det ser ut til at de unge under 35 år er mest motivert for å slutte, sier fagsjefen i Farmasiet, Lisa Grinaker.

Dette mener legen, forskeren og tannlegen er helserisikoene med snusbruk:

Få undersøkelser på snusslutting

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) Karl Erik Lund forteller at det ikke er gjort mange undersøkelser på snusslutting fordi snusbruk forkommer i så få land. I hovedsak Norge og Sverige.

– Det vi vet er at nikotinlegemidlene som skal hjelpe folk å slutte med tobakk ikke ser ut til å fungere særlig på dem som vil slutte med snus, sier Lund til VG.

Lund forteller at graden av avhengighet til nikotin, som er i tobakk, er påvirket av hvor fort det treffer lykkesenteret i hjernen.

– Røyking har et større avhengighetsskapende potensial enn snus. Snusbrukerne har heller ikke har de samme helsemotiverte grunnen til å slutte som røykere. Motivasjonene som er viktigst for å slutte å røyke er ikke til stede i samme grad hos snusere, sier han.

I dag blir de som ønsker å slutte rådet til å bruke legemidler beregnet for røykeslutt.

– Når såpass mange unge snusere oppgir at de vil slutte, hadde det vært fint om det fantes flere måter å hjelpe de med dette, sier Grinaker i Farmasiet.

Hun håper at de som ønsker å slutte ikke gir opp, og anbefaler de som er motivert til snusslutt å bruke Slutta-appen fra Helsedirektoratet. Den er laget for å motivere røykere og snusere til å bli tobakksfrie.

Flere snusere enn røykere

De siste årene har antallet røykere gått ned, men flere velger å snuse. Siden 2000-tallet har antallet snusere økt.

I dag er rundt 600.000 nordmenn snusere, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Vi har fulgt utviklingen i lengre tid. Andelen unge snusere økte frem til 2013 for menn, og har økt helt til nå nylig for kvinner. Vi ser ikke lengre noen sterk økning i snusbruken. Det vi har konstatert er at vi samtidig fikk en nedgang i røyking, det kan tyde på at unge har endre preferanser og gått over til et mindre farlig produkt, sier Karl Erik Lund i FHI.

I 2017 var det flere snusere enn røykere i Norge, flesteparten yngre menn.

Mindre alvorlige helseskader enn røyking

–Hvor farlig er snus?

– Snus gir en forbigående blodtrykksøking og det kan være farlig for folk med hjerteproblemer. Snusbruk er også satt i sammenheng med svangerskaps avbrudd og komplikasjoner, sier Lund.

Seniorforskeren forteller at snus har langt færre og mindre alvorlige helseskader enn røyking.

– Snusbruk er satt i sammenheng med noen kreftformer, men der er konklusjonene usikre. Det er for få studier på det. Snusbruk ser ikke ut til å øke risiko for hjerte og karsykdommer generelt, kun de som allerede har disse tilstandene fra før øker risikoen for sykdom med å snuse.

I 2019 innførte helseminister Bent Høie (H) nye kjedelige snusbokser som skulle hindre ungdom i å begynne med tobakksprodukter. Meningen var at den brungrønne fargen skulle skremme folk fra å snuse.

Et halvt år etter meldte snusprodusenter om rekordsalg. Flere designere mente de snusboksene så fine ut da de ble innført.